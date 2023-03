“Me importan un carajo las críticas”, aseguró Aníbal Fernández y dio detalles del operativo en Rosario

“Me importan un carajo las crítica”, aseguró Aníbal Fernández y dio detalles del operativo en Rosario (Archivo)

“A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada: los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”. Con esa frase, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se despachó contra la oposición en el marco de una conferencia en la que dio detalles del operativo que mañana desembarcará en Rosario, tal como lo adelantó en la mañana el propio Alberto Fernández.

Ocurre que poco antes del mediodía de este martes, en un sorpresivo mensaje grabado en la quinta de Olivos, el Presidente anunció una serie de medidas que buscará ponerle fin a la ola de violencia que acecha a Rosario en medio de la guerra desatada entre bandas de narcotraficantes. Según precisó el mandatario, luego de diálogos con el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, dispuso aumentar la presencia de fuerzas federales en la ciudad santafesina y enviar a tropas del Ejército para que trabajen en tareas logísticas y en la urbanización de barrios populares.

Te puede interesar: El Presidente anunció que enviará más fuerzas federales a Rosario y al Ejército para urbanizar barrios populares

“En 2022 registramos 2050 procedimientos que nos dieron 2077 detenidos. El trabajo que se hizo es muy fuerte, pero no alcanza todavía: hay que seguir trabajando. Mañana vamos a estar incorporando 400 efectivos más y a su vez estamos trabajando con otro sistema: es muy probable que mañana llevemos las motos para poder estar en los distintos lugares”, señaló el titular de la cartera de Seguridad. Luego, aclaró sobre los anuncios: “El esfuerzo se va a seguir haciendo y será siempre para crecer, nunca para retroceder”.

“La vez que hicieron la balacera en la casa del gobernador (Antonio) Bonfatti fue el 11 de octubre de 2013, hace diez años, y no empezó ese día: había mucho tiempo que venía sucediendo esto. Bueno, nosotros vinimos a cortarlo definitivamente y vamos a cortando definitivamente progresando todos los días. En este caso lo haremos con la sumatoria del Ejército, que con todo el equipo de ingenieros va a trabajar en lo que significa la solución habitacional en los barrios populares”, amplió el funcionario en atención a los medios.

Alberto Fernández grabó un mensaje para anunciar que enviará más fueras federales a Rosario (Foto: Presidencia)

En su comunicado, el Presidente había anunciado: “En primer término, he dispuesto el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario”. Para instrumentar esta medida —detalló el mandatario—, el ministro de Seguridad viajará personalmente este miércoles para poner en marcha las operaciones de refuerzo. “En segundo lugar —amplió el Presidente- he decidido que el Ejército Argentino, a través de su compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”.

Sobre el trabajo realizado, Aníbal Fernández detalló: “Hay toda una tarea que se lleva a la práctica. Los días martes hay reuniones donde las fuerzas, incluyendo a la Policía, y los especialistas en el tema, diagraman el mapa del delito y redefinen lo que son las franjas de empeñamiento que nos tocan a cada uno de las fuerzas. Cada uno debe disponer políticas, personal, estrategias para cumplir con los objetivos. Todo esto se va a seguir profundizando para poder llegar a lugares a los que no se haya llegado”.

Seguir leyendo: Omar Perotti: “Estábamos esperando una lectura diferente y un involucramiento más activo”

El anuncio llega luego de una escalada de la violencia, que incluyó un ataque a tiros al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, el asesinato de un niño de 12 años y una revuelta en el barrio “Los Pumitas” contra narcos de la zona.

En ese lapso, el ministro de Seguridad había reconocido públicamente que “los narcos han ganado la batalla”, una frase por la que registró una importante cantidad de críticas desde la oposición. “A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada: los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”, respondió en ese sentido el funcionario.

Rosario: Vecinos del niño asesinado intentaron linchar a un presunto narco y saquearon viviendas

Aníbal Fernández también fue consultado sobre la revuelta vecinal registrada ayer contra supuestos narcotraficantes en el barrio Los Pumitas, donde fue asesinado un niño de 12 años. “Espero que no se vuelva a repetir. Es muy riesgoso para los vecinos, que no están a la par de estos tipos que gozan de un montón de dinero dulce y ese dinero les facilita comprar armas que ponen en riesgo a la comunidad. No aconsejo que eso suceda”.

“Llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sentido. Lo que sí tenemos que conseguir es generar conciencia sobre que esa no es la solución. La solución se la tuvo que dar el estadio y en 20 años no lo hizo. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacernos responsables desde el momento en el que asumimos a poner las cosas en su lugar y empujar todo lo que sea necesario para encontrar una salida”, señaló al respecto.

Seguir leyendo