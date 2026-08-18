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Fuertes operativos de rescate en dos provincias por las intensas nevadas en la Cordillera de los Andes

Un paciente de diálisis, un automovilista atrapado y cinco excursionistas tucumanos fueron evacuados o asistidos por fuerzas de seguridad en Neuquén y Catamarca

Un hombre de 80 años de la comunidad mapuche Cayulef quedó varado en Paraje Salitral, sobre la Ruta Nacional 40, y fue trasladado para continuar su tratamiento de diálisis
Un hombre de 80 años de la comunidad mapuche Cayulef quedó varado en Paraje Salitral, sobre la Ruta Nacional 40, y fue trasladado para continuar su tratamiento de diálisis
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Las nevadas en la Patagonia y la Puna argentina dejaron al menos tres operativos de rescate en las últimas horas, con personas varadas en zonas de difícil acceso y rutas cortadas o intransitables en las provincias de Neuquén y Catamarca.

El caso que más urgencia revistió fue en tierras neuquinas cuando un hombre de 80 años, integrante de la comunidad mapuche “Cayulef”, que quedó varado en su domicilio del paraje Salitral, sobre la Ruta Nacional N° 40, sin posibilidad de desplazarse para continuar con su tratamiento de diálisis.

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Efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas “Gendarme Juan Carlos Treppo” se movilizaron hasta el lugar junto a un enfermero del servicio sanitario y un baqueano que ofició de guía. El hombre fue trasladado en un vehículo de la fuerza hacia el servicio sanitario del pueblo, donde quedó bajo observación médica.

Gendarmería Nacional, un enfermero y un baqueano participaron del rescate en Neuquén y lograron asistir al adulto mayor aislado por la nieve
Gendarmería Nacional, un enfermero y un baqueano participaron del rescate en Neuquén y lograron asistir al adulto mayor aislado por la nieve

A varios cientos de kilómetros de distancia, en la Puna catamarqueña, la acumulación de nieve desencadenó al menos dos operativos simultáneos. El primero involucró a un hombre de 57 años que quedó atascado con su camioneta Toyota Hilux en el paraje La Punilla, dentro del departamento Antofagasta de la Sierra.

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El operativo, según informó El Ancasti, se concretó alrededor de las 19:50 del lunes, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra se desplazaron hasta el lugar junto a trabajadores de una empresa minera. El conductor se encontraba en buen estado de salud y no requirió asistencia médica.

En Antofagasta de la Sierra, un hombre de 57 años quedó atascado con una Toyota Hilux en La Punilla por la acumulación de nieve en la Puna catamarqueña
En Antofagasta de la Sierra, un hombre de 57 años quedó atascado con una Toyota Hilux en La Punilla por la acumulación de nieve en la Puna catamarqueña

Pocas horas antes, a las 13:30 del mismo día, personal de esa misma comisaría atendió otro llamado de emergencia: cinco turistas oriundos de Tucumán habían quedado varados en el paraje Real Grande, en plena cordillera catamarqueña, tras quedar su camioneta Jeep inmovilizada sobre la calzada por la nieve acumulada.

Según detalló El Esquiú, los uniformados llegaron al lugar, pusieron a resguardo el rodado y verificaron que los cinco ocupantes estaban en buen estado de salud, sin síntomas de hipotermia ni complicaciones por la altitud, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Las condiciones climáticas no solo complicaron el tránsito en zonas remotas. Las autoridades de Catamarca advirtieron que la Ruta Provincial N° 43 se encuentra intransitable entre El Peñón y Antofagasta de la Sierra, y que la circulación por el paraje La Punilla está directamente interrumpida.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales: “Los fuertes vientos continúan afectando nuestra Puna y la zona cordillerana”, escribió, al tiempo que recomendó evitar el tránsito por ese corredor hasta que las condiciones lo permitan.

La Policía de Catamarca rescató a cinco turistas de Tucumán que habían quedado varados en Real Grande cuando su camioneta Jeep quedó inmovilizada sobre la calzada
La Policía de Catamarca rescató a cinco turistas de Tucumán que habían quedado varados en Real Grande cuando su camioneta Jeep quedó inmovilizada sobre la calzada

El mandatario provincial también alertó sobre la Ruta Nacional N° 60, en el tramo comprendido entre Cortaderas y el límite con Chile, donde se registran ráfagas de viento y sectores con viento blanco.

“Recomendamos que se mantengan informados sobre el estado de las rutas y clima mediante vías oficiales”, señaló Jalil, quien mencionó a Protección Civil y Gestión de Riesgos Catamarca, a la Seguridad de Catamarca y a Vialidad Provincial Catamarca como los organismos de referencia para consultar actualizaciones.

El escenario trazado por los tres rescates pone de relieve la vulnerabilidad de las poblaciones rurales y los viajeros que transitan por zonas de alta montaña durante los episodios de nevada intensa. En el caso del adulto mayor de la comunidad Cayulef, la interrupción del tratamiento médico representó un riesgo adicional que aceleró la intervención de la Gendarmería Nacional.

La presencia del baqueano resultó determinante para que los efectivos del Escuadrón 31 pudieran llegar al domicilio del hombre en el Paraje Salitral, en una zona donde las condiciones níveas extremas dificultaban la navegación del terreno.

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