El Gobierno reiteró que no someterá a debate la gestión en la reunión del Frente de Todos que se realizará esta tarde

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que no estará en la primera reunión de la mesa nacional del Frente de Todos, junto al presidente Alberto Fernández. FOTO: Natacha Pisarenko/REUTERS

En la mesa nacional de esta tarde-noche del Frente de Todos se hablará de la estrategia electoral pero no de las candidaturas ni de la gestión de gobierno. También tendrá un lugar importante la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner ante lo que consideran “ataques de la Justicia”, según dejaron trascender fuentes de la Casa Rosada.

El documento que se difundirá luego de esta primera reunión incluirá la ratificación de las PASO como instrumento para definir candidaturas, la unidad dentro de la coalición gobernante y una crítica hacia los procesos judiciales que podrían derivar en una inhabilitación de la Vicepresidenta en el próximo proceso eleccionario.

“Lo que el Gobierno entiende es que hay una persecución judicial contra la Vicepresidenta. La causa en la cual ha sido condenada es inventada, no tiene pies ni cabeza. Ella ha sido llevada a esa causa con la intención firme de condenarla e inhabilitarla, que es proscribirla para participar de las próximas elecciones. El Presidente cree absolutamente en que Cristina Kirchner no tiene nada que ver con todo aquello que se le imputa y el intento de inhabilitarla, que ahora no es firme pero puede ser firme en cualquier momento, es una herramienta que la Justicia puede usar en cualquier momento y busca que ella no pueda participar de las situaciones electorales de la Argentina”, contestó la portavoz presidencial en su conferencia de prensa de este jueves.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, y los gobernadores Axel Kiciloff, Gerardo Zamora y Jorge Capitanich, que estarán esta tarde en la primera reunión de la mesa nacional del Frente de Todos.

Alberto Fernández se había negado durante meses a convocar la mesa nacional que le reclamaban desde los sectores más duros del kirchnerismo aunque lo hizo con la condición de discutir solamente las reglas electorales. Como también surgieron voces en las que se pedía revisar la gestión presidencial, algo que el Presidente no está dispuesto a negociar por el momento, las principales figuras K no estarán en la sede del PJ de Matheu 130. Ni Cristina, ni Máximo asistirán a la cita y sus representantes serán el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la senadora provincial Teresa García y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque. Podría sumarse a ese grupo Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kiciloff.

Del lado albertista, además del primer mandatario, en esa mesa nacional participarán hoy el canciller Santiago Cafiero, el recién asumido como Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Por el otro, Sergio Massa asistirá junto a su esposa, la titular de AySA, Malena Galmarini, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Completarán el quinteto de la “pata” del Frente Renovador, el diputado bonaerense Rubén Eslaiman y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

Habrá, además, un espacio reservado para los gobernadores. Allí estarán tres que responden a CFK como el mandatario bonaerense Axel Kicillof, el de Chaco, Jorge Capitanich, y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), a quienes se agregarán Gustavo Bordet (Entre Ríos) y el massista Mariano Arcioni (Chubut)

También se espera la presencia de los integrantes del triunvirato que comanda la CGT: Carlos Acuña, Pablo Moyano y Héctor Daer. La CTA, otra de las centrales obreras, será representada por Hugo Yasky.

Sobre quienes irán por los movimientos sociales aún persisten las dudas. “Todavía no se pusieron de acuerdo entre ellos, no sé si participarán”, deslizaron en los pasillos de la Rosada.

“Es la primera vez de la historia del peronismo que gobierna con una estructura de coalición. Éstas son muy atractivas y simpáticas al momento de las elecciones y después tienen sus inconvenientes claramente al momento de gobernar”, expuso el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en una entrevista por el canal de televisión C5N.

“La reunión de mañana (por hoy) es un buen principio, no pidamos que se resuelvan en un primer encuentro cosas que no resolvimos en tres años”, aseguró después, planteando que este primer cónclave será una historia que entregará solamente su primer capítulo.

Seguir leyendo