Patricia Bullrich defendió al policía de civil que mató a un ladrón luego de que lo asalte

Policía mata a tiros a un joven durante un asalto en Moreno y queda aprehendido

“Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre”. Fiel a su estilo, directo y sin rodeos, la precandidata presidencial y ex titular del PRO, Patricia Bullrich, se refirió hoy al asesinato cometido por un policía de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Moreno. El agente, fuera de servicio al momento del hecho, viajaba junto a su novia en la moto cuando fueron abordados por dos motochorros.

Quien iba de acompañante, en la moto azul, le apuntó con una supuesta arma de fuego (que se verificó luego que era falsa) y el policía detuvo la marcha. Todo esto quedó registrado por una cámara de seguridad que estaba instalada en una parada de colectivos ubicada en las calles Lugones y Payró, de La Reja, partido de Moreno, en el oeste del conurbano.

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich

Luego de sustraerle el vehículo e intentar huir, el policía le dispara varios disparos al ladrón quien corre unos metros herido y, al caer en la vía pública, muere en el acto. “El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido”, planteó Bullrich en las redes sociales. Y agregó que “la Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía”.

Fuentes judiciales informaron que luego del hecho, el policía, que presta servicios en la localidad de Ituzaingó, llamó al 911, y cuando personal de la comisaría local arribó a la escena denunció lo sucedido. Hoy, el efectivo -que se encuentra detenido- enfrenta el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ser efectivo de una fuerza de seguridad.

El caso Chocobar

No es la primera vez que Bullrich justifica el accionar policial. En 2018, siendo la Ministra de Seguridad de la Nación, defendió al policía Luis Chocobar, quien en diciembre de 2017 mató a un delincuente por la espalda.

El ladrón le había robado una cámara de fotos y apuñalado a turista estadounidense en La Boca. Y, luego del hecho, Chocobar intercedió. “Él estaba de vacaciones con su familia. Él actuó como policía, bien. ¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?”, expresó Bullrich, por entonces, ante los medios. Y cuando le consultaron acerca de si los ciudadanos deberían estar armados para defenderse de estas situaciones y hacer justicia por mano propia, contestó: “El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada”, comentó.

Patricia Bullrich junto a Luis Chocobar a la salida de Comodoro Py, en 2021 (Nicolás Stulberg)

En agosto de 2019, Bullrich también había defendido el proceder del agente Esteban Armando Ramírez quien mató, de una patada en el pecho, a Jorge Martín Gómez, luego de ser amenazado con un cuchillo. “El policía lo quiso reducir, no lo quiso matar. Estaba protegiendo a los ciudadanos de una situación amenazante, ese es el marco general que hay que plantear”, justificó la funcionaria de Juntos por el Cambio.

“¿Qué pasaba si esa persona mataba a alguien y había un policía al lado?”, preguntó Bullrich respecto a Gómez (un empleado de taller de relojes de taxis) que portaba un cuchillo, un pequeño destornillador y un gancho metálico.

