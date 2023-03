Villa Mascardi: la Justicia rechazó la excarcelación de la mujer que se autoproclama líder espiritual mapuche

Machi Betiana, una de las mujeres mapuches que permanece detenida desde el 4 de octubre pasado

La Justicia Federal rechazó un pedido de excarcelación que presentaron los abogados patrocinantes de Betiana Colhuan, una de las mujeres mapuches que permanece detenida desde el 4 de octubre pasado, y su liberación será eje temático de las actividades por el Día de la Mujer.

La fiscal federal subrogante de Bariloche, Cándida Etchepare, expresó su desacuerdo con la liberación de quien se autoproclama guía espiritual de la agrupación Lafken Winkul Mapu y también de las otras mujeres mapuches que permanecen en condición de prisión domiciliaria.

La defensa de la “machi” solicitó al Juzgado que su clienta quede en libertad, luego de la visita que el juez federal Hugo Greca realizó a la vivienda donde permanece detenida, junto a las demás mujeres que pertenecen a la misma comunidad.

En los argumentos, la Justicia dijo que Colhuan se expone a una pena que podría resultar de ejecución condicional (por debajo de los tres años de prisión), pero que ello no resultaba suficiente para rebatir los argumentos dados por la fiscalía.

Distintas ausencias a convocatorias judiciales le jugaron en contra a la “Machi”, además de una violación a la reclusión domiciliaria ocurrida semanas atrás, cuando la mujer fue sorprendida en una feria comercial de Bariloche, a pesar del impedimento de abandonar el sitio donde permanece detenida.

El magistrado apuntó: “La privación de libertad de la encausada (que fue morigerada desde su inicio en virtud de su particular situación, ya que es madre de niños pequeños) se dictó el 13 de diciembre de 2022 y no alcanza siquiera tres meses de duración. Es por eso que no lo consideró irrazonable si se toma en consideración que la audiencia de debate en estas actuaciones aún no fue realizada por expreso pedido de su defensa técnica, que postuló -en continuas ocasiones- la suspensión del acto a fin de poder llevar a cabo con mayor libertad una mesa de diálogo convocada por el Poder Ejecutivo Nacional”.

En el Día de la Mujer reclamarán la liberación de las mujeres mapuches que permanecen detenidas

En el marco de las actividades que distintas agrupaciones organizaron para conmemorar el Día de la Mujer, varias de ellas tienen como lema convocante la liberación de las mujeres mapuches que permanecen detenidas quienes, según su criterio, son “presas políticas”.

La consigna para el convite es “Libertad a las presas políticas mapuches” y se realizará frente a la vivienda donde las mujeres transitan la prisión domiciliaria, en la zona céntrica de Bariloche. En el lugar se realizará una radio abierta y desde allí partirá una marcha hasta el Centro Cívico de Bariloche.

Las cuatro mujeres transitan la prisión domiciliaria desde octubre pasado cuando la Justicia Federal ordenó el desalojo masivo de los lotes usurpados por la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Los hombres que integran la comunidad se dieron a la fuga – y permanecen en la clandestinidad – mientras que las mujeres quedaron en el lugar y fueron detenidas.

Días más tarde, teniendo en cuenta su condición de madres de niños pequeños, la Justicia dispuso la prisión domiciliaria de las detenidas.

Las detenidas fueron procesadas por la Justicia por distintos hechos vandálicos ocurridos en Villa Mascardi, desde 2017 en adelante. En esa ocasión, varias familias agrupadas en la denominada comunidad Lafken Winkul Mapu irrumpieron en dos predios pertenecientes a Parques Nacionales y desde entonces avanzaron a otras propiedades públicas y privadas, sobre las cuales tomaron control y ocuparon hasta el desalojo de 2022.

