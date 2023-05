El kirchnerismo ratificó el acto del 25 de mayo: “Ahora CFK tendrá que decirle a toda la militancia cuál es el camino a seguir”

Cristina Kirchner sonríe junto a Mario Secco (Foto: Prensa Ensenada)

La expectativa por una nueva candidatura a presidenta de Cristina Kirchner se terminó de diluir nueve días antes de lo esperado: la jefa del espacio ratificó su decisión de no competir a través de una carta titulada “A los compañeros y compañeras”, que se publicó en las redes sociales a las 18.30 del martes 16 de mayo. La noticia cayó como una bomba en la militancia y generó interrogantes sobre el acto previsto para el 25 de este mes, que buscaba torcer la voluntad de la ex jefa de Estado.

En ese contexto, Mario Secco, uno de los principales promotores del operativo clamor, intentó dar una muestra de fortaleza: “ La marcha no se suspende, al contrario, hay más ruido, más fuerza, mas compañeros enganchándose... Ahora más que nunca con ella. Nosotros vamos para adelante y estar tarde nos vamos a reunir en SMATA para preparar la movilización”.

En su intento de demostrar que no acusó el golpe, el intendente de Ensenada aseguró que ya estaban al tanto de lo que pensaba CFK: “Esto que Cristina escribió en el día de ayer es verdad, nosotros lo sabíamos, lo charlamos pero seguimos adelante. Ella siempre nos dijo que cuando largara su candidatura (la Justicia) la iba a condenar y en el medio del mar nos íbamos a quedar sin candidato, sin botes y con el barco hundiéndose. Ella no les quiere dar esa oportunidad”.

De todos modos, Secco aclaró que “la decisión de CFK de no ser candidata no le saca la responsabilidad de ser quien conduce”; por eso, el jefe comunal reclamó que ahora defina un “plan B” para que el oficialismo tenga una hoja de ruta que le permita ser competitivo en las próximas elecciones nacionales.

“Cristina Kirchner, que es la persona que nos conduce, tendrá que decirnos a toda la militancia cuál es el camino a seguir porque si no lo hace, esto no se ordena. No hay ordenamiento posible si no lo dice ella”, reclamó en declaraciones a Futuröck.

El dirigente peronista no quiso confirmar si la vicepresidenta va a estar en el acto del 25 de mayo, sólo deslizó que “es posible”, pero remarcó a importancia de que ella defina quién será el postulante del oficialismo: “A mí la gente no me pide por otro candidato, no quiero ir contra ninguno pero no llenan el vaso… A menos que ella diga que el candidato es fulano de tal, la gente que quiere a CFK no se va a encolumnar”.

