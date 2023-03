Radiografía del Potenciar Trabajo: la mayoría son mujeres, jóvenes, sin estudios y realizan tareas comunitarias

El Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, se creó al unificar otros dos programas: Hacemos Futuro y Salario Social Complementario (Nicolás Stulberg)

Desde este mes de marzo, 96.795 titulares del programa Potenciar Trabajo que no validaron su identidad de manera virtual o presencial dejaron de cobrar el plan social. Los mismo sucedió el mes pasado. Si hasta el 1 de abril no lo hacen, el ministerio de Desarrollo Social les dará de baja de manera definitiva. En sentido contrario, 1.268.044 personas cumplieron con el trámite y siguen en el registro de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz, y que está bajo la orbita de la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico.

El Potenciar Trabajo tiene el mayor presupuesto vigente del ministerio $590.981.978.110; contra, por ejemplo, los $442.755.687.402 de las políticas alimentarias.

Infobae accedió de manera exclusiva a los datos que arrojó la validación de identidad y que es una radiografía de los beneficiarios. La mayoría de ellos, son muy jóvenes, tienen entre 18 y 29 años, representan el 38,7%. En total, 490.593 personas.

Lo sigue el grupo etario que va entre los 30 y 39 años. Son 375.127 personas, esto es el 29,6%. Los titulares del Potenciar Trabajo de entre 40 y 49 años representan el 20% y el 11,8% tienen 50 años o más.

Detalle de los beneficiarios del plan

El Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, se creó al unificar otros dos programas: Hacemos Futuro y Salario Social Complementario- Tiene como objetivo, contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

Los titulares del programa que están en condiciones de recibir el plan pueden optar por cumplir su contraprestación (20 horas semanales) con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa, es decir finalizar sus estudios.

Los datos sobre este último punto alarman y es una radiografía de lo que sucede entre los sectores más vulnerables y a los que mayor importancia se le debería otorgar.

Según los datos obtenidos por la cartera social, el 20,83%, solo terminaron la escuela primaria. Son 264.185 personas. El 10,41% tiene los estudios primarios incompletos. Apenas el 29,33% finalizó sus estudios secundarios y el 30,07% no lo terminó. El 9,33% de los titulares del Potenciar Trabajo tienen estudios superiores (universitarios o terciarios) completos o incompletos.

La inmensa mayoría de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, realiza tareas comunitarias en las cooperativas de los movimientos sociales

Por este reflejo de la sociedad del país, la ministra Tolosa Paz lanzó el “Programa Volvé a EstudiAR”. “Hay Potenciar Trabajo si fortalecemos la educación, hay una Argentina más igualitaria si empezamos por la escolaridad”, dijo durante la presentación en Casa Rosada.

Con los números del Potenciar Trabajo en la mano, la ex diputada aseguró: “Un 60,7% tienen la primaria incompleta y secundaria incompleta” e informó que: “Un 60% de esas personas son mujeres -148 mil entre 18 y 29 años, y 146 mil entre 30 y 39 años- y la mayoría son madres o tienen a su cuidado a personas mayores; y no hay trabajo para una mujer pobre y sin estudios”.

El análisis realizado sobre la validación de identidad determinó que la inmensa mayoría de los titulares del programa social son mujeres, en total 827.987, es el 65,3%.

Los varones en cambio, ascienden al 34,1%, en total 432.888 personas. El 0,6% no se percibe dentro de esos dos sexos y están identificados como “otres”.

Al repasar el tipo de trabajo que realiza cada uno de los beneficiarios del plan se obtuvo como resultado que el 91,6% realizan “actividades productivas/comunitarias”. Son 1.187.323 personas que cumplen sus funciones en cooperativas, Unidades de Gestión (UG) la mayoría de ellas que dependen de los movimientos sociales oficialistas, de izquierda, de intendencias, iglesias o gobernaciones, entre otras, atendiendo los comedores y merenderos que dependen de las mismas organizaciones. Esta actividad representa el 62,7% del universo Potenciar Trabajo.

Apenas el 8% se dedican a la “agricultura familiar y campesina”. Menor aún es la cantidad de trabajadores que se desempeñan en la construcción y mejoramiento ambiental. En este caso, los albañiles, ayudantes, pintores, etc, representan el 7,6%.

La provincia de Buenos Aires es la que más beneficiarios tiene del programa Potenciar Trabajo, son 623.006 titulares que validaron su pertenencia al plan

Entre otras actividades, el reciclado y servicios ambientales, como cartoneros, recicladores y quienes se dedican a la limpieza de terreros, ocupa al 6.9% del padrón.

Solo el 3,9% de los beneficiarios cumplen con la propuesta del Potenciar Trabajo capacitándose, es decir, por ejemplo, realizando “cursos de formación”.

Entre las preguntas de la validación biométrica los beneficiarios debían responder si querían terminar sus estudios o capacitarse para estar en mejores condiciones de conseguir un trabajo formal, en caso de poder acceder a él.

Según el anuncio de Tolosa Paz: “Los resultados de la validación de datos nos dijo que un 79,2% quiere terminar sus estudios”.

Solo el 7,6% de los titulares del Potenciar Trabajo se desempeñan en la construcción y mejoramiento ambiental. En este caso, los albañiles, ayudantes y pintores

“Gracias a esos hombres y mujeres que validaron sus datos, hoy podemos estar más cerca de ellos y direccionar el apoyo de las políticas públicas hacia lo que siempre tuvo este ministerio como horizonte y perspectiva de una vida en sociedad: la educación y el trabajo”, expresó la ministra de Desarrollo Social y prometió: “Vamos a contactar a cada una de las personas que nos dijeron que quieren seguir estudiando, podrán ver la oferta educativa disponible en todo el país e inscribirse en la escuela que más les convenga”.

La validación de identidades de manera virtual fue un tema controversial entre la funcionaria nacional y los dirigentes de la Unidad Piquetera. Dirigentes como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, afirmó que Tolosa Paz busca dar de bajas a titulares del plan social para ajustar en los programas, tal cual lo exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizaron movilizaciones y acampes por esas bajas o suspensiones.

El 15 de febrero desplegaron durante 20 horas cientos de carpas sobre la avenida 9 de Julio. Al otro día, al finalizar la protesta, Tolosa Paz, respondió: “El Ministerio no es de los piqueteros y mucho menos del AMBA. A esta política, que se creó al calor de la extorsión en la 9 de Julio, alguien le tiene que poner un límite. El acampe es un mecanismo de extorsión, se van a tener que preparar, no vamos a levantar el decreto”.

Desde este mes de marzo, 96.795 titulares del programa Potenciar Trabajo que no validaron su identidad de manera virtual o presencial dejaron de cobrar el plan social. Eduardo Belliboni anunció piquetes y acampes a partir de la semana próxima

Ante la nueva amenaza de acampe, previsto para la próxima semana si no hay respuesta de la cartera social, esto es no dar de baja a las 96.795 personas que no actualizaron su identidad, la ministra aseguró que no recibirá en audiencia al dirigente piquetero y advirtió: “Que Belliboni vaya a hacer política a hacer otro lado, que no use a la gente más pobre”.

“La ministra no atienda los reclamos que vienen hasta de su propio espacio, deje de someter a los que menos tienen al ajuste de FMI”, le respondió el líder del Polo Obrero y aseguró: “Su gobierno fracaso en crear trabajo y da bajas por Internet. El Polo Obrero revalido el 99% de sus integrantes, pero no aceptamos ningún ajuste”.

Según pudo saber Infobae la provincia de Santiago de Estero con el 96,8% de las validaciones es el distrito que más beneficiarios completaron el trámite. En la otra punta, Rio Negro, con el 88,3% es la que menos lo hizo.

Buenos Aires, con 623.006 titulares que validaron su pertenencia al plan es la provincia que más beneficiarios tiene. Le sigue Tucumán, con 72.193; CABA, con 53.703 y Jujuy con 51.662 personas.

