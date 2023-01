Con “Wado” De Pedro, Massa, Máximo Kirchner y Kicillof, el Frente de Todos activa la mesa política en la provincia de Buenos Aires

La reunión que encabezaron Axel Kicillof y Máximo Kirchner con intendentes

Los principales dirigentes del Frente de Todos con base política en la provincia de Buenos Aires se reúnen esta tarde en la Quinta La Colonial en el municipio de Merlo, zona oeste del conurbano bonaerense. Se trata de la primera reunión formal del 2023 con (casi) todas las expresiones del oficialismo, aunque sin Alberto Fernández, que hasta el momento tampoco tendrá representación directa de la cumbre política.

El encuentro se da en medio de una interna que escaló nuevamente la semana pasada, tras el enojo que hizo trascender el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, para con el Presidente tras no ser invitado a una reunión que el jefe de Estado mantuvo con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y organismos de derechos humanos. Ese posicionamiento del funcionario sirvió para que Victoria Tolosa Paz saliera al cruce del ministro más cercano a Cristina Kirchner. La ministra de Desarrollo Social le pidió que definiera si está afuera o dentro del Gobierno por haber filtrado ese malestar vía off the record. Algunas figuras del kirchnerismo salieron a responderle a quien fuera la primera candidata a diputada nacional del FdT en las últimas elecciones legislativas. Otras voces se sumaron al enredo oficialista y entonces De Pedro enfrió el asunto con un hilo de Twitter.

Te puede interesar: Eduardo de Pedro le bajó el tono a la disputa con Alberto Fernández: “Los que tenemos responsabilidades debemos aportar sensatez”

En el medio de esta situación, que es particular pero va más allá y da una muestra de cómo está la convivencia entre Casa Rosada y el kirchnerismo, fueron los intendentes del conurbano bonaerense quienes activaron un encuentro de la estructura oficialista para definitivamente darle forma a la mesa política del Frente de Todos. A Merlo llegarán los intendentes peronistas de la Primera y Tercera sección electoral. La reunión terminó de confirmarse en la tarde noche de este lunes y oficialmente se comunicó que se trata de una reunión del Frente de Todos. Entre los participantes no figura el presidente Alberto Fernández, pero sí “Wado” de Pedro.

Eduardo de Pedro le bajó el tono a la disputa con Alberto Fernández

La reunión es también un mensaje al Presidente, que desde que se inició el año parece estar dispuesto a ir por una reelección. “Vamos a construir ese país le pese a quién le pese porque millones están reclamando vivir en ese país igualitario”, dijo -por ejemplo- al cerrar un acto en Mar del Plata a principios de mes. Fernández mantuvo una activa agenda en la provincia de Buenos Aires en el primer mes del 2023; pero el diálogo con la vicepresidenta Cristina Kirchner está cortado.

Con el gobernador bonaerense, el vínculo no pasa de lo protocolar. De hecho, Kicillof no está participando de los diferentes actos que lleva adelante el Presidente en suelo bonaerense. El plan de una reelección de Alberto Fernández no es una opción para el kirchnerismo y particularmente para La Cámpora. Así lo dejaron en claro el presidente del PJ bonaerense y jefe de la La Cámpora, Máximo Kirchner y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y articulador del espacio de las organizaciones cristinistas que integran La Patria es el Otro, y también figura de fuste en La Cámpora, Andrés Larroque, en las últimas entrevistas que concedieron.

“A Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol”, dijo el ministro de Kicillof en una reciente entrevista a la revista La Tecla. Máximo Kirchner no se quedó atrás: “Cristina nunca maltrató a Alberto”, lanzó el fin de semana en diálogo con El Cohete a la Luna. También pidió nuevamente que se arme la mesa del FdT.

Te puede interesar: El “Cuervo” Larroque arremetió contra Alberto Fernández: lo acusó de minimizar el atentado a CFK y lo consideró ingrato e irresponsable

A Merlo también fue invitado el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación fue el primero que planteó la institucionalización de la mesa del Frente de Todos y que el Presidente debería ser quien la convocase. Eso no sucedió y ahora, al parecer, la mesa se armará sin Fernández, aunque con un rasgo particular: se trata de la provincia de Buenos Aires.

Al circunscribirse a figuras bonaerenses, quien sí confirmó presencia fue el gobernador Axel Kicillof. Decidido a ir por la reelección, el mandatario provincial viene cosechando adhesiones del grueso de intendentes del interior y de un puñado de jefes comunales del conurbano entre los que destacan Jorge Ferraresi (Avellaneda) o Juan José Mussi (Berazategui). Pero aguarda por el aval oficial de los líderes territoriales con peso en el conurbano y, claro, de Máximo Kirchner. Allí, Kicillof busca limpiar un camino en el que por momentos fue ubicado su jefe de Gabinete e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, como un eventual competidor por la candidatura como anhelan algunos jefes comunales.

Insaurralde no muestra sus cartas electorales propias hasta el momento. Su espacio -que se compone de varios alcaldes que le responden- no logró motorizar durante enero el llamado lanzamiento de la Liga de Intendentes. Iba a ser una reunión en el Partido de la Costa el pasado 21 de enero que finalmente quedó en la nada. Entonces, el funcionario planteó que no se podían discutir candidaturas mientras la Vicepresidenta estuviera proscripta. La reunión de este martes es una especie de reivindicación para el jefe de ministros provinciales, toda vez que fue parte de la diagramación del encuentro en el que en definitiva se buscará mostrar una unidad incompleta. Sin Fernández.

Previa en Gobernación

El foco que el FdT pone en la provincia de Buenos Aires se da en parte por la volumen del electorado nacional (37% del padrón nacional) y porque casi todos los dirigentes coinciden en que “sin provincia no hay elección nacional”. Este martes, a modo de previa de la reunión en Merlo, Kicillof recibió en La Plata con parte de su gabinete a Máximo Kirchner y un grupo de intendentes del conurbano.

La reunión del gobernador bonaerense y el líder de La Cámpora con jefes comunales fue en La Plata

La reunión, que fue en horas de la mañana, es la continuidad de otros encuentros que a finales del año pasado, antes de la votación del Presupuesto bonaerense 2023, llevaron adelante jefes comunales con el mandatario provincial, siempre monitoreado por Kirchner. Esta vez, el foco estuvo puesto en el fallo de la Corte Suprema que obliga al gobierno nacional a concederle el 2,95% de la cooparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Kicillof traduce que esa decisión indefectiblemente afectará las transferencias nacionales al resto de las provincias y puntualmente a la de Buenos Aires.

“La preocupación por las implicancias del arbitrario fallo obliga a un seguimiento pormenorizado de cada área con el firme propósito de evitar que las y los bonaerenses paguen las consecuencias de la decisión política de la Corte de solventar la campaña electoral de la oposición”, se planteó desde la Gobernación bonaerense tras la reunión que además de Kirchner y Kicillof tuvo entre sus participantes a Insaurralde, Larroque, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; de Hacienda y Finanzas, Pablo López y los intendentes Federico Achaval (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Andreotti (San Fernando), Mario Secco (Ensenada), Carlos Ramil (Escobar); además del diputado bonaerense Mariano Cascallares; y al presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez; que será el anfitrión en la cumbre de esta tarde noche en Merlo.

Seguir leyendo: