La Federación de Municipios se suma a las críticas por el fallo de la Corte: “Benefician al distrito más rico del país”

Fernando Espinoza, presidente de la FAM junto a Eduardo de Pedro

La Federación Argentina de Municipios (FAM) se sumó a la rebelión que, desde distintas provincias gobernadas por el peronismo y del propio gobierno nacional, se activó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que insta al Poder Ejecutivo Nacional a concederle el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad, tras el reclamo realizado por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

La FAM, que es conducida por el intendente de La Matanza, el peronista y tiene representación en las 23 provincias del país, planteó que la decisión de la Corte es un fallo “politizado que convalida privilegios para la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias que integran la Nación”.

A través de un comunicado, la entidad marcó: “Los jueces de la Corte ordenaron otorgarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que Mauricio Macri le dio indebidamente a Horacio Rodríguez Larreta, transfiriéndole, durante el malogrado gobierno de Cambiemos, muchos más recursos de los necesarios para el financiamiento de la policía que se le traspasaba”.

También se recordó que “el propio ministro del Interior de esa administración, Rogelio Frigerio, admitió públicamente que la cifra era mayor a la requerida”, haciendo referencia al decreto del por entonces presidente Mauricio Macri, que a principio de 2016 llevó la coparticipación que recibía la Ciudad de 1,4% al 3,75%. “Sin embargo, los cuatro jueces de la Corte, sin querer profundizar en el fondo de la cuestión, conceden la continuidad de esa absoluta injusticia”, se planteó desde la FAM.

Mauricio Macri, Rogelio Frigerio y Lucas Delfino

“En CABA viven 2.8 millones de personas. En las 23 provincias hay 44 millones de habitantes. Por su condición de Capital Federal, la CABA fue acumulando a lo largo de la historia beneficios absolutamente desproporcionados en relación con su producción y en perjuicio de lo que desde dicha centralidad llaman ‘el interior del país’. La coparticipación federal es el mecanismo para equiparar esas asimetrías”, señaló la entidad que actualmente reúne a más de 400 municipios del país.

Ante la resolución de la Corte, que fue tildado de centralista, la FAM también volvió sobre un punto que está en debate y es la ampliación del máximo tribunal con representación de las provincias para dotar de una mirada más federal la toma de decisiones. Por ello se pidió “contar con una Corte Suprema más federal y con más integrantes, que representen el espíritu federalista de la carta magna argentina”. La demanda va de la mano del proyecto de ley que los gobernadores presentaron este año en el Senado de la Nación y que cuenta con media sanción. El mismo establece que los integrantes de la Corte serán de 15 jueces o juezas; que el Senado deberá prestar acuerdo contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género. Pese a su sanción en el Senado, el proyecto no avanzó en Diputados.

“Definitivamente, con este fallo el Poder Judicial está convalidando el desfasaje y la inequidad que comenzó el gobierno de Cambiemos, con Macri a la cabeza, usurpando recursos federales para hacerlos propios y exclusivos al gobierno de la CABA, recursos que son federales e indispensables para garantizar el desarrollo de las provincias y de cada uno de sus municipios”, cierra el comunicado de la Federación Argentina de Municipios.

De esta manera, la FAM se suma a las diferentes voces del oficialismo que en las últimas horas plantearon su rechazo a la decisión de la Corte Suprema, empezando por el gobierno nacional que ya manifestó que no acatará el fallo y que además recusará a los jueces. Fue tras una reunión que mantuvo con 14 gobernadores peronistas este jueves.

Luego de ese encuentro en Casa Rosada, el mandatario bonaerense Axel Kicillof y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, compartieron una actividad en La Plata en la que volvieron a pronunciarse sobre la decisión del máximo tribunal. El gobernador de la provincia de Buenos Aires -que en la mañana del jueves había caracterizado la decisión de los cortesanos como “una inmundicia”- cerró el día alertando: “Qué no inventen de nuevo las matemáticas. Los recursos que le quieren dar a la ciudad más rica del país salen de las otras 23 provincias argentinas. Y no lo podemos permitir”. Por su parte, de Pedro asintió: “No puede ser que si se pierde una votación en el Congreso de la Nación vayan a golpear la puerta de los cuarteles del cuarto piso de la Corte Suprema de la Nación, como antes quizás iban a golpear los cuarteles de militares, no puede ser”, en un tiro por elevación al gobierno porteño.

