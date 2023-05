Luego de los elogios en TV, Cristina Kirchner tuvo otro gesto de cordialidad hacia Carlos Maslatón en Twitter

Cristina Kirchner elogió a Carlos Maslatón en Duro de Domar

Después de varios fuertes cruces en Twitter, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el abogado liberal Carlos Maslatón estuvieron frente a frente en el programa Duro de Domar y limaron asperezas. Tal es así que la presidenta del Senado sorprendió con elogios hacia el militante de La Libertad Avanza, el partido que lidera Javier Milei y él es uno de sus principales referentes.

“Me encanta Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta”, expresó Cristina ante una pregunta del conductor del envío, Pablo Duggan. “Que lío se va a armar”, bromeó el periodista; a lo que Cristina repitió: “Me encanta Maslatón, me encanta, me divierte mucho”.

Después del reportaje y ante la presencia de los demás panelistas del ciclo, Duggan le dio la posta a Maslatón para que se explayara al respecto. “¿Qué interpretaste por ‘me encanta Maslatón?’”, lo chicaneó al analista político.

Ante las risas y el bullicio de sus compañeros de pantalla -y haciendo el gesto de no con la cabeza y mordiéndose los labios-, el referente libertario comenzó diciendo “hablemos seriamente”, para luego agregar: “No es que está de acuerdo con lo que yo pienso, y eso lo dijo, creo que se identifica conmigo y yo con ella por la metodología política y de respeto al pensamiento del otro. Y convivencia en un ambiente democrático entre personas que piensan diferente y eso, hoy en día, es un valor”.

Intercambio de tuis entre Cristina Kirchner y Carlos Maslatón luego que la Vicepresidenta lo desbloqueara de Twitter

Luego, la paz entre ambos quedó sellada cuando el abogado se sacó una selfie junto a la Vicepresidenta y la compartió en su cuenta de Twitter. “Friday I’m in Love”, escribió Maslatón el jueves por la noche mientras se la veía a ella sonreír especialmente para esa foto.

Este sábado, Cristina volvió a tener otro gesto de cordialidad hacia Maslatón. Fue en Twitter, cuando admitió que finalmente lo había desbloqueado.

“Desbloqueado. ¿Viste que nos soy rencorosa? Proceda Maslatón”, tuiteó la vicepresidenta; que enseguida recibió un respuesta de Maslatón: “Gracias por su amable reconsideración, Vicepresidenta Cristina”.

Haciendo referencia a una canción de The Cure, Carlos Maslatón tituló su foto, junto a Cristina Kirchner, en la red Twitter

En abril del 2021, el liberal había admitido -también en su cuenta de Twitter, que estaba bloqueado desde hacía varios años, pero sin dar a conocer los verdaderos motivos de aquella decisión: “Llevo 7 años bloqueado por Cristina Kirchner, el hecho me ha ocasionado un daño psicológico del que no me puedo recuperar, todos los días sueño con el momento en que pueda leerla y dialogar con ella”.

A raíz de la buena onda reinante entre la vicepresidenta y el abogado, las especulaciones de una alianza con el kirchnerismo con miras a las elecciones de octubre no tardaron en llegar pero fue el propio Maslatón quien desmintió rotundamente ese rumor.

“Yo a pesar de las diferencias voto a La Libertad Avanza. Si la boleta de Milei está, voy a votarlo a pesar de las enormes diferencias”, aseveró el abogado en radio Urbana Play. Las diferencias, según él mismo explicó, tienen que ver con el armado a nivel nacional, alianzas, cuestiones técnicas y organizaciones internas.

