María Eugenia Vidal visitó Tucumán: “El Frente de Todos representa un modelo de país que está agotado”

Casi un mes después de las agresiones que recibió en Formosa, la diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal volvió a viajar al norte del país. En esta oportunidad, visitó Tucumán y apuntó contra el gobernador de esa provincia, que está de licencia por ser el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien calificó como el representante de “un modelo de país que está agotado”.

“Estoy acá porque me ayuda a hacer bien mi trabajo, es muy difícil representar lo que no se conoce, uno no puede representar lo que no conoce, no escucha, no recorre. Este año recorrí toda la Argentina, en particular los sectores de producción del trabajo, los que están comprometidos con el hacer, con salir adelante, tratando de llevar su voz al congreso, a través de leyes”, explicó la ex mandataria bonaerense.

Luego de las actividades partidarias, la referente de la oposición señaló que, “después de 36 años, este gobierno (por el peronismo provincial) ya le demostró a los tucumanos qué podía hacer por ellos, estos enroques, entre gobernador y vice, revela el interés por cargos”.

Sucede que en Tucumán actualmente quien está al frente del Poder Ejecutivo es Osvaldo Jaldo, ya que Manzur se tomó licencia para sumarse al gabinete nacional y volvería a su lugar a principios del año próximo, para comenzar una campaña en la que acompañaría al propio Jaldo en la fórmula a gobernador.

“Se pelean por los cargos y no por transformar profundamente a la provincia, que tiene tanto potencial, tanta capacidad, que tiene con qué ponerse de pie, que no es pobre, sino que la han empobrecido, que son dos cosas distintas”, remarcó.

Vidal también visitó a vecinos de la provincia en sus casas

En este sentido, sostuvo: “Quienes representan al Frente de Todos son lo mismo, ¿Ha sido muy distinto Alberto de Cristina? ¿O de Massa?, ¿O de Manzur? Todos representan el mismo modelo, un modelo de país que está agotado”.

Al ser consultada sobre las candidaturas de cara a las elecciones del 2023, Vidal opinó que Juntos por el Cambio tiene “que tener en claro que mucho más importante que quién, es el para qué y cómo, porque los argentinos no pueden esperar un día más para que le resuelvan los problemas”.

“Estoy para ayudar. Es una coalición política que va más allá de una tensión puntual, vamos a cumplir 8 años, no somos un grupo de partidos políticos que está viendo como se junta para la elección del año que viene, tomamos esa decisión en 2014″, destacó.

,Al respecto, subrayó que el espacio tiene “la convicción de transformar la Argentina” y se compromete “con lo que está pasando”, y remarcó que por esta misma razón es que decidió realizar “esta recorrida, para de verdad tener una mirada federal”.

La actual diputada nacional llegó a Tucumán el lunes y desde entonces mantiene una agenda productiva que combina la visita a la estación experimental Carlos Acosta, reuniones con emprendedores y productores locales, y charlas abiertas con vecinos, como la efectuada en la Plaza Independencia de la ciudad capital

Asimismo, conversó con algunos ciudadanos en sus casas y mantuvo encuentros con los referentes de la mesa provincial de Juntos por el Cambio, como también lo hizo en los otros 21 viajes por el interior del país que realizó desde comienzos de este año, que incluyeron destinos como Santa Cruz y Río Negro.

Según precisaron a Infobae fuentes cercanas a la ex gobernadora bonaerense, tiene previsto continuar en las próximas semanas con recorridas en La Rioja y San Luis.

