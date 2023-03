Jorge Capitanich: “Argentina necesita una reforma constitucional y avanzar a un régimen multimonetario”

Jorge Capitanich aseguró que en país "necesita una reforma constitucional que configure un nuevo país"

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró hoy que el país “necesita una reforma constitucional” y destacó la necesidad de avanzar hacia “un régimen multimonetario, pero sobre la base de moneda digital de curso legal obligatorio para tener trazabilidad hacia adelante”.

Según el mandatario provincial, uno de los posibles candidatos presidenciales por el Frente de Todos, Argentina tiene “un serio problema de evasión fiscal, de liquidación de divisas, de capacidad regulatoria del estado”. “Necesitamos una fuerte capacidad tecnológica”, manifestó.

El gobernador de Chaco entiende que "es necesario ir a un régimen multimonetario, pero sobre la base de moneda digital de curso legal obligatorio"

Capitanich, además y en diálogo con radio AM750, se refirió a las necesidades que atraviesan las personas con menos recurso y sostuvo que hay que plantear “un enfoque multidimensional de la pobreza; eso significa infraestructura, acceso a derechos en cantidad y calidad y política de ingresos”.

En una suerte de plataforma de campaña, el gobernador también habló de la seguridad como tema central a combatir. “Si queremos erradicar el narcotráfico con hegemonía territorial y corregir desigualdades, tenemos que invertir en resarcir los problemas de pobreza. Y se resuelve con infraestructura social básica y de derechos de calidad, como la salud, educación y seguridad”, manifestó.

“Es cierto que se han hecho inversiones muy significativas durante el 2003 y 2015, pero cuando esas política se interrumpen en el tiempo, como por ejemplo entre 2015 y 2019, deteriorás la calidad de vida progresivamente en el tiempo”, aseguró el dirigente.

La interna del Frente de Todos

Consultado, Capitanich no le esquivó al análisis que hace sobre la situación del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones, y se mostró crítico. “No hay que poner un carro delante del caballo. Por qué no primero discutimos de enserio un plan de gobierno y la formación de un equipo con la suficiente idoneidad para llevarlo adelante. Si no nos ponemos de acuerdo en cómo llevar adelante un programa en base a un diagnóstico común y una estrategia común, nos va a costar mucho generar la empatía suficiente para convocar a las mayorías populares para constituir una épica de Gobierno”, analizó.

Para Capitanich la candidata a Presidente del Frente de Todos tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner (Foto: Télam)

“Hay que ser extremadamente humilde en la Argentina, porque nadie tiene la solución a todos los problemas. Sí me parece, que un aporte sistemático a la configuración de la problemática de cómo resolverla nos lleva adelante de este debate abierto que tiene que tener el peronismo y el movimiento nacional y popular democrático en estado asambleario. Y a partir de ahí construir el liderazgo con las herramientas eleccionarias existentes”, agregó.

Y concluyó sobre el tema: “Pero necesitamos no perder el tiempo en acuerdos superestructurales y sí en generar debates consistentes que nos permitan realmente afrontar los desafíos del presente y del futuro. Todos deberíamos estar abiertos a un debate plural y democrático. Y todos los actores y sectores deberían convergir a ese debate, desde gobernadores e intendentes”

Por último, el gobernador de Chaco dejó en claro quién debería encabezar la boleta del Frente de Todos en las próximas elecciones: “Cristina es la líder del espacio y debe ser la candidata”.

