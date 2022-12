Juntos por el Cambio repudió la decisión del Gobierno: “No vamos a admitir vivir en un país donde la ley sea optativa”

Juntos por el Cambio emitió un comunicado de prensa

Juntos por el Cambio, la coalición opositora integrada por el PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo -entre otros partidos-, expresó este viernes su enérgico repudio a la decisión del gobierno nacional de no acatar la cautelar de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguraron en un comunicado de prensa.

“No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, agregaron.

El miércoles, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al gobierno porteño y dictó una cautelar para que el gobierno nacional comience a girar fondos coparticipables que habían sido recortados en 2020 por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Luego de una reunión con gobernadores peronitas, la Casa Rosada aseguró que incumplirá el fallo y recusará a los jueces empujando al país al borde de un abismo institucional.

“El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, expresaron los líderes de JXC.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, principal afectado por la decisión de la Casa Rosada, brindará esta mañana una conferencia de prensa para fijar una posición institucional. A la par, Elisa Carrió, una de las fundadoras de JXC, presentará una denuncia penal contra Alberto Fernández. Mientras tanto, la Legislatura porteña inició una sesión en la que pretendía derogar un impuesto a las tarjetas de crédito dando por sentado que la Nación liberaría los fondos de acuerdo a la exigencia de la Corte.

