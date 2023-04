Halcones y palomas: la interna del PRO enfrenta a los hermanos Schiavoni

Alfredo y Humberto Schiavoni

Humberto Schiavoni, senador nacional por Misiones, ex presidente nacional del PRO y hombre de confianza de Mauricio Macri, es uno de los halcones de la mesa chica de Patricia Bullrich. Pero su hermano Alfredo, diputado nacional, es referente de las palomas de Horacio Rodríguez Larreta.

Los misioneros Humberto y Alfredo juran que sus alineamientos internos no afectan las relaciones familiares y que la discusión política no se sube a la mesa de los encuentros entre hermanos. Una de las claves es que ninguno intenta convencer al otro, confesaron ambos a Infobae.

“No -dijo Humberto riendo-, con eso no hay problemas”. “Nada de eso. Somos hombres grandes de más de 60 años. A esta altura no hay pasión en esa discusión”, concordó Alfredo.

“Son distintos puntos de vista sobre una misma cuestión. Humberto piensa que el estilo de Patricia es más afín a la forma en que cree debe llevarse adelante la transformación en la Argentina y yo sostengo que me cae mejor el de Horacio. Eso no significa que se resienta la relación entre hermanos”, aseveró.

Su hermano compartió el razonamiento. “Estas cosas no se mezclan. La relación familiar es muy sólida, con valores que nos inculcaron nuestros padres, más allá de que sostengamos opiniones diferentes. Tenemos también dos hermanas mujeres con visiones distintas de la política y no es óbice para una relación fraternal como siempre hemos tenido”, aseveró Humberto.

Las dos hermanas Schiavoni que completan el cuadro son Gabriela y Lidia, ambas docentes universitarias y reconocidas en Misiones por sus posicionamientos progresistas.

Razones detrás del posicionamiento

Alfredo sostuvo que trabaja para la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta seducido por los programas y equipos que lo rodean. Lo que lo definió -dijo- fue la posición del jefe de Gobierno porteño ante la grieta.

“Pienso que hay que construir consensos para que las políticas públicas puedan tener continuidad en el tiempo y ser aplicadas. Y Horacio representa acabadamente ese modelo. Es lo que a la Argentina le hace falta”, afirmó.

“¿Por qué Patricia? En primer lugar porque creo en sus valores -aseveró Humberto-. Es una persona que tiene valores republicanos y de honestidad con respecto a los intereses del país”.

“Segundo, por su convicción, su coraje y por no tener ninguna atadura a intereses sectoriales que puedan impedirle llevar adelante los cambios que el país necesita. Creo en su honestidad intelectual. Es la persona adecuada para esta etapa tan compleja que estamos viviendo y que se profundizará a partir del 2024″, redondeó.

Similitudes y diferencias

Con respecto a qué emparenta y qué distingue a Bullrich de Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, Humberto expresó: “Todos los candidatos del PRO tienen sus cualidades positivas, lo que demuestra una vez más el liderazgo de Macri que retirándose de la contienda electoral, no de la política, dejó un partido con tres precandidatos fuertes”.

“Pero más allá de esta opinión general, insisto: Patricia es la persona adecuada para este momento del país”, consideró.

Alfredo, en tanto, marcó: “No me gusta hablar de los otros candidatos de Juntos por el Cambio. Son excelentes. Pero, a mí particularmente, me agrada el modelo de Horacio porque no se para sobre la grieta”.

Las PASO

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir las candidaturas del frente han sido para Juntos por el Cambio “particularmente útiles en el 2021″. “No hay que tener miedo a la competencia. Garantizan una puja transparente, con reglas de juego institucionalizadas”, argumentó Humberto.

Además, evaluó que los tres candidatos del PRO “están demostrando una madurez suficiente como para que el día después todos podamos confluir en un proyecto común que transforme definitivamente la Argentina. Tengo confianza. Los conozco a todos porque fui ocho años presidente del partido. Y sé que el día después de la interna vamos a estar todos trabajando en la mejor alternativa de cambio para el país que surgirá de la gente”.

Desde la otra vereda, Alfredo coincidió: “Trabajo para que Horacio gane las PASO y no tengo dudas de que las va a ganar. Pero también sostengo que cualquiera sea el candidato de Juntos que salga de las primarias voy a trabajar con la misma convicción porque entiendo que, más allá de los estilos personales, hay un interés superior: la Argentina y las transformaciones profundas que necesita, que no tienen nombre propio”.

El futuro de Macri

Tras bajarse de la competencia por un segundo mandato, Macri confirmó su rol de “líder indiscutido de nuestro espacio”. “Lo ha ratificado con actitudes de grandeza y de desprendimiento, contribuyendo a que surjan nuevas alternativas”, argumentó Humberto.

Su influencia de aquí en más “será muy importante porque su juicio de valor, su criterio, su conocimiento, haber pasado cuatro años en la presidencia y entregado el poder en tiempo y forma en un país ordenado le da un diferencial respecto de los políticos argentinos muy importante. Su opinión seguirá siendo decisiva, pero no entorpecerá a quien sea electo presidente como ya lo aclaró. Confío en que cumplirá su palabra porque lo conozco”, agregó.

Alfredo estuvo en la misma sintonía. “La decisión de Mauricio beneficia al armado del espacio, es correcta. Despeja una incógnita. Macri tiene una proyección por encima del espacio de Juntos e incluso en toda la Argentina. Lo que hace no pasa desapercibido”.

“Mauricio no necesitaba esa decisión para ser uno de los grandes electores que tiene el proceso de votación en ciernes. Tiene claro lo que necesita la Argentina”, añadió.

Reelecciones

Ambos hermanos concluyen su mandato en el Congreso en diciembre. Y los dos afirman que aún no se han puesto a pensar qué rol electoral jugarán en los comicios nacionales.

“No es algo que me quite el sueño – confesó Alfredo –. Estoy muy abocado a acompañar a los candidatos locales, como (al radical) Martín Arjol en su candidatura a Gobernador. No estoy pensando en mi posicionamiento personal. Soy un hombre de mi partido y ocuparé el lugar que la mayoría crea conveniente”.

Humberto está en la misma situación. “Todavía no hay una decisión al respecto. Dependerá de cómo se organicen las fórmulas nacionales. Estaré donde sea más útil para mi espacio político y para el armado de Patricia”, concluyó.

