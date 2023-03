Juan Grabois presentó el “Plan Quinquenal” que impulsa junto a Wado De Pedro

Juan Grabois encabezó en la sede barilochense de la Universidad Nacional del Comahue la séptima Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal

Juan Grabois viajó a la ciudad de Bariloche donde -en el marco de su precandidatura presidencial- presentó el “Plan Quinquenal” que impulsa junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Este jueves por la tarde, el líder de Patria Grande encabezó en la sede barilochense de la Universidad Nacional del Comahue la séptima Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal, una actividad que contempló el intercambio de experiencias y propuestas, y planteo de problemáticas, junto a distintos actores de la comunidad, para sumar al proyecto con el que busca emular el programa de planificación estatal lanzado durante la primera presidencia de Juan Perón. “Para gobernar el futuro hay que planificar, de una forma democrática y participativa”, expresó Grabois.

El “Plan Quinquenal” que impulsan el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el ministro del Interior viene siendo elaborado desde el año pasado y apunta a conformar “una plataforma de propuestas sobre infraestructura, tierra, techo, trabajo, salud y educación, entre otros ejes, que pueda ser tomado por cualquier candidato o candidata que quiera encarar un proceso de transformación y desarrollo” en la Argentina, informó el frente Patria Grande a través de un comunicado.

La semana pasada Grabois ratificó su precandidatura presidencial en un acto en la Ciudad de La Plata junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. No obstante, la continuidad de su aspiración electoral está sujeta a la decisión que tomen Cristina Kirchner y Wado de Pedro. En efecto, si la Vicepresidenta o el ministro del Interior deciden ir por la presidencia, el referente social declinará su candidatura. Independientemente de quién compita por el Frente de Todos, en aquél evento en la capital de la provincia de Buenos Aires, Grabois dejó en claro su postura con un duro mensaje dirigido hacia Alberto Fernández: “No podemos tener otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer”.

Este jueves en Río Negro, aprovechó la oportunidad para fustigar contra la dirigencia política en general. “Antes se decía que los políticos prometen pero no cumplen. Ahora ni prometen, es malísimo. Si no prometes, si no te comprometes, después no rendís cuentas. Eso tiene que ver con la falta de planificación. Empiecen a prometer cosas, dígannos lo que van a hacer”, interpeló el dirigente social. Parafraseando al Papa Francisco remarcó que “se construye de abajo hacia arriba y de la periferia al centro” y desde la sede de la Universidad del Comahue envió otro mensaje hacia la dirigencia: “Les aseguro que la realidad se ve mucho mejor desde el alto Bariloche que desde el Llao Llao”.

Wado De Pedro, quien desde el año pasado se muestra públicamente junto a Grabois, no pudo estar presente este jueves en Bariloche pero trasladó un mensaje en el que felicitó a la asamblea e invitó a “seguir trabajando por la planificación de una Argentina federal que lleve felicidad a cada rincón de nuestra patria”. En su representación, estuvo presente el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Tato Giles, quien agregó que el plan que vienen impulsando incluye propuestas en materia de energía, infraestructura para el desarrollo productivo del país, logística, transporte y distintos temas estratégicos. A partir del trabajo conjunto con Grabois, explicó Giles, se ha incorporado la mirada de desarrollo humano. “Pensamos la Argentina de manera integrada para que cuando nos toque gobernar este país sepamos lo que hay que hacer porque escuchamos a todos y a todas”, concluyó.

Wado de Pedro no estuvo presente pero envió un mensaje grabado

En la asamblea realizada en el Centro Regional Andino de la Universidad de Comahue se sucedieron decenas de expositores con la intervención de representantes de comunidades originarias y del sector académico y estudiantil, como también de investigadores del Conicet y profesionales de la salud, quienes pusieron en común “experiencias y propuestas”, según informaron los organizadores.

Entre los participantes estuvo la diputada nacional del Frente de Todos Natalia Zaracho (también de Patria Grande) al igual que la médica epidemióloga Romina Berazategui y los referentes locales José Paredes (Federación de Cartoneros Viedma) y Felisa Curamil (Parlamento Mapuche Tehuelche), quienes alentaron el debate a partir de ejes temáticos como trabajo, salud, feminismo, educación, vivienda, ciencia y tecnología, educación y juventud.

La lista de oradores se completó con la investigadora del Conicet Celeste Ratto, la periodista Belén Echeverri, la dirigente universitaria Juana Sánchez Roa (Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de UNC), Andrea Reuque (Sistema de Estacionamiento Medido), Elida Cañumil (MTE), Federico Ingaramo (Fundación Gente Nueva) y Ezequiel Palavecino (Apdh regional Bariloche).

