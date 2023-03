Quién es y cómo piensa Felipe Álvarez, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en La Rioja

Felipe Álvarez junto a Horacio Rodríguez Larreta, su referente a nivel nacional

Es diputado nacional desde el 2019 por el bloque Somos energía para renovar, un espacio que, como él mismo explica, viene del peronismo, pero no comulga “con el clientelismo ni con todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo”, y este año logró que haya una lista unificada de Juntos por el Cambio para disputarle el poder a Ricardo Quintela en La Rioja.

Se trata de Felipe Álvarez, un dirigente joven, de 43 años, que recientemente ratificó que será el candidato a gobernador por la alianza opositora y en tan solo unas semanas se medirá en las urnas ante el actual mandatario de la provincia, que buscará su reelección.

Abogado de profesión, graduado de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR), con un magister en derecho administrativo por la Universidad Austral, a lo largo de su carrera política ocupó varios cargos a nivel local, entre los cuales se destacan su paso como ministro de Gobierno y Justicia, director del PAMI riojano y viceintendente de la capital.

En diálogo con Infobae, Álvarez se mostró muy crítico de la actual gestión, a la que denominó como “una secta de obsecuentes y fanáticos”, habló sobre “el enorme potencial de desarrollo” que tiene la región y anticipó que, si es electo, va a derogar la reforma de la constitución provincial que impulsa Quintela.

El actual diputado nacional junto a productores de su provincia

-Recientemente, se aprobó la ley que declara “estratégico” el litio y se suspendieron permisos de exploración y concesiones, lo que motivó la preocupación de algunas empresas, ¿cuál sería la política de su eventual gobierno con este tema?

-El problema es que, una de las tantas cosas que hizo el gobierno, fue declarar la posibilidad de otorgar, pero también de quitar este tipo de permisos, lo cual atenta contra la seguridad jurídica. Nosotros tenemos a un gobernador que administra mal. La Rioja recibe mucha plata de la Nación, pero no se destina a las cosas que realmente necesita la gente. Tenemos, por ejemplo, una empresa aérea estatal que pretende competir con Aerolíneas Argentinas, pero que en realidad solo sirve para que viajen los funcionarios y los amigos del poder, mientras que en una ciudad del interior una madre tiene que viajar más 300 kilómetros para que un médico pueda atender a su hijo, porque no hay hospitales. La educación es un desastre, estamos a fines de marzo y seguimos sin clases. Tenemos los salario más bajos del país. Esto se parece más a una secta de obsecuentes y fanáticos que a una democracia, porque, además, no se respeta a las instituciones, porque la familia del gobernador está ocupando todos los cargos públicos, en el sector de la salud, de la educación, de la justicia, todos. Esto atenta contra la calidad de vida de los riojanos. Ahora, por ejemplo, los maestros están de paro y, en vez de sentarse a dialogar con mesura, declaró ilegal el paro, ¡un gobierno que se dice peronista! Todo esto genera mucha bronca, indignación. Ha puesto a los trabajadores como enemigos, cuando el enemigo debería ser la falta de insumos en los hospitales o los salarios bajos.

-Como usted señalaba, en los últimos días, aunque también el año pasado, hubo un fuerte conflicto docente en la provincia por el tema de los sueldos, ¿cómo abordaría este problema?

-Hoy lo que se necesita es un Estado que planifique, que tenga un rumbo claro, que administre bien los recursos, como lo han hecho las provincias cercanas. Sobre todo, se tienen que aplicar los recursos a las verdaderas necesidades de la gente y tenemos que empezar a producir. La Rioja tiene un enorme potencial de desarrollo en un montón de áreas, en la minería, en las energías renovables, en la industria del conocimiento, en el turismo. Sin embargo, en lugar de explotar estos sectores, la provincia compite con los privados permanentemente. El Estado provincial abrió, por poner un ejemplo, una tienda de alimentos, pretendiendo así bajar inflación, lo cual es una locura, porque esa es una cuestión nacional, pero lo peor es que además eso liquidó a un montón de comerciantes chicos.

-¿Qué hará con el proyecto de reforma constitucional que envió Ricardo Quintela, en caso de ser gobernador? Y, ¿qué haría si se aprueba antes del eventual cambio de gobierno?

-Si me toca ser gobernador y la gente nos da la posibilidad de administrar esta provincia, esa ley hay que derogarla, directamente, y el llamado hay que dejarlo sin efecto. Este proyecto, que fue metido de forma solapada durante un año electoral, no tiene otro objetivo que permitir la reelección del gobernador, que podría presentarse para un periodo más en el futuro. Todo lo demás, lo que tiene que ver con declarar como un derecho el acceso a la internet o al agua, es un cuento, porque abrís la canilla y el agua sale turbia, y las escuelas no tienen internet. Entonces, antes de declararlos como derechos, se tienen que concretar.

-¿Van a presentar convencionales constituyentes en estas elecciones?

-Sí, nos reunimos todos los dirigentes de Juntos por el Cambio y entre todos decidimos que los vamos a presentar. Creemos que hay que presentarse a discutir, hay que dar el debate y comunicar nuestras diferencias sobre el proyecto de reforma constitucional. Se van a gastar millones de pesos solo por un capricho del gobernador. Nos vamos a presentar y obviamente vamos a votar en contra.

-Tras la experiencia de las elecciones del 2021, en las que Juntos por el Cambio fue dividido y perdió contra el Frente de Todos, ¿cómo se logró esta vez el consenso para mantener la unidad y competir con una lista unificada?

-Con mucho diálogo, paciencia, tolerancia, aprendiendo de los errores, también. Juntos por el Cambio en esta provincia es un frente compuesto por distintos espacios, por los radicales, por gente del PRO, del peronismo, como es mi caso, pero que no coincide en nada con el clientelismo ni con el kirchnerismo, y después de muchas horas de diálogo, nos pusimos de acuerdo. Nos concentramos en aquello que nos une, que son las ganas de ofrecerle a los riojanos un futuro mejor y una alternativa diferente.

El dirigente comenzó hace tiempo con su campaña a gobernador

-¿Cómo se termina con tantos años de un mismo signo político?

-Bueno, en principio tenemos que ganar la elección, tenemos un gran acompañamiento de la gente para eso, y a partir de allí, administrar de otra forma el Estado, que sea planificado, que tenga un rumbo claro, rindiendo cuentas, porque hoy nadie le rinde cuentas de nadie, ningún funcionario explica ni un solo peso que gasta.

-¿Qué opina de la decisión de Mauricio Macri de bajar su candidatura?

-Yo creo que ha sido un acto de grandeza de su parte, porque podría haberse presentado, pero decidió dar lugar al surgimiento de nuevos dirigentes, y eso pienso que es sano para la democracia y para el país.

-Se lo vio en el último tiempo muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta, ¿es al candidato que apoya dentro de la interna de Juntos por el Cambio?

-Sí, totalmente. Sé de su capacidad de liderazgo, de su capacidad de diálogo, de trabajo, para llevar adelante las reformas que necesita la Argentina. Lo conozco hace mucho tiempo, he tenido la posibilidad de hablar con él sobre La Rioja, sobre el norte, en general, de lo que necesita la gente acá, de lo que hace falta, y me ha dedicado muchas horas para escuchar, y creo que eso es importante, que un candidato a Presidente se interese por lo que pasa en el interior, para que de una vez por todas se puedan hacer las cosas.

