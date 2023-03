Kicillof lanzado a la reelección y la oposición sin palco: lo que dejó la apertura de sesiones bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, abrió el 151 período de sesiones ordinarias

“Hablan desde una nave espacial”. La frase del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pronunciada en la apertura de sesiones y dirigida a la oposición, planteó el clima de un discurso en el que el mandatario confirmó que irá otro mandato. Fue una exposición discursiva que tuvo un ida y vuelta con los legisladores de Juntos. Con la presencia de intendentes oficialistas y uno de la oposición -Diego Valenzuela,de Tres de Febrero-, agradeció al presidente Alberto Fernández por los recursos enviados, pero a diferencia de lo que fue su apertura de sesiones ante el Congreso, el mandatario provincial sí dijo que Cristina Kirchner estaba proscripta. Párrafo aparte fue la disputa con los principales referentes de Juntos Diego Santilli y Facundo Manes por los lugares asignados en la ceremonia.

Desde la marca “Derecho al Futuro”, que el gobierno bonaerense busca instalar, Kicillof destinó buena parte de su discurso -que inició nueve y cuarto de la mañana una vez finalizado el himno interpretado por Nahuel Penissi- a hacer un repaso de los tres años de su gestión. Una especie de plataforma electoral. “Hemos gobernado de cerca, con honestidad, austeridad, seriedad y compromiso. No llegamos para durar, llegamos para transformar y darle a la Provincia el proyecto de bienestar, identidad, desarrollo e integración que tanto necesita”, dijo.

Te puede interesar: Kicillof cargó contra la Corte Suprema, dijo que Cristina Kirchner está proscripta y sugirió que irá por la reelección en Buenos Aires

La Legislatura bonaerense (Gobierno PBA)

En distintos pasajes de su alocución, que duró casi tres horas, Kicillof se enredó en algunas discusiones con la oposición, que desde las bancas se encargó de fotografiar los palcos en los que se ubicaban los sindicalistas Hugo Moyano (Camioneros), Roberto Baradel (Suteba), Oscar De Isasi (ATE) y Fabiola Mosquera (UPCN), cuestionando que los diputados Santilli y Manes no tenían lugares asignados en los palcos que se destinan a la oposición y que, junto a Valenzuela, terminaron viendo el discurso por televisión, en el despacho del presidente del bloque de Diputados de Juntos y precandidato a la gobernación, Maxi Abad. Durante la asamblea legislativa, Abad tuvo algunos cruces con Kicillof.

La polémica por los lugares cobró vuelo cuando, mientras transcurría el discurso, desde el gobierno bonaerense informaron que Santilli, Manes y Valenzuela tenían espacios asignados en el hemiciclo, “como todos los diputados nacionales”, difundiendo una foto con tres sillas vacías dentro del recinto. “Dejan afuera a diputados nacionales e intendentes de Juntos en la Asamblea Legislativa. En la democracia de Kicillof, solo sus amigos lo aplauden desde el balcón”, se quejó el senador PRO Christian Gribaudo en redes, adjuntando una foto de uno de los palcos ocupados por los referentes sindicales.

Sillas vacías, la postal que difundió el gobierno bonaerense a modo de respuesta por los lugares en los palcos

“El gobernador Axel Kicillof transformó el recinto en una unidad básica”, dijo la diputada de la Coalición Cívica, Marisel Etchecoin Moro; mientras que su par del PRO, Axel Campbell, se encargó de defender a la gestión de María Eugenia Vidal: “Fue quien recuperó 5 puntos de Coparticipación para la Provincia, quien creó el SAME y renovó 150 guardias y 300 centros de Salud. Con María Eugenia Vidal se implementó el Estado en tu Barrio, el Boleto Estudiantil y se luchó como nunca contra las mafias y el narcotráfico”, dijo y, también en clave electoral, marcó que “es el último que los bonaerenses van a tener que escuchar porque ellos saben la verdad y no lo van a volver a votar”.

El gobernador agradeció la presencia de los representantes de los gremios, con los que antes del discurso mantuvo un encuentro en el Salón Dorado de la Gobernación para formalizar el acuerdo salarial para el primer tramo del 2023: un incremento del 40% en tres tramos con renegociación en el mes de agosto. Moyano se fue antes que terminara el discurso.

Diego Santilli, Facundo Manes y Diego Valenzuela siguieron por televisión el discurso de Kicillof

En la primera bandeja de palcos también aplaudió el grupo de intendentes del Frente de Todos que se trasladó hasta La Plata. Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) Federico Achával (Florencio Varela), Karina Menéndez (Merlo), Andrés Watson (Florencio Varela), Facundo Diz (Navarro), Gastón Granados (Ezeiza), Juan José Mussi (Berazategui), Leonardo Boto (Luján), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Germán Lago (Alberti), David Angueira (Punta Indio), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Carlos Ramil (Escobar), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Marisa Fassi (Cañuelas) respaldaron al gobernador. Espinoza, incluso, movilizó a la militancia que siguió el discurso desde afuera de la Legislatura.

“Quiero agradecer también al Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, intendentes, legisladores, dirigentes con y sin responsabilidad institucional y sobre todo militantes, por haber acompañado y acompañar siempre a nuestro gobierno en momentos tan complejos”, dijo Kicillof. Luego volvió a agradecer a los intendentes de todos los espacios políticos cuando detalló las obras realizadas a través del Fondo de Infraestructura Municipal. “Trabajan todos los días por mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, remarcó.

El mandatario provincial junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara baja, Federico Otermín

Los intendentes también aplaudieron cuando Kicillof cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la situación judicial de la Vicepresidenta. Sobre uno de los palcos había un cartel que marcaba “CFK Presidenta 2023 Axel Gobernador”. Fue la única inscripción que se vio dentro del recinto. Afuera hubo un poco más de color, pero menos a lo que esperado ya que la sesión original había sido suspendida el miércoles último producto del apagón masivo.

Reelección

En este último discurso, Kicillof se lanzó oficialmente a su reelección. En diferentes pasajes hizo referencia al año electoral, a la campaña y al futuro. Primero convocó a la oposición: “Quiero invitarlos a formar una comisión destinada al reclamo permanente por los recursos de los bonaerenses y de los 135 municipios, gobierne quien gobierne”, dijo y pidió que esa agenda “esté en el centro de la campaña electoral que se viene”. La mira allí se posó sobre los recursos que recibe el gobierno de la Ciudad. “Hay una terrible desigualdad entre las necesidades y los recursos. En el año 2023, la Ciudad de Buenos Aires va a contar con recursos equivalentes a casi $700.000 por habitante, mientras que la Provincia de Buenos Aires sólo $380.000. Es la mitad prácticamente”, se quejó.

“Elijo que durante la campaña podamos tener un debate político profundo, desprovisto de atajos y slogans vacíos, elijo que todos quienes aspiran o aspiramos a gobernar esta provincia nos comprometamos con la defensa de sus intereses, elijo condenar la violencia y el odio, elijo la democracia plena y sin proscripciones”, en referencia a Cristina Kirchner.

Tras el discurso, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez no dudó en promover la reelección de Kicillof. “Creemos que es el más capacitado para esta etapa y sobre todo para consolidar las inversiones y proyectos que hacen faltan”, dijo. Casi en la misma línea se pronunció la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. “Ha sido un gobernador que no dejó dudas de su reelección y hacia dónde quiere ir en los próximos cuatro años”, planteó la funcionaria cercana al presidente quien al ser consultada sobre la intención de que ella vaya a disputar una PASO con el mandatario provincial aseguró: “Soy sumamente respetuosa y banco la gestión del gobernador Kicillof. Estamos trabajando para que la mesa del Frente de Todos defina si va a haber PASO o no a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Esa definición me excede”.

Así como el gobierno nacional tuvo representación en la apertura de sesiones bonaerense con la figura de Tolosa Paz, adentro del recinto también se vieron figuras del entramando cristinista. Además de los ministros bonaerenses que forman parte de La Cámpora, como Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Daniela Vilar (Ambiente) o Nicolás Kreplak (Salud), el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y hasta la hermana de la vicepresidenta, Giselle Fernández siguieron desde el recinto el discurso que terminó con un cántico que se esforzaba para encajar en la rima: “Es para Axel…la reelección”.

