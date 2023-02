En pleno tironeo por las candidaturas, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich aceleran sus planes electorales con recorridas por el país

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich intensificarán sus actividades públicas de cara a la campaña para las elecciones

En 135 días será el cierre de listas. El 24 de junio, los dirigentes políticos deben presentar ante la justicia electoral las nóminas de candidatos a presidentes y a legisladores nacionales. En esos cuatro meses, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad, y Patricia Bullrich, presidente del PRO, -dos de los presidenciables del PRO- tienen previsto intensificar su apariciones públicas en el interior en busca de votos.

La relación política entre ambos permanece tensa. Los dos están decididos a acelerar al máximo sus planes proselitistas rumbo a la Casa Rosada. Tanto Rodríguez Larreta como Bullrich planean visitar en modo electoral a la mayoría de las provincias del país en los cuatro meses que restan para el cierre de listas.

La disputa entre Rodríguez Larreta y la ex ministra de Seguridad divide aguas en el PRO y promete agudizarse en las próximas semanas. A ese tironeo se le suma la actitud política de Mauricio Macri: el ex Presidente decidió dilatar su definición política hasta después de marzo. Mientras tanto, el alcalde de la Ciudad y Bullrich no quieren perderse pisada y tratan de no descuidar ningún vestigio de la ingeniería electoral.

Rodríguez Larreta seguirá con su campaña para “ablandar” su perfil

Con la intención de descontracturar su perfil, el alcalde porteño continuará con actividades y contenido audiovisual que lo muestre “relajado”. Así, hará recorridas en el interior en las que planea salir a correr con vecinos de las distintas provincias que visite, lucir una indumentaria informal - “más remera que camisa”, le detalló a Infobae un dirigente que trabaja en la estrategia larretista.

Eduardo Macchiavelli, íntimo colaborador larretista, se encarga del armado en el interior y acompaña al jefe de Gobierno en varias recorridas. Hasta hace algunas semanas era el diputado Omar De Marchi quien lideraba esa tarea, pero lo delegó en Macchiavelli para enfocarse en su campaña a gobernador de Mendoza -una de las provincias más críticas para JxC, con una fuerte interna entre el PRO y el radicalismo-. Christian Coelho se encarga de articular la agenda de medios larretista, mientras que Federico Di Benedetto es el estratega en la comunicación y el marketing político de la campaña.

Con esa impronta, el jefe de Gobierno recorrerá el conurbano bonaerense junto al diputado nacional Diego Santilli, su candidato en la provincia de Buenos Aires. El larretismo disputa la candidatura provincial principalmente con Cristian Ritondo, el postulante de María Eugenia Vidal.

Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Martín Lousteau y Diego Santilli, en Mar del Plata

El 16 de febrero, Rodríguez Larreta estará con Santilli en Lanús y el 17 en Morón. Se trata de dos municipios con peso electoral en la tercera y primera sección electoral respectivamente. Las recorridas por el conurbano son visitas que se hacen en el día e implican caminatas urbanas con dirigentes y vecinos, así como reuniones con comerciantes y productores locales.

A nivel federal, Rodríguez Larreta volará a Jujuy la semana que viene y estará allí el 18 y 19 de febrero. Allí tiene previsto un encuentro con el gobernador Gerardo Morales -uno de sus principales aliados en el radicalismo-. Además, asistirá a los carnavales en San Salvador y no se descarta que se encuentre con productores y empresarios vinculados a la industria del litio.

Ese mismo día viajará a Córdoba, un lugar sensible para la interna de JxC. Porque no hay PASO y la oposición delibera cómo resolver la selección de candidaturas. Allí, los anotados para disputar la sucesión de Juan Schiaretti son el senador Luis Juez (Encuentro Cívico) y el diputado Rodrigo De Loredo (UCR Evolución), este último del riñón de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Rodríguez Larreta apoya la candidatura de Juez.

El intríngulis electoral cordobés reside en que Juez se resiste a ir a una interna abierta con De Loredo. El ex intendente cordobés teme que el schiarettismo pueda “colarse” y “viciar” la elección interna. La negociación es muy tensa, pero avanza lentamente.

Bullrich ya visitó esa provincia el 1 de febrero y logró una foto de unidad que juntó a De Loredo y Juez. ¿Rodríguez Larreta buscará la misma foto o se inclinará por mostrarse con Juez? El jefe de Gobierno llegará a Córdoba con el desafío de mediar en ese conflicto.

Para cerrar el mes, Rodríguez Larreta viajará a Entre Ríos, donde también irá a los famosos carnavales de esa provincia, en Gualeguaychú, y se mostrará junto a Rogelio Frigerio, candidato a gobernador entrerriano del PRO. Al día siguiente, el mandatario porteño estará en San Juan y hará recorridas junto a Marcelo Orrego, el candidato a gobernador del PRO -que apoyan tanto el jefe de Gobierno como Bullrich-.

Bullrich apuesta a diferenciarse de Larreta con un discurso “duro”

La presidenta del PRO planea acelerar su plan presidencial con una serie de recorridas federales y un raid mediático. A cada lugar llevará un discurso “halcón” para distanciarse del jefe de Gobierno porteño.

El staff político detrás de la estrategia bullrichista es coordinado por el legislador porteño Juan Pablo Arenaza. A él se suma Damián Arabia, quien se encarga de la pata federal y la acompaña al interior. También son parte de la mesa política de la presidenta del PRO dirigentes como Federico Pinedo, Alberto Föhrig, Federico Angelini, Luciano Laspina y Eduardo Amadeo.

Patricia Bullrich junto a todos los candidatos y dirigentes de Juntos por el Cambio en Córdoba

A ese equipo se le sumó nada menos que Hernán Lombardi. El ex secretario de Medios de la Nación es un íntimo colaborador y hombre de máxima confianza de Mauricio Macri. El diputado nacional ya venía colaborando con la campaña de Bullrich y ahora se sumará con un rol más activo. La incorporación de Lombardi tuvo la venia del propio fundador del PRO y se gestó en el último encuentro entre Macri y Bullrich en Cumelén.

Las recorridas que prepara Bullrich

En territorio bonaerense, donde apoya las candidaturas a gobernador de Joaquín De La Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, Bullrich apuesta más por visitar lugares pequeños del interior de la provincia. Aunque no descuida el conurbano. De ese modo, este mes ya visitó ciudades como San Pedro, San Nicolás y Tomás Joffré. En las próximas semanas de febrero tiene previsto recorrer otros destinos bonaerense, aunque su equipo de campaña aún no terminó de ultimar detalles sobre las locaciones.

En el resto del país, esta semana viajó a La Pampa. En esa provincia apoyó la candidatura a gobernador de Martín Maquieyra (PRO), que el próximo domingo se enfrentará en una interna contra el radical Martín Berhongaray. A su vez, esta tarde estará en Entre Ríos, donde aprovechará el clima de carnaval para recorrer la provincia. También se mostrará con Frigerio para apoyar su candidatura a gobernador.

Para cerrar febrero, Bullrich tiene previsto visitar las dos puntas del país. Primero Salta y después Tierra del Fuego -donde también JxC debe dirimir su interna provincial-. Una vez en el norte argentino, no descartan hacer una recorrida por Jujuy. Sin embargo, aún no está confirmado.

