Fuerte respaldo de Máximo Kirchner a Eduardo “Wado” de Pedro en medio de versiones sobre una candidatura presidencial

Eduardo "Wado" de Pedro junto a Máximo Kirchner y los principales intendentes del conurbano bonaerense

Eduardo “Wado” Pedro acentúa su perfil de precandidato a presidente con el aval la cúpula kirchnerista. Este lunes, en una reunión política con claro impacto electoral, el ministro del Interior se reunió con los principales intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Una foto que luce un fuerte respaldo a la virtual candidatura de De Pedro cuando falta un mes para el cierre de listas.

Del encuentro formaron parte los intendentes de distintos sectores del peronismo de la 1° y 3° sección electoral, y algunos dirigentes con peso específico dentro del Frente de Todos, como es el caso de Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y mano derecha del Jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, y Facundo Tignanelli, uno de los armadores bonaerenses de La Cámpora y dirigente de extrema confianza de Kirchner.

La foto es por de más de elocuente. De Pedro está parado en el medio del grupo de intendentes en pose de candidato. Fue la figura central de una reunión que se realizó en Quilmes, el distrito que gobierna Mayra Mendoza, la intendenta camporista más cercana al hijo de la Vicepresidenta. Dentro de los presentes estuvieron los intendentes que forman parte de un grupo que conduce Insaurralde, socio político del presidente del PJ Bonaerense. Todos los caminos conducen al mismo lugar respecto a la influencia en el armado del encuentro.

Durante el cónclave no hubo referencias claras a una candidatura de De Pedro, pero sí un guiño de Máximo Kirchner, quien aseguró que si no hay un candidato de síntesis, entonces cada sector empujará un nombre propio. Aunque no lo haya explicitado, los presentes entendieron bien qué quiso decir. El líder camporista entiende que es momento de que el kirchnerismo respalde un candidato puro como puede ser De Pedro o el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Máximo Kirchner respaldó a "Wado" de Pedro con una foto en la que estuvieron dirigentes muy cercanos a él (DyN)

El candidato de síntesis que está flotando en el peronismo desde hace tiempo es Sergio Massa. Pero si esa candidatura no se cierra con el consenso de todos atrás, entonces el kirchnerismo deberá afrontar unas PASO y enfrentar a Daniel Scioli y Juan Grabois en las elecciones primarias. Los dos escenarios son posibles porque no hay claridad sobre los pasos a seguir ni acuerdos sustentables.

Uno de los temas que se tocó fue el método para elegir al candidato. La gran mayoría de los intendentes manifestaron que el mejor camino es que haya un candidato de consenso y que todo el peronismo se encolumne. Apoyaron la teoría de Sergio Massa sobre la necesidad de evitar una interna cruenta y quedar parados en las PASO con el candidato menos votado por la atomización del voto. Sin embargo, ninguno se refirió a una posible postulación del ministro de Economía.

En otro tramo de la reunión se habló de la organización para el acto del 25 de mayo. El kirchnerismo está motorizando una convocatoria masiva a la Plaza de Mayo y los intendentes bonaerenses son claves en ese andamiaje. Máximo Kirchner les pidió comprometerse con la convocatoria al acto en el que la única oradora será Cristina Kirchner. En la antesala de eventos de este porte los jefes comunales suelen reunirse para ordenar la movilización y el encuentro de Quilmes sirvió para eso.

No hubo ninguna alusión del líder camporista a la candidatura de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lo que resultó extraño, teniendo en cuenta que todos los que se reunieron son dirigentes bonaerenses con pretensiones de reelegir en sus municipios. En La Plata evitan darle entidad a Kirchner y sostienen, desde hace tiempo, que la única que manda es Cristina Kirchner. El Gobernador responde a ella sin intermediarios.

Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner, Martín Insaurralde y "Wado" de Pedro

Del encuentro formaron parte los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar), Karina Menéndez (Merlo), Mauro García (General Rodríguez), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Juan Ustarroz (Mercedes), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan Fabiani (Almirante Brown), Gerardo Tarchinale (Punta Indio), Fabian Cagliardi (Berisso), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes) y Fernando Espinoza (La Matanza).

También estuvieron los intendentes en uso de licencia y jefes políticos de sus localidades Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), quienes actualmente ocupan cargos en el gobierno bonaerense. Otro que dijo presente fue Julio Pereyra, cacique peronista de Florencio Varela y diputado nacional del Frente de Todos.

En otros campamentos del oficialismo, en paralelo a la reunión, hubo una interpretación ambigua de la foto en Quilmes en lo que respecta a lo electoral. Algunos consideraron que fue un claro respaldo a una precandidatura presidencial del ministro del Interior, y otros que puede entenderse como un desembarco de De Pedro en la provincia de Buenos Aires, frente a la posibilidad de ser candidato a gobernador y que Axel Kicillof salte al escenario nacional para jugar una candidatura presidencial.

“Será lo que la Jefa decida”, aseguran en la gobernación bonaerense respecto a la candidatura de Kicillof. La voluntad del Gobernador es ir por la reelección, pero sabe que si Cristina Kirchner le pide competir como candidato a presidente -debido a su capacidad para fidelizar el voto kirchnerista - lo tendrá que hacer. No hay margen para decir que no. Por eso en el peronismo está latente la hipótesis de una candidatura de Kicillof a la presidencia.

"Wado" de Pedro junto a Mayra Mendoza en una actividad realizada en Quilmes después de la reunión con intendentes

Después de la reunión De Pedro participó de una actividad, junto a Mayra Mendoza, en la sede de la Asociación Obrera Textil de Quilmes. Allí expresó una frase que bien podría representarlo a él mismo en este momento: “Como muy bien dijo Cristina, hay que tomar el bastón del mariscal. Me parece que a la Argentina le viene bien refrescar un poco y que aparezcan generaciones nuevas, en los ámbitos de los empresarios, de los medios, en lo sindical. Me parece muy bien que se muevan algunas generaciones y que surjan algunas cositas nuevas”.

Las especulaciones crecen a medida que los días pasan y no hay definiciones. Desde que Cristina Kirchner reconfirmó que no sería candidata a través de una extensa carta, las acciones de “Wado” de Pedro como posible candidato nacional crecieron ampliamente. Al otro día de ese anuncio algunos distritos del conurbano bonaerense aparecieron con pintadas en las paredes que decían “Wado 2023″. Una señal clara de que plan presidencial está en acción y que se resolverá si toma vuelo en el corto plazo.

Los intendentes esperarán la señal de Cristina Kirchner. No moverán piezas en forma anticipada. Durante la reunión volvieron a insistir con la posibilidad de que CFK sea candidata. Seguirán pidiéndola aunque en el fondo sepan que es una utopía que dé vuelta una decisión que ya explicitó en varias oportunidades. Saben también que De Pedro es un dirigente al que le falta instalación en las mayorías. Por eso les cuesta verlo como una opción presidencial viable.

