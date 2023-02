El Gobierno no descartó la expropiación de Edesur: “Todas las posibilidades son analizadas”

Video: Gabriela Cerruti habló sobre la posible expropiación de Edesur

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, no descartó la expropiación de la distribuidora eléctrica Edesur, que ayer fue multada por los reiterativos cortes en el suministro producidos la última semana e intervenida con veedores del gobierno nacional.

“El Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existen y son posibles para cuidar lo que tiene que cuidar, que son los usuarios, los ciudadanos argentinos”, introdujo la funcionaria ante una consulta de Infobae en la habitual rueda de prensa que encabeza los jueves.

Y desarrolló: “En el caso de Edesur, el nivel de maltrato a los consumidores lo venimos viendo durante los últimos años y ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa y la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones están haciendo y cuál es la responsabilidad de la empresa”.

“En ese marco, todas las posibilidades son analizadas”, explicó.

Anoche, luego de una reunión con representantes de la compañia, el ministro de Economía, Sergio Massa, instruyó a la Secretaría de Energía a adoptar una serie de medidas como consecuencia de los cortes de luz que afectan a los usuarios de Edesur, entre ellas la de habilitar una veeduría con auditoría de la Universidad de Buenos Aires para revisar el cumplimiento del régimen de inversiones, los tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad en el servicio de transmisión de toda el área.

En una segunda instancia, Cerruti fue consultada sobre la responsabilidad del Ejecutivo en los inconvenientes que sufren los usuarios de la red eléctrica en virtud de la política tarifaria, los subsidios y la imposibilidad de las compañías de girar dividendos a sus casas matrices.

“No hay ninguna crisis energética en la Argentina, no tiene sentido responder esa pregunta. La Argentina es uno de los pocos países del mundo donde habiendo subido el precio de la energía como subió en todo el mundo, no hubo crisis energética, no hubo desabastecimiento en las empresas... Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa puntual y esa es la empresa que ha intervenido esa empresa. Si intervenimos esa empresa es porque creemos que el problema es de esa empresa; el resto de las empresas no tienen ese problema”, contestó Cerruti.

“No hay una crisis energética, eso forma parte del mismo paquete (que repite la oposición)”, completó.

¿Cristina Kirchner proscripta?

En la previa de la reunión nacional del Frente de Todos, Cerruti fue consultada además por la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los sectores que responden a la ex mandataria aseguran que fue proscripta por la Justicia para las elecciones de este año. Si bien es cierto que sobre la dirigente política pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos en virtud de su condena en el caso Vialidad, la misma no es ejecutable hasta tanto la sentencia sea ratificada por la Cámara de Casación.

“Lo que el gobierno entiende es que hay una persecución judicial contra la vicepresidenta. La causa en la cual ha sido condenada es inventada, no tiene pies ni cabezas. Ella ha sido llevada a esa causa con la intención firme de condenarla e inhabilitarla, que es proscribirla para participar de las próximas elecciones. El Presidente cree absolutamente en que Cristina Kirchner no tiene nada que ver con todo aquello que se le imputa y el intento de inhabilitarla, que ahora no es firme pero puede ser firme en cualquier momento, es una herramienta que la Justicia puede usar en cualquier momento y busca que ella no pueda participar de las situaciones electorales de la Argentina”, contestó la vocera.

Alberto, a la Antártida

El presidente Alberto Fernández viajará la próxima semana a la Antártida, según anticipó Cerruti. Es la primera vez en 20 años que un jefe de Estado visita el continente blanco. Será el 22 de febrero, día en el que se conmemora la soberanía de dicho espacio. Viajarán junto a Fernández varios ministros y está previsto que recorran tres laboratorios que están en desarrollo.

