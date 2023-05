Alberto Fernández viajó a La Pampa, celebró el triunfo de Ziliotto y tildó de “energúmeno” a Milei

El presidente Alberto Fernández viajó a La Pampa, tras el triunfo de Sergio Ziliotto, reelecto gobernador

El presidente Alberto Fernández se mostró junto a Sergio Ziliotto un día después de que el gobernador lograra su reelección en La Pampa. Desde allí, felicitó a los ciudadanos de esa provincia y aprovechó el contexto para cuestionar, sin nombrarlo, al líder de la Libertad Avanza, Javier Milei.

“Ha aparecido un personaje que dice barravasadas, quiere privatizar las calles de las ciudades, le quiere dar libertad a cada uno para que venda sus órganos y vivir de ese dinero, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, dolarizar la economía, y nos quieren hacer creer que es el nuevo personaje que la política hace asomar en la Argentina”, expresó el mandatario nacional, en obvia alusión al economista y precandidato a presidente, cuya popularidad evidenció un crecimiento entre los sectores de la oposición.

Lo dijo en un acto en Santa Rosa, la Capital de La Pampa, donde se inauguró un Centro territorial integral de políticas de género y diversidad.

En la misma dirección, el presidente buscó exponer el desempeño electoral que vienen mostrando los candidatos de Milei en las provincias. “Cada vez que su gente, sus representantes en las provincias se presentan, representan lo que objetivamente son. Sin embargo el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina”, se quejó Alberto Fernández. En efecto, la disputa en La Pampa se centró entre Ziliotto, quien finalmente se impuso con claridad, y Martín Berhongaray, de Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza, el frente de Milei, no logró tallar con ningún candidato en la discusión política de esa provincia en el turno electoral del pasado domingo.

“Es un día de fiesta, felicito al gobernador y felicito a los pampeanos, que han sabido elegir”, abundó el presidente.

Luego de realizar un recorrido elogioso de los años en los que le tocó coincidir en la gestión con Ziliotto, él desde la Casa Rosada y el gobernador al frente del ejecutivo de su provincia, el jefe de Estado además realizó un llamado a la ciudadanía de cara a la elección nacional.

“Algo parecido nos pasa con quienes son nuestros adversarios hoy, que gobernaron hasta nuestra llegada. Y que nos quieren hacer creer que tienen las soluciones de los problemas que crearon. Impactante ¿no?”, introdujo, para luego agregar: “les pido que no le entreguen el país a los mentirosos, a los que nos dicen que pueden resolver la inflación en cinco minutos y después la duplican”.

Durante el acto en La Pampa, Alberto Fernández estuvo acompañado por tres de los ministros del gabinete nacional: Santiago Maggiotti, de Transporte, Gabriel Katopodis, de Obras Públicas, y Ayelén Mazzina, del ministerio de la Mujer.

La obra que se puso en un funcionamiento constituye un edificio en donde, según señalaron los dirigentes, había un terreno baldío. Estará destinada a recibir denuncias, asesorar e informar a las personas que manifiesten sufrir violencia de género.

Mazzina contó que se trata de el primer Centro de este tipo comenzado desde cero e inaugurado, mientras que otros 11 cuentan con un estado de ejecución “avanzada” y que el proyecto integral apunta a construir 31 edificios de las mismas características y finalidades en todo el país.

“No le hizo falta a Sergio inaugurarlo ante de las elecciones porque la gente ya sabe lo que hizo”, elogió el presidente Alberto Fernández al gobernador reelecto durante el acto.

Luego de realizar su habitual repaso en el que encadena a la pandemia, la invasión Rusa a Ucrania y la sequía, como imponderables que torcieron el rumbo de su gestión, el presidente volvió a defender su desempeño e insistió en un pedido de tono electoral. “Lo que les pido es que ahora queda elegir el destino del país. Por favor, no se lo entreguen a los mentirosos. Antes llegaron al poder mintiéndonos, ahora ni siquiera tienen cuidado en ocultar su fechorías. Lo dicen. Hablan de quitarnos derechos con total desparpajo. No les crean. Un gobierno no se hace despreciando a los que menos tienen, se hace abrazándolos”, pidió el mandatario.

