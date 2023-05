Críticas a la Corte, referencias a Milei y un pedido al PJ: 15 frases destacadas de la carta de Cristina Kirchner

La ex mandataria nacional ratificó que no competirá por un cargo en estas elecciones

De manera sorpresiva, y mientras se desarrollaba en la cancha de Ferro el Congreso del PJ, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una extensa carta en sus redes sociales en la que ratificó que no va a competir por ningún cargo en las próximas elecciones nacionales, pero también dio varias señales al interior y exterior de su espacio.

En el texto, la ex jefa de Estado cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, le reclamó al peronismo tener un “programa de gobierno” y apuntó una vez más, aunque sin nombrarlo directamente, contra el líder de La Livertad Avanza, Javier Milei.

Además, se refirió a los comicios suspendidos en Tucumán y San Juan, volvió a denunciar una “proscripción” en su contra y recordó el atentado que sufrió en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta, que se lo atribuyó a grupos “fogoneados y financiados por la oposición”.

A continuación, las frases destacadas de la carta:

-El contexto en el que llegan las elecciones: En este año 2023, se cumplen 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenidas sus aspiraciones, en una Democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional.

-Críticas al FMI: La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía.

Así comienza la carta de Cristina kirchner

-Sobre la inflación: Resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria

-Referencias a Milei: Para los que siguen repitiendo que lo monetario es la única causal de la inflación, y aún conserven algún espíritu crítico de investigación, los invito a ver los gráficos sobre evolución de la Base Monetaria a precios constantes y como porcentaje del PBI, que publica el Banco Central todos los meses.

-La situación económica: De esta manera, encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas.

-Grupos violentos: Hoy, los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste.

La carta fue publicada mientras en la cancha de Ferro se desarrollaba el Congreso del PJ

-El atentado en su contra: La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, frente a mi casa particular cuando, acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia.

-La supuesta vinculación de esos grupos con la oposición: Esto confirma, sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática.

-Condena por la causa Vialidad y presunta proscripción: La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción.

-Críticas a la Justicia: Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó.

-Apuntó contra la Corte Suprema de Justicia: La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan, a tan sólo 72hs del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos.

-Más críticas a la Corte: Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida.

-La decisión de no competir en estas elecciones: Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática

-El “Partido Judicial”: Desde el 2016, el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia.

-Reclamos al peronismo: Ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible, sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto.

