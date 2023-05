La Cámpora acelera los preparativos para el acto de Cristina Kirchner: buscará replicar su última foto como presidenta

Los preparativos frente a la Casa Rosada

Este lunes se aceleraron los preparativos para el acto que el jueves 25 encabezará Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, al cumplirse 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. En las primeras horas del día ya se estaba iniciando el armado del escenario que tendrá a la titular del Senado como la única oradora en una plaza que, se espera, desborde de militancia. Al menos ese es el objetivo de las organizaciones que están detrás del dispositivo y que en las últimas horas volvieron a cuestionar en privado al presidente Alberto Fernández por la entrevista que brindó el fin de semana al DiarioAr en la que planteó que la Vicepresidenta no es corrupta, pero “alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien que devino en contratista de la obra pública”.

“Lo importante es que hable ella, no hay mucha más vuelta que esa”, busca enfriar un dirigente peronista que está desde hace tiempo en la organización de todo lo que sucederá alrededor del acto del 25 de mayo. La ubicación de la estructura sobre la que se presentará la ex mandataria será similar a lo que fue su último discurso como presidenta, el 9 de diciembre del 2015.

Ocho años más tarde, la foto volverá a repetirse. También se repetirá la liturgia de la que el kirchnerismo sabe hacer gala, con puestas que son su plato fuerte. En la plaza y alrededores miles de militantes movilizando por el centro porteño; detrás y a los costado del escenario pantallas y probable fuegos artificiales para el cierre. La convocatoria es para las 16. La ex jefa de Estado hablará pasada esa hora.

El kirchnerismo busca repetir la foto del 9 de diciembre 2015, cuando CFK dio su último discurso como presidenta

Desde hace tiempo que el kirchnerismo viene trabajando en la fecha del 25 de mayo. Los focos del encuentro fueron variando al calor de las decisiones que la propia Vicepresidenta fue tomando. En principio iba a ser el punto de ebullición de un operativo clamor que se empezó a gestar a finales del año pasado, luego de que CFK anunciara que no sería candidata a nada en las próximas elecciones. Fue tras el fallo de la Causa Vialidad, que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos en la función pública. “Proscripción”, denunció la ex presidenta.

Rápidamente, se inició un operativo con el que los principales dirigentes cristinitas buscaron “romper con la proscripción”. Se trató de distintas demostraciones de fuerza y respaldo militante a la figura de la líder del Frente de Todos. Hubo un plenario en Avellaneda el 11 de marzo, una movilización a la Corte el 13 de abril y el acto de este jueves que oficiaría como el cierre con el que le ofrecerían a la Vicepresidenta las condiciones para que, finalmente, acepte ser la candidata.

Pero a medida que crecía ese operativo, Kirchner lo iba eludiendo. O al menos ratificando lo dicho en diciembre del año pasado. “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa; a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quién fuera mi compañero”.

La convocatoria a la movilización del 25 de mayo alcanzará a todos los sectores del peronismo K. La llamada “mesa de Ensenada” se puso al frente del acto al que luego se fueron sumando otros sectores, como La Cámpora de manera orgánica o los distintos Partidos Justicialistas que controlan los intendentes del conurbano bonaerense. Durante el fin de semana hubo diferentes encuentros con organizaciones de base para garantizar presencia el jueves en Plaza de Mayo.

La Vicepresidenta ya avisó que no será candidata este año, pero definirá la estrategia electoral del Frente de Todos (Aglaplata)

“Prometimos que iba a ser una marcha muy fuerte, algunos lo tomaron en joda y ahora se dan cuenta que es muy serio. Hay mucha alegría de ver cómo todos se están sumando”, dijo este lunes el intendente de Ensenada, Mario Secco; uno de los impulsores de la movilización y del operativo clamor. “Si hay plan B, lo decide ella: sabemos todos que Cristina comanda el 80% del Frente de Todos. Si no dice ella quién es el que va a respaldar no se va a ordenar eso, ella es la única que lo puede ordenar”, agregó al participar de la firma de contratos para obra e integración urbana que impulsa el Organismo Provincial de Integración Urbana (OPISU) de la provincia de Buenos Aires.

Una de las sorpresas del acto había sido la invitación que cursó Alberto Fernández a la movilización del próximo jueves. En sus redes sociales, el jefe de Estado posteó: “El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, Cristina Kirchner”.

Sin embargo, la entrevista que brindó durante el fin de semana no cayó del todo bien en el universo K. Además de contradecir a la Vicepresidenta al marcar que “difícilmente se gane sólo con el tercio de votos propios”, cuando días atrás CFK planteó un escenario de tercios en las próximas elecciones, donde lo importante era que el Frente de Todos se imponga en esa instancia para llegar al ballotage; también generó ruido otra respuesta del Presidente.

La convocatoria que publicó Alberto Fernández días atrás

“¿Percibe en la relación de Cristina con ciertos empresarios una grave invalidación de su figura política, más allá de que la juzgue el que juega al pádel con Macri?”, se le preguntó al mandatario, que contestó: “Cristina no es corrupta, yo la conozco. Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien que devino en contratista de la obra pública. De ahí a un delito, hay una distancia enorme”.

La lectura de una “imprudencia ética muy grave” generó malestar en distintas terminales del kirchnerismo. “Lo dice a propósito, como lo de los tercios”, advierte a Infobae una dirigente del peronismo que se sienta en la mesas de decisión del kirchnerismo.

Pese al encono del cristinismo con Alberto Fernández, habrá algunas presencias referenciadas en el Presidente el próximo jueves en la plaza. Según pudo saber este medio, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dirá presente y movilizará a la militancia que le responde en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires bajo el sello de su agrupación “Camino a la Victoria”.

