Javier Milei le respondió a Alberto Fernández: “Nosotros queremos hombres libres; ustedes quieren esclavos”

Javier Milei le respondió al jefe de Estado

A meses de las elecciones presidenciales, uno de los candidatos de la oposición, Javier Milei, se cruzó fuertemente con el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, quien previamente lo tildó de “energúmeno”, y lo acusó de “querer” que los ciudadanos sean “esclavos”.

En línea con lo que viene haciendo su vice, Cristina Kirchner, en las últimas apariciones públicas, el mandatario nacional cuestionó duramente este lunes al diputado de La Libertad Avanza durante un acto que encabezó en La Pampa.

Acompañado por el recientemente reelecto gobernador Sergio Ziliotto, Alberto Fernández inauguró un Centro territorial integral de políticas de género y diversidad y aprovechó la ocasión para criticar, aunque sin nombrarlo directamente, al economista liberal.

“Ha aparecido un personaje que dice barravasadas, quiere privatizar las calles de las ciudades, le quiere dar libertad a cada uno para que venda sus órganos y vivir de ese dinero, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, dolarizar la economía, y nos quieren hacer creer que es el nuevo personaje que la política hace asomar en la Argentina”, expresó.

El presidente Alberto Fernández viajó a La Pampa, tras el triunfo de Sergio Ziliotto, reelecto gobernador

Para el Presidente, “cada vez que su gente, sus representantes en las provincias se presentan (en comicios locales), representan lo que objetivamente son”, pero “el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina”.

La respuesta de Milei llegó unos minutos más tarde, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter: “Alberto Fernández, no se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza, no como ustedes que son tan amigos de los pobres que solo logran multiplicarlos. Nosotros queremos hombres libres, mientras ustedes quieren esclavos”, escribió.

La respuesta de Milei

Esta no es la primera vez que el jefe de Estado apunta contra el dirigente de la oposición, ya que también lo hizo a fines de marzo pasado, cuando lo calificó como “una amenaza a la democracia”, al advertir que “Hitler no llegó en un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes”.

“Los totalitarios se valen de la democracia para acceder al poder. Hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para la sociedad, definitivamente”, sostuvo el Presidente en diálogo con Radio Perfil.

Estas declaraciones motivaron una denuncia penal por parte del diputado, que lo acusó de banalizar el Holocausto, como también lo hizo con otras personas que anteriormente lo habían comparado de igual forma con el genocida alemán, como varios periodistas, la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el cantante de rock Patricio “Pato” Fontanet.

En el último tiempo, la vicepresidenta Cristina Kirchner también le dedicó varias palabras al economista liberal cuando habló en público, aunque sin mencionarlo directamente y dirigiéndose a él como “el discípulo de otro de ojitos claros”, en alusión al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

“Esos mamarrachos que andan diciendo que ‘la casta tiene miedo’... ¿De qué tiene miedo?... Si nunca te pasó nada, hermano. ¡Qué me venís a joder con que te tenemos miedo! ¿De dónde te tenemos miedo? ¡Caraduras! ¡Caraduras!”, lanzó la ex mandataria nacional durante un acto en La Plata que encabezó a fines de abril último.

