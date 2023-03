Javier Milei busca consolidar el respaldo a su candidatura: el acto interrumpido en Morón y los nuevos apoyos

Sin una estructura tradicional propia con la cual presentarse a elecciones, por venir de afuera de la política, desde que inició su carrera para llegar a la Casa Rosada, el diputado Javier Milei avanzó con una serie de acuerdos con diferentes espacios que en el último tiempo su equipo de campaña buscó afianzar, para evitar problemas a la hora de confirmar su candidatura.

En este marco, surgió también un acto de dirigentes de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires con el que el dirigente opositor puso a prueba a su armado bonaerense y confirmó el respaldo de algunos sectores que se incorporaron recientemente a su proyecto, pero que debió terminar antes de lo previsto por una amenaza de bomba.

Luego del respaldo explícito del Partido Demócrata, que la tiene a su compañera de banca, Victoria Villarruel, como una de sus principales figuras, y del Partido Celeste y Blanco, que durante varios años acompañó al empresario Francisco De Narváez, hoy alejado de la política, en las últimas horas el Partido Unite también proclamó al economista liberal como su candidato a Presidente.

Se trata de una agrupación que ya estaba adentro de La Libertad Avanza y que, de hecho, fue parte del frente con el que Milei llegó al Congreso en el 2021, tras haber sacado más del 16% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires.

El líder de La Libertad Avanza llegó al Congreso en el 2021

Quien no pudo obtener una banca en la Cámara baja fue la actriz, modelo, bailarina y conductora Cinthia Fernández, que encabezó la boleta en la provincia de Buenos Aires, pero no logró superar el piso de las PASO. En noviembre pasado aseguró que estaba analizando la posibilidad de competir nuevamente.

En el 2019, este partido tomó notoriedad cuando decidió darle una estructura a Amalia Granata, que ya había intentado sin éxito ser diputada nacional por Santa Fe, para que se volviera a presentar, pero esa vez para legisladora en esa misma provincia, lo cual consiguió.

En esas elecciones, Unite, que se declara “en defensa de la vida desde su concepción hasta su fin natural” y fue muy activo en el rechazo durante el debate por la legalización del aborto, llevó como candidato a Presidente a otro liberal, José Luis Espert, que en aquel momento todavía estaba cerca de Milei.

El sábado último, se realizó la convención nacional del partido, de la que participaron la legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucia Montenegro, que es la titular a nivel porteño, y representantes bonaerenses y de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

“Unite no especula. Unite no traiciona. Unite no se vende. Hace años que buscamos el cambio y un liderazgo político que revierta el fracaso de la democracia. Porque con esta democracia los argentinos no comen, no se curan, ni se educan. Por eso entendemos que Milei vino para poner en entredicho a los representantes de esta democracia fracasada, y que podamos en libertad reconstruir una Nación en serio, por eso apoyamos a Milei como Presidente de la Nación”, expresó Beatriz Brouwer, quien lidera nacionalmente el espacio.

Unite proclamó oficialmente a Milei como su candidato a Presidente

De esta manera, el economista ratificó que tiene el aval de otro partido con personería jurídica nacional que, según aseguran en su entorno, le daría el sustento legal al frente para poder presentarse en estas elecciones.

Acto frustrado en Morón

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y, por lo tanto, uno de los lugares en los que el diputado necesita estar fuerte si quiere tener posibilidades de competir por la Presidencia, su equipo de campaña sigue ordenando la estructura.

En este marco, el viernes pasado se realizó un acto en el partido bonaerense de Morón en el que el líder de La Libertad Avanza buscaba reunir a, al menos, mil dirigentes bonaerenses, para poner a prueba el respaldo que supuestamente tiene en este territorio.

Cientos de dirigentes participaron del acto en Morón

Sin su presencia, para que los referentes de cada municipio demuestren su verdadero poder de convocatoria, los únicos oradores de la jornada fueron sus armadores Carlos Kikuchi, a nivel nacional, Sebastián Pareja, a cargo de toda la organización bonaerense, y Luciano Olivera, que coordina la primera sección electoral.

Sin embargo, el evento terminó de manera abrupta, luego de que varios patrulleros, ambulancias, personal de Defensa Civil y bomberos se presentaran en la puerta del Club 77, donde se estaba llevando adelante la reunión, tras el llamado anónimo de una persona que dijo que había una bomba en el lugar.

Ante esta situación, Pareja convenció a los efectivos de seguridad de que los dejen continuar algunos minutos con lo que originalmente iba a ser un plenario de dirigentes, en el que también iban a hablar algunos referentes locales, y los tres principales exponentes de la noche llegaron a decir unas palabras. Inmediatamente después, las autoridades desalojaron las instalaciones.

En este acto resaltó la presencia de representantes del Partido Celeste, que en 2020 también tuvo mucha notoriedad por su campaña en contra de la legalización del aborto, y recientemente se sumó a la Libertad Avanza.

Militantes del Partido Celeste, en el acto de Morón

Dirigentes de este espacio aseguraron que el acuerdo con ellos le permitiría a Milei garantizarse la presencia en Buenos Aires, ya que cuentan con personería provincial, requisito para tener la boleta completa.

En este sentido, remarcaron que hasta el momento el economista solamente contaba en este distrito con el respaldo del partido Celeste y Blanco, que también cumplía con esa condición, pero lo obligaba a negociar con sus autoridades los cargos de gobernador, legisladores e intendentes.

Ahora, en cambio, el líder libertario y su equipo de campaña tienen más autonomía para organizar la integración de las listas bonaerenses, en las que trabaja Pareja en conjunto con los referentes de los distintos municipios. En tanto, la decisión de quién será el candidato a gobernador, seguirá quedando en manos de Milei

