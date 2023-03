Santiago Cafiero participó de un encuentro por la paz en Ucrania junto a Antony Blinken y Volodimir Zelensky

El canciller Santiago Cafiero escucha las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken

El canciller Santiago Cafiero participó hoy de un encuentro virtual convocado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para debatir distintas iniciativas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y establecer una paz duradera en este país, de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de la ONU.

Del evento denominado “A Just and Lasting Peace in Ukraine”, también participó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien inauguró este diálogo con sus palabras de apertura.

“El mundo quiere la paz en Ucrania, una paz que sea sostenible y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Una Paz Justa y Duradera sólo será posible si se defienden los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que son la base de la convivencia pacífica que nos hemos comprometido a conseguir desde 1945 y que incluye el respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la vigencia irrestricta de los derechos humanos”, indicó en su discurso el funcionario, el único canciller latinoamericano invitado por Blinken.

“Estamos comprometidos en contribuir para aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano”, aseguró Cafiero, que integra la comitiva oficial encabezada por el presidente Alberto Fernández en Nueva York, y agregó: “A lo largo de este período de conflicto, la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos realizó doce viajes llevando donaciones, en articulación permanente con la comunidad ucraniana en nuestro país. También llevó a cabo dos misiones para asistir en la tarea de evacuación de ciudadanos argentinos y refugiados en Polonia y Rumania”.

Por último, el canciller destacó las palabras del Papa Francisco: “Nos pide que ‘No olvidemos al pueblo ucraniano, que continúa sufriendo por los crímenes de la guerra’, y nos impliquemos en un alto al fuego, el final del conflicto y poder finalmente conseguir una verdadera Paz Justa y Duradera para Ucrania y para el Mundo”.

Junto a Cafiero estuvieron presentes las y los cancilleres de Francia, Catherine Colonna; República Checa, Jan Lipavský; Israel, Eli Cohen; Italia, Antonio Tajani; Liberia, Dee-Maxwell Saah Kemayah; Malawi, Nancy Tembo; Zambia, Stanley Kakubo; y Japón, Yoshimasa Hayashi.

La actividad de Alberto Fernández en EEUU

El presidente Alberto Fernández, junto la primera dama Fabiola Yáñez, y el embajador Jorge Arguello.

El presidente será recibido mañana por su par de EEUU, Joe Biden. Durante su encuentro en la Casa Blanca, planteará que una grave sequía causada por el Cambio Climático diezmó las reservas del Banco Central y escoró la estabilidad del plan económico. El Presidente añadirá que esta compleja situación puede poner en jaque las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que Argentina no aceptará un plan de ajuste ortodoxo para cumplir con el organismo multilateral de crédito que administra Kristalina Georgieva desde Washington.

El impacto de la sequía en la economía sirvió para que Sergio Massa negociara con Georgieva un cambio de la meta vinculada a las reservas del Banco Central. La directora gerente del FMI aceptó los argumentos del ministro de Economía e hizo lo necesario para que el board acepte la propuesta presentada a Georgieva.

En este escenario, el protagonismo de Biden es crucial. La Casa Blanca controla las decisiones políticas del FMI, y Alberto Fernández y Sergio Massa ya saben que se autorizará el desembolso por 5.300 millones de dólares atado a la aprobación de las metas del cuarto trimestre de 2022.

Pero la situación económica y financiera en 2023 no es similar al año anterior. Este período ya tuvo sucesivos sobresaltos que involucraron aumentos de precios en la energía por la guerra en Ucrania, una sequía histórica causada por el cambio climático y un incremento de la inflación que se lleva todo puesto a su paso.

Desde esta perspectiva, Alberto Fernández llegará al Salón Oval para solicitar que Estados Unidos no deje en soledad a la Argentina cuando el Fondo decida apretar las clavijas por un eventual incumplimiento de las metas previstas para este año.

Si Biden apoya a Alberto Fernández, Argentina habrá evitado la posibilidad de solicitar un waiver (perdón) por incumplimiento y sus inmediatas consecuencias financiera y sociales en el país.

