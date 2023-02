Ausente en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Macri continúa en Cumelén y se prepara para presentar su libro en Rosario

Ausente en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Macri sigue en Cumelén y se prepara para presentar su libro en Rosario

Mauricio Macri fue el gran ausente de la reunión que hizo ayer la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC). Estuvo presente toda la plana mayor de dirigentes de la coalición, pero la falta del ex Presidente resonó entre quienes asistieron al cónclave. El fundador del PRO había estado en La Pampa el fin de semana, a donde viajó para apoyar la candidatura a gobernador del diputado Nacional Martín Maquieyra. Sin embargo, decidió regresar a Cumelén, en Villa La Angostura, el lugar en donde pasa el verano y a donde desfilan para visitarlo los principales referentes cambiemitas.

El ex Presidente no tenía previsto ir a la cumbre de la Mesa Nacional y en la coalición lo tenían presente. Sólo hizo un intervalo de su estadía en Cumelén para hacer una recorrida por La Pampa, en clave electoral, y regresó a su terruño estival. Permanecerá ahí hasta finales de febrero. Recién en marzo regresará a Buenos Aires para meterse de lleno en la arena política. ¿Y comunicar cuál será su futuro electoral?

Macri continúa en la senda de la indefinición, sin dar precisiones concretas en torno a su posicionamiento o estrategia electoral. En esa línea, no asistir a la reunión de ayer de la Mesa Nacional le permitió no exponerse personalmente a roces y tirones electorales, en plena discusión de candidaturas provinciales.

De todos modos, en Cumelén aseguran que el fundador del PRO no asistió ayer por “una cuestión logística” y remarcan que “no fue nada estratégico”. Al mismo tiempo, quienes lo conocen detallan que Macri considera que las reuniones masivas o ampliadas “no son el mejor espacio para resolver dilemas políticos”.

En el larretismo y en el bullrichismo no especularon en torno a la ausencia de Macri ayer, aunque sí hacen una hermenéutica minuciosa de cada vestigio político que suelta el ex Presidente. Macri mantiene una posición de liderazgo en el PRO y en JxC. No obstante, en Uspallata consideran que es “un referente importantísimo”, pero prefieren no aludir como líder del partido amarillo.

Este es la foto oficial de la reunión de la Mesa Nacional que difundió Juntos por el Cambio

Si bien se ausentó del mitín de ayer en “La escondida de Palermo”, el fundador del PRO estaba al tanto del temario y los líderes de JxC habían consensuado con él la idea de fijar una postura crítica contra la política económica del Gobierno nacional. En ese sentido, el sábado en La Pampa, Macri habló sobre “la bomba económica” que dejará el Frente de Todos. Fue la misma consigna que tituló el comunicado que ayer difundió la Mesa Nacional de JxC. “Lo que salió en el comunicado abona lo que Mauricio venía diciendo y hablando”, le deslizó a Infobae un dirigente que frecuenta al ex jefe de Gobierno porteño.

No obstante su indefinición electoral, Macri da señales o indicios que quienes lo conocen las interpretan como acciones. Desde su llegada a Cumelén, en diciembre, su actividad política ha sido constante. Ha mantenido reuniones y visitas casi a diario, aunque la mayoría fueron reservadas. Patricias Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta lo visitaron dos veces -cada uno por su cuenta- y hubo fotos de ambos encuentros. Los dos presidenciables del PRO comunicaron sus respectivos encuentros como señales de apoyo del ex Presidente.

Macri se prepara para presentar su libro en Rosario antes de ir a Italia

Dentro de los indicios políticos que da, el ex Presidente tiene previsto viajar a Santa Fe antes de su viaje a Italia. Durante todo febrero trabajará desde Cumelén. La última semana de este mes regresará a Buenos Aires y el 27 irá a Rosario, donde presentará su libro “Para qué”. Se espera que sea un acto con figuras políticas santafesinas y nacionales de JxC. La Fundación Libertad, a cargo de Alejandro Bongiovanni, trabaja en la organización del evento. También colaborará en esa tarea Hernán Lombardi.

Luego, el ex presidente regresará a Buenos Aires, desde donde volará hacia Italia el 28 de febrero. Según pudo saber Infobae, Macri tiene previsto estar entre alrededor de dos semanas en ese país de Europa. Dentro de su agenda, el fundador del PRO fue invitado a dar una clase en la Universidad de Bolonia. Luego, articulará su agenda política con días de descanso hasta su vuelta a Argentina, que está prevista para mediados de marzo.

En relación con su futuro político, quienes hablan habitualmente con Macri aseguran que no dará detalles hasta abril o mayo. “Mauricio no se baja ni se sube a ser candidato”, asegura un operador macrista en diálogo con este medio. Mientras tanto, tributa su silencio e indefinición como muestra de su liderazgo. “Es ridículo decir que Macri no es el jefe del PRO y después esperan a ver cuándo tiene agenda para recibirlos en Cumelén”, aguijoneó un dirigente que conoce al ex Presidente hace 20 años, ante la consulta de Infobae.

Mauricio Macri, en la presentación de su libre "Para qué" (Franco Fafasuli)

Una postura diferente sobre el rol de Macri tiene María Eugenia Vidal. La ex gobernadora sigue lanzada en su plan presidencial, aunque hace unas semanas manifestó que “si Macri es candidato, no competiría en una PASO”. No piensan lo mismo Rodríguez Larreta y Bullrich. Ambos mantienen sus candidaturas y sostienen que sus proyectos de poder no dependen de lo que resuelva Macri.

Una señal del feeling político entre Macri y Vidal es que Darío Nieto, asesor y colaborador íntimo del ex Jefe de Estado, se sumó en febrero al equipo de campaña de la ex gobernadora. La incorporación tiene la anuencia del propio Macri. El legislador del PRO se hará cargo de la agenda federal del proyecto de Vidal, tarea que hasta entonces concentraba Cristian Ritondo. El jefe del bloque del PRO en Diputados se enfocará en su campaña a gobernador bonaerense, aunque seguirá coordinando los equipos vidalistas, y será asistido por Nieto en la pata federal de la estrategia de Vidal.

Al mismo tiempo, otro alfil macrista tendrá un rol más activo en la campaña de Bullrich, cuyo coordinador es y seguirá siendo el legislador Juan Pablo Arenaza. Se trata del diputado nacional Hernán Lombardi. El otrora secretario de Medio de la Nación tiene una relación de larga data con la presidenta del PRO. Si bien ya venía colaborando con la campaña bullrichista, de ahora más estará más presente trabajando con sus equipos de campaña. “Hernán tiene enorme experiencia en lo político y temas de medio y comunicación”, le dijo a Infobae un operador bullrichista.

En la mesa política de Rodríguez Larreta le quitan trascendencia a esos movimientos del pasillo político y no los interpretan como apoyos de Macri a las candidaturas de Bullrich o Vidal. De todos modos, el alcalde de la Ciudad continúa incorporando dirigentes “halcones” a su armado y a sus equipos de campaña. En diciembre había sumado a Waldo Wolff al gabinete porteño. El ex diputado nacional fue cercano al bullrichismo y actualmente trabaja en la campaña de Jorge Macri como candidato a jefe de Gobierno. A su vez, Rodriguez Larreta formalizó la incorporación del ex Canciller de Macri, Jorge Faurie, a su mesa de Política Exterior. Además de ese rol, el diplomático será una pata larretista en el armado político santafesino.

Mientras tanto, Macri supervisa todo desde Cumelén, lugar al que el ex Jefe de Estado ha convertido en el Puerta de Hierro de JxC.

