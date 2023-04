Un funcionario cercano a Rodríguez Larreta le apuntó a Macri y a Bullrich por su cercanía con Milei: “Es una persona que nos agrede”

Eduardo Macchiavelli está alineado con el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta (Foto: @edumacchiavelli)

La afinidad política del “ala dura” del PRO con el precandidato a presidente, Javier Milei, sigue generando tensiones en el PRO. Eduardo Macchiavelli, el principal armador del proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en el interior del país, expresó su desacuerdo al vínculo que mantiene Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el diputado libertario, en medio de la agitada interna que sacude a la coalición sobre la estrategia electoral.

“No me preocupa el diálogo de Bullrich y Macri con Milei, pero no puede dejar de llamarme la atención tener diálogo con una persona que nos agrede en términos personales”, dijo el secretario general del PRO, quién está encolumnado con la conducción del jefe de Gobierno porteño.

Para Macchiavelli, “las diferencias en términos políticos son válidas” y dijo que “está bien que tengan un diálogo porque aspiran a ser representantes de los argentinos”, pero cuando escala la disputa al ámbito personal “se traza una línea”.

El comentario del secretario de Proyección Federal del gobierno porteño refiere no solo a los comentarios peyorativos que suele pronunciar Javier Milei habitualmente sobre la figura de Horacio Rodríguez Larreta, al asociarlo a “la casta”, sino a los insultos que hizo en las elecciones legislativas de 2021 cuando lo trató de “zurdo de mierda” y lo amenazó con que lo “iba a aplastar”.

En ese marco, el dirigente del PRO cuestionó a Javier Milei por sus propuestas, entre ellas, la eliminación del Banco Central, a la que calificó de “una pavada atómica”, o bajar “bajar 13 puntos del PBI” del gasto público. “No hay ningún país latinoamericano en democracia que no haya bajado más de 5 puntos en un año. Esto no es entender las cuentas públicas. Tira frases sueltas que no cuentan con un plan, cuando la Argentina necesita seriedad”, remató.

Sobre la definición de los desacuerdos internos, Macchiavelli tomó distancia de la propuesta de la diputada y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, de que los dirigentes del PRO “bajen todas sus candidaturas” a fin de establecer un marco de negociación. “Entiendo que la lógica del planteo es pacificar los ánimos y contener un proceso interno, para tenerlo más ordenado. La verdad es que la gente va a elegir cuál es el mejor candidato y para eso están las PASO, y con ese mejor candidato vamos a enfrentar al kirchnerismo para salir de esta locura”, sostuvo el funcionario porteño en declaraciones a “Ahora Dicen” por FM Futurock.

Macchiavelli fue uno de los representantes de Horacio Rodríguez Larreta en el día después del anuncio del jefe de Gobierno porteño de establecer “elecciones concurrentes” en la Ciudad de Buenos Aires, que implicará la adopción de la boleta única electrónica para los cargos electivos locales. Aquella reunión fue dura y con fuertes reproches, disparando una crisis interna en el partido amarillo. Pero para el secretario general del PRO “el cariño”, que se tienen los dirigentes en “los más 20 años trabajando juntos” “trasciende cualquier diferencia” política.

“No es la primera ni la última vez que tenemos opiniones divergentes. Tenemos el cariño y la confianza suficiente. Tenemos una relación de muchísimos años que no la va a poner en crisis una diferencia sobre una operatoria electoral”, subrayó.

De cara a las primarias, el armador de Horacio Rodríguez Larreta validó como estrategia que haya fórmulas cruzadas de los partidos de la coalición, en las precandidaturas a presidente y vicepresidente. Y opinó que la senadora de la UCR por Santa Fe, Carolina Losada, junto a otros dirigentes radicales, pueden ser candidatos potables para conformar un binomio presidencial.

“Nosotros tenemos que ir a fórmulas mixtas, esto hace a la consolidación de JxC. El que acompañe no tiene que reflejar una figura taquillera, sino el conjunto del radicalismo. Hay varias personas que cumplen esa condición. Una de ellas Carolina. Nosotros tenemos muchas ganas que la fórmula refleje un gobierno de coalición y que esa sea la base de sustentación”, concluyó Macchiavelli.

