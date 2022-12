El Gobierno y los piqueteros llegaron a un acuerdo y no habrá protestas para lo que resta del año

Los militantes del Polo Obrero durante una de las tantas protestas sobre la 9 de Julio (Archivo/Maximiliano Luna)

Luego de la tregua con los movimientos sociales oficialistas, el Gobierno ahora logró acordar con los piqueteros más duros, según aseguró la propia ministra de Desarrollo Social. Tras la reunión con las organizaciones de izquierda, pautada para esta tarde, Victoria Tolosa Paz precisó que el diálogo continuará la semana próxima, por lo que se descartan protestas y acampes sobre la Avenida 9 de Julio para esta semana.

Desde la Unidad Piquetera, en tanto, aseguraron tras el encuentro: “La ministra realizó algunos compromisos que se verificarán por parte de las organizaciones en el transcurso de las próximas 48 horas. Consisten en completar la entrega de los alimentos y de los productos navideños que comenzó a entregar en esta semana con mucha demora el Ministerio y que se debería completar en los próximas horas”.

La ministra, por su parte, sostuvo: “Ellos van a tomar la medida que se llama ‘compás de espera’, porque entienden que nosotros estamos llevando adelante el cumplimiento de los acuerdos, incluso que eran preexistentes a mi llegada al Ministerio que tenía que ver con acuerdos con el ministro Zabaleta”.

“Estamos cumpliendo el cronograma de alimentos y en este momento estamos haciendo un esfuerzo muy grande de logística para entregar todos los productos navideños”, indicó Tolosa Paz, al mismo tiempo que detalló: “Octubre fue un mes muy complejo y ya lo había comentado el ex ministro por las complicaciones para comprar productos esenciales, pero venimos trabajando con un cumplimento fundamentalmente en la entrega de máquinas y herramientas, que eran muy importantes para iniciar el año ya con unidades productivas en marcha”.

Sobre esa demanda de herramientas y maquinarias, la titular de la cartera de Desarrollo Social comentó: “Era un reclamo que hace Unidad Piquetera y estamos llevando adelante ese compromiso, por eso entendemos que ha sido una reunión positiva en tanto y en cuanto podemos llevar tranquilidad y terminar el año con una mesa de diálogo muy establecida y con pautas de trabajo para la semana que viene ya con los equipos técnicos de ambos lados para seguir muy de cerca la ejecución de programas complejos”.

La Unidad Piquetera resolvió un compás de espera, según precisaron a través de un comunicado oficial. “Esto quiere decir que esperaremos hasta la semana que viene el cumplimiento de los compromisos. Mientras seguimos reclamando el aumento del programa Potenciar Trabajo, su apertura a los que lo necesitan y un Bono de Emergencia para cumplimentar una recomposición de los programas afectados por la inflación”, señalaron desde el sector.

Vale recordar que el lunes de esta semana —tal como adelantó Infobae—, la ministra de Desarrollo Social había llegado a un acuerdo con los movimientos sociales oficialistas nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Con ellos, firmó un acta de seis puntos a cambio que levanten las medidas de fuerza que ya habían sido votadas, entre ellas, marchas y cortes de rutas en todo el país. Los puntos fueron los siguientes:

—La entrega para confección de guardapolvos y otros de compre estatal, para ser producidos por cooperativas textiles.

—Un bono del mismo tenor al último abonado, a cobrarse junto al sueldo del mes de marzo de 2023 (para los beneficiarios del Potenciar Trabajo).

—Pago de la totalidad de los expedientes (entrega de herramientas y máquinas) a cobrarse con el presupuesto del corriente año.

—La compra de bolsones de frutas y verduras producidas exclusivamente por cooperativas agrarias de manera mensual.

—Desarrollo y construcción de módulos húmedos (baños) en barrios populares.

—Discusión, resolución y reglamentación del programa Potenciar Trabajo.

Este último punto es crucial para los movimientos sociales. Con más de 1.300.000 titulares, el programa más importante de Desarrollo Social está bajo la lupa de la justicia desde que la AFIP detectó más de 250.000 personas que cobraría de manera irregular por “incompatibilidades”.

La ministra Victoria Tolosa Paz con uno los dirigentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Belliboni, al ser consultado por este medio sobre este acuerdo, se había manifestado muy crítico: “La UTEP firma un acuerdo infame con Toloza Paz, que no representa los intereses de los desocupados. A cambio de medio plato de lentejas ‘levantan’ las medidas de fuerza que nunca hicieron y lo hacen el mismo día en que el gobierno ajustador de Alberto Fernández recibió sin chistar la orden del Fondo Monetario Internacional de bajar brutalmente gasto social. Nosotros no estamos de acuerdo con la entrega sobre las políticas sociales que el Frente de Todos hace ante el FMI, y por eso, si no tenemos resultados concretos volvemos a las 9 de Julio”.

En ese sentido, el comunicado de la Unidad Piquetera difundido luego de la reunión de este miércoles planteó: “Rechazamos el acta de paz firmada por UTEP por cuatro meses con el ministerio. No representa los intereses de los desocupados, de los compañeros con problemas sociales. Seguiremos impulsando la lucha por nuestras reivindicaciones. Nos mantenemos en estado de alerta, esperando el cumplimiento de estos mínimos acuerdos”.

El acuerdo para la reunión de esta tarde llegó en la madrugada del último viernes, cuando después de 13 horas de acampe piquetero a los pies del ministerio de Desarrollo Social y sobre la 9 de Julio, la Unidad Piquetera levantó la medida de fuerza al conseguir el “compromiso” de la funcionaria “de un cronograma concreto para todo el país de entrega de navideños y el compromiso de alimentos secos también para todo el país, entrega de herramientas de convenios atrasados y una reunión pactada con la ministra con el fin de discutir otros temas de fondo que quedan pendientes”.

