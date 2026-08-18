El golazo en la Eurocopa de fútbol para ciegos al que comparan con el de Maradona ante los ingleses: “Como Mozart”

El encuentro terminó con victoria para el seleccionado galo

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Frédéric Villeroux volvió a demostrar por qué es el referente absoluto del fútbol para ciegos mundial. En el estadio de Estrasburgo, el capitán de la selección de Francia anotó los cuatro tantos de la victoria de su equipo ante Inglaterra por 4-1, en el partido inaugural del Campeonato Europeo de Cécifoot 2026. El último de esos goles, una carrera de regate en la que sorteó a prácticamente toda la defensa inglesa antes de rematar con un disparo raso, desató una comparación inmediata con el gol de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial de México 1986.

El partido comenzó con una declaración de intenciones. Apenas en el minuto 5, Villeroux, de 43 años y jugador del Montpellier, abrió el marcador con un puntazo con la derecha. Siete minutos después, el dorsal 10 francés robó el balón en el centro del campo, regateó a dos defensas y coló el esférico entre las piernas del portero con la zurda. Al descanso, Francia ya ganaba por 2-0, y el propio Villeroux (al que bautizaron Zizou, por Zinedine Zidane) resumió el espíritu del equipo con una frase directa: “Contra los ingleses siempre es un partido de máxima tensión, igual que en el rugby. Estamos en Francia; tenemos que ganar”, declaró al medio Le Parisien.

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El inicio del segundo tiempo no fue diferente. Roy Turnham acortó distancias para los Three Lions, pero Villeroux respondió de inmediato: partió desde su propio campo, tomó velocidad, ejecutó un giro de 360 grados para dejar atrás al último defensor y batió al portero inglés con un derechazo. El marcador subió a 3-1 en el minuto 24 del segundo tiempo.

La jugada que terminó por elevar la actuación de Villeroux a otra dimensión llegó diez minutos antes del final. El capitán francés recibió el balón, encaró a la defensa inglesa en bloque y la superó con una sucesión de regates que dejó sin respuesta a los rivales, para concluir con un tiro raso de precisión quirúrgica. Cuatro goles en un solo partido, un rendimiento que 20 Minutes calificó como “un cuádruple de leyenda”. El mismo medio lo definió como “el Mozart del fútbol para ciegos”. “Con un aire maradoniano, todo regate y ligereza, para culminar con un tiro raso un slalom fabuloso ante prácticamente todo el equipo inglés”, lo describió.

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El gol, sin embargo, tuvo un epílogo tenso. Instantes antes de la jugada, el cuerpo técnico inglés había protestado ante el árbitro por la fijación de los parches oculares de Villeroux, lo que había provocado varias interrupciones en el juego. La respuesta del francés fue el gol. Su celebración, un grito de rabia dirigido al banquillo rival, le valió una amonestación del árbitro, aunque la tarjeta amarilla no empañó una noche que Francia cerró con pleno de puntos en el Grupo A, donde también compiten Alemania y Grecia.

El triunfo tiene un peso especial por el contexto en el que se produce. Francia llega a esta Eurocopa como campeón paralímpico vigente: en los Juegos Paralímpicos de París 2024, los Bleus conquistaron la medalla de oro ante Argentina en una final disputada a los pies de la Torre Eiffel, con Villeroux como autor del primer gol y del penal decisivo. Aquella noche catapultó al cécifoot a la atención del gran público francés.

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La competición en Estrasburgo se extiende hasta el 23 de agosto.