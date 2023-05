Entrevista con Gustavo Sáenz, gobernador reelecto de Salta: la posibilidad de volver a compartir fórmula con Massa y su amistad con Larreta

Gustavo Sáenz, gobernador reelecto de Salta

(Enviado especial) Sobre el escenario del bunker salteño, en la noche del domingo, Gustavo Sáenz tuvo momentos en los que pareció desbordado —y hasta un tanto desencajado— por la euforia de la reelección. Parecía descomprimir una presión que el holgado 47,52% de los votos no transmitían. Con pasajes en los que su voz se notó quebrada, le habló a sus seguidores en el primer piso del hotel céntrico y capitalizó la presencia de medios nacionales para transmitir su último mensaje —en el mediano plazo— como ganador del cargo máximo en el territorio.

Sáenz, durante su primer mandato, reformó la Constitución provincial y limitó la gobernación a dos periodos consecutivos. Hasta entonces, se podían tres y de hecho así fue como Juan Carlos Romero, primero, y Juan Manuel Urtubey, después, llevaron las riendas de Salta durante 24 años —12 cada uno—

Ante este nuevo escenario, entonces, ¿cómo encara Sáenz su último mandato? “Lo hago con mucha responsabilidad, sabiendo que fui reelecto con una importante diferencia y que eso demuestra que los salteños confían y tienen esperanzas después de tres años muy difíciles que hemos tenido y que hemos pasado no solo los salteños, también los argentinos en general”, le dice a Infobae el mandatario minutos después de dejar el escenario.

Sáenz habla, ya con un tono bajo, literalmente en el detrás de escena de su discurso: una sala a la que se llega después de pasar dos filtros de seguridad y en la que solo hay un par de sillones, una mesa y un televisor. “Hemos vivido momentos duros, pero hay que redoblar el esfuerzo y hacer lo mejor posible para intentar de una vez por todas revertir esas asimetrías históricas que hay con el norte profundo de la patria”, comenta en un nuevo intento por dejar claro su interés a nivel nacional.

El detrás de escena del discurso de Sáenz

A pesar de que lo saludaron desde diferentes espacios de la política nacional, el gobernador reelecto sólo mencionó dos nombres propios en su discurso. “A Esteban Bullrich lo nombré porque lo conozco y me llegó mucho ver la situación en la que está, cómo la está peleando. Le importa realmente la Argentina y por eso llamo a la unidad nacional”, cuenta Sáenz, quien también mencionó a Sergio Massa. “Todo el mundo sabe que somos amigos. De hecho cada uno ha tomado su camino, pero tengo una amistad que trasciende la política”, señala.

“Veo que está peleando y luchando para ver cómo mejora la situación económica —continúa Sáenz sobre Massa— y también veo cómo muchos desde adentro y desde afuera ponen palos en la rueda para que a Argentina le vaya mal. Hay que dejar de lado la soberbia, las mezquindades y con humildad y grandeza sentarse para resolver los problemas de la gente que la está pasando mal”.

La sala en la que está Sáenz tras su discurso también está ocupada por personas de su círculo. Mientras realiza una breve atención a los medios, él reparte abrazos y fotos. Y a medida que termina las pocas entrevistas, se va acercando a la puerta de salida: la gente lo espera para continuar los festejos. “¿Cómo es mi relación con Larreta? Horacio también es amigo y con él tengo una muy buena relación. La verdad es que tengo una muy buena relación con todos los dirigentes nacionales. Eso también ha posibilitado que en el gobierno anterior, como intendente, consiga obras emblemáticas para Salta y en este gobierno también agradecer todas las obras que hemos conseguido para la provincia”.

“Creo que agradecer es lo justo y también es justo que los salteños tengan las mismas oportunidades que los cordobeses, rosarinos o porteños. No podemos seguir pagando tres veces más caro el boleto de transporte, cuando no tenemos otra alternativa porque no tenemos subte ni trenes. No podemos pagar tres veces más la tarifa de luz y gas. No puede ser que nuestras economías regionales no sean competitivas por lo que nos cuesta el flete y llevar nuestras cosas hasta el puerto. Creo que todas estas cosas hay que revertir y falta una reparación histórica real con el norte argentino”, sostiene Sáenz, que aprovecha las oportunidades para reforzar su discurso más allá de los límites de Salta.

Puertas adentro en la provincia, más allá de haber logrado la victoria en las urnas, el gobernador registra conflictos sociales que mostraron una escalada en las últimas semanas: hubo importantes reclamos salariales en su contra por parte de trabajadores de la salud y la educación local. La falta de agua potable también le generó conflicto en el territorio, sobre todo en las complejas regiones del interior, y el narcotráfico es un tema que genera preocupación.

Gustavo Sáenz es gobernador de Salta desde 2019

Los últimos gobernadores salteños —tanto Romero como Urtubey— tuvieron aspiraciones nacionales después de haber ejercido el cargo. Sáenz, en tanto, las tuvo antes: en 2015 acompañó a Sergio Massa en la fórmula presidencial tras haber ganado la intendencia en Salta Capital. Ahora, en un escenario político en el que el nombre del ministro de Economía suena entre los posibles presidenciables, él volvió a ganar la gobernación salteña y la pregunta es inevitable tras el 47,52%: ¿es muy descabellado pensar que pueda volver a acompañar a Massa, en caso de que el ministro decida ser candidato? Sáenz sonríe cuando interpreta la pregunta y responde justo antes de dejar la sala: “Yo hablo con Sergio todos los días y nunca me habló de una posibilidad de ser Presidente. Está muy ocupado y preocupado por la situación, que se la ha cargado al hombro y eso también hay que reconocerlo. Ningún dirigente político ha agarrado esa brasa caliente y él lo hizo. Sergio siempre lo dijo y lo digo yo también: no hay salvadores ni líderes mesiánicos. Acá si no nos ponemos de acuerdo todos, esto no se va a resolver, así que yo por ahora no tengo ninguna intención de eso. Salta me ha dado una responsabilidad grande”.

