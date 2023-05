PASO o lista de unidad, el debate que afronta el FDT porteño: qué impulsa cada sector y los nombres que se instalan

Frente de Todos porteño

Las definiciones electorales en el Frente de Todos porteño se dilatan a la espera de que se ordene la interna a nivel nacional y se plasmen las candidaturas presidenciales. No obstante, los sectores mayoritarios que conforman la coalición en la ciudad de Buenos Aires insisten en que finalmente se logrará una lista de consenso. Pero no son todos. También hay espacios minoritarios que defienden las PASO y tienen la mirada puesta en un punto clave sobre el que todavía no hay acuerdo: los pisos que habría que alcanzar en la interna para integrar las listas finales.

Hasta el momento, la principal incógnita es la posición de La Cámpora. Su referente en el distrito, Mariano Recalde, considera que no se puede avanzar con el armado local si no se logra primero un acuerdo a nivel nacional. El senador, que también preside el PJ porteño, aspira a que Cristina Kirchner sea candidata o, al menos, le dé su apoyo explícito a otra figura del espacio.

En ese marco, todavía no se sabe quién podría ser el candidato camporista a jefe de Gobierno. Hasta el momento, entre los nombres que giran -sin confirmación oficial- se destacan el propio Recalde, que ya compitió en 2015; el ministro de producción bonaerense, Augusto Costa; y la nueva secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora.

El panorama es un poco más claro entre los otros sectores del Frente de Todos porteño. El diputado nacional Leandro Santoro y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron hace más de un mes que están trabajando juntos en un programa de gobierno y aclararon que no competían entre sí en una eventual interna. Cuentan con el respaldo del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, uno de los históricos hombres fuertes del peronismo local.

Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira

Ante la consulta de Infobae, cerca de Olmos explicaron que “el orden de los candidatos no está definido porque sería cerrar la puerta a un acuerdo con los otros espacios”. Sin embargo, sí plantearon que lo mejor sería que la boleta esté encabezada por “quien más mida y le dé mejores posibilidades al espacio”. Las recientes encuestas de Federico González y Asociados y Circuitos lo muestran a Santoro como el mejor posicionado dentro de la interna.

Encuesta Federico González - interna Frente de Todos CABA

Por su parte, Peronismo para la Ciudad, del sindicalista Víctor Santa María, impulsará la candidatura de Gisela Marziotta, quien acompañó a Lammens en 2019 y ocupó el segundo lugar en la lista de diputados nacionales en 2021.

Los tres espacios mayoritarios explicaron a Infobae que tienen como objetivo principal alcanzar una lista consensuada y evitar las PASO.

En cambio, tanto el espacio referenciado en Juan Grabois, que lanzó las precandidaturas de Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández, como “Movemos”, que promueve a la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reclaman internas para “ampliar” y “contener” a todas las expresiones políticas que actualmente conforman el Frente de Todos. También podría sumarse el representante local del massismo, Juan José Tufaro, quién por ahora no hizo explícito su reclamo de internas a la espera de una definición del ministro de Economía, quién podría erigirse como candidato de unidad a nivel nacional.

Juan José Tufaro junto a Sergio Massa

A su vez, quienes defienden las PASO plantean que los pisos mínimos que cada fuerza tenga que superar para luego poder meter candidatos en la lista final deben ser lo más bajos posibles.

“Dentro del contexto en el que nos encontramos tendríamos que intentar llegar a tener listas con mayor nivel de representatividad. No solamente porque cada sector representa cosas distintas sino porque necesitamos que toda la militancia haga una campaña sintiendo que es propia”, explicaron a Infobae.

Y agregaron: “Lo ideal sería que no haya piso o que sea muy bajo. Y que en todo caso la conformación de las listas sea por Sistema D’Hondt (el mismo que se usa para asignar las bancas en el Congreso)”.

Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández

Ante la consulta de este medio, desde el peronismo porteño explicaron que “no hay nada definido” pero que lo más probable es que el piso ronde el 20% o el 25%. “Fue lo que se hizo en la elección pasada. Igualmente también hay que ver qué define el PJ nacional”, argumentaron.

De acuerdo a las encuestas, el Frente de Todos tiene actualmente una intención de voto que ronda el 20%, por debajo del 25% que obtuvo en las legislativas de 2021. En ese escenario, entrarían seis o siete legisladores porteños y dos o tres diputados nacionales.

Si Santoro finalmente es candidato a jefe de Gobierno, Lammens buscará encabezar la lista de diputados nacionales. Pero también se terminan los mandatos de Eduardo Valdés, cercano a Cristina Kirchner y Alberto Fernández; la camporista Paula Penacca; Itai Hagman, del Frente Patria Grande de Grabois, y Mara Brawer, cercana a Daniel Filmus. La nueva secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, también suena para la Cámara baja y podría ocupar el lugar de Penacca si esta decide volver a la Legislatura porteña.

“Nuestro problema es que hay pocos lugares para muchos candidatos”, reconoció un hombre del peronismo con muchas campañas en su haber.

