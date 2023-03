Bullrich criticó al régimen de Ortega por expulsar a 222 opositores: “Para el mundo siguen siendo nicaragüenses”

Patricia Bullrich dio una conferencia en la Universidad de Miami, Estados Unidos, y cuestionó al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

La titular del PRO y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, dio hoy una conferencia en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, en la que se explayó sobre la seguridad jurídica en América Latina. En ese contexto, cuestionó al régimen de Daniel Ortega por expulsar de su país a 222 excarcelados políticos. “A los nicaragüenses los convirtieron en apátridas. Eso es una injusticia. Para el mundo esos ciudadanos siguen siendo nicaragüenses aunque un dictador les saque el pasaporte”, sostuvo la dirigente.

Las declaraciones fueron en el marco de una gira que la dirigente realiza en ese distrito de Estados Unidos. Bullrich llegó a Miami ayer y regresará esta tarde a Argentina para retomar sus actividades de campaña presidencial. Durante su estadía, la presidenta del PRO se reunió ayer con monseñor Silvio José Báez, obispo católico nicaragüense, y con un grupo de ciudadanos expatriados de Nicaragua. “Ningún dictador puede sacarle a una persona un derecho que lleva por haber nacido en un territorio. Es un derecho humano universal por eso para el mundo siguen siendo ciudadanos nicaragüenses”, criticó la ex ministra de Seguridad.

En febrero, Ortega ordenó la deportación hacia Estados Unidos de 222 opositores presos y les quitó la ciudadanía nicaragüense. Esa actitud fue repudiada por la Unión Europea y un grupo de países del sistema internacional. Además, el viernes pasado, el Papa Francisco en una entrevista concedida a Infobae catalogó a Nicaragua como una “dictadura grosera”.

La consideración del Sumo Pontífice fue tras ser consultado por el ataque de Ortega a la Iglesia nicaragüense, que implicó la expulsión y destierro de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, consideró el Papa y concluyó: “Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Son un tipo de dictaduras groseras”. Tras esas consideraciones del Sumo Pontífice, Nicaragua anunció esta semana la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano.

Bullrich dialogó ayer en Miami con monseñor Báez sobre la situación de la Iglesia y el ataque a la libertad de culto en Nicaragua. Luego participó de un conversatorio convocado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), en el que disertó sobre los derechos humanos en ese país del caribe.

En otro tramo de su exposición hoy en la Universidad de Florida, la presidenta del PRO se refirió a Argentina y sostuvo que “el kirchnerismo es un régimen corporativo y populista que quiere hacer la ley a su manera”. “Crearon una enorme fábrica de pobres”, sentenció.

A su vez, aludió a la situación de Rosario y alertó: “El problema es enorme porque la ciudad está totalmente tomada por el narcotráfico”. En ese punto, rememoró cifras y aspectos de su gestión como ministra de Seguridad de la Nación, durante 2015 y 2019. “Ahora hay una ideología perversa que volvió todo para atrás y Rosario está en una crisis total”, cuestionó.

En el contexto de su plan presidencial, Bullrich también advirtió que el Gobierno de Alberto Fernández dejará al próximo presidente una “situación compleja” y sostuvo: “Con convicción, coraje y carácter vamos a lograr cambiar esta situación. Los cambios que vamos a tener que hacer van a ser muy fuertes”.

Bullrich fue acompañada a Estados Unidos por Juan Pablo Arenaza, su jefe de campaña, y por Paula Bertol, ex embajadora ante la OEA y dirigente a cargo del esquema de fiscalización bullrichista para la elección de este año. La titular del PRO llegará a Argentina mañana para retomar sus actividades. Esta semana estará en Córdoba, invitada por la Bolsa de Comercio de esa provincia, y donde está prevista otra foto con Luis Juez y Rodrigo De Loredo, los dirigentes de Juntos por el Cambio que pujan por la gobernación cordobesa.

