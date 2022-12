Especulaciones, temores y sospechas en Juntos por el Cambio luego del renunciamiento de Cristina Kirchner

En Juntos por el Cambio empiezan a medir el escenario electoral de 2023 sin Cristina Kirchner como candidata

En Juntos por el Cambio hay un contenido clima de festejo por la sentencia judicial contra Cristina Kirchner. Es muy potente en términos políticos que la líder del Frente de Todos haya sido condenada a 6 años de prisión e la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero para la oposición es mucho más impactante el anuncio de la Vicepresidenta de que en 2023 no será “candidata a nada”.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, aseguró Cristina Kirchner este martes al final de su descargo, minutos después de conocerse el fallo judicial en la Causa Vialidad.

Para la dirigencia opositora, el gran perjudicado por el renunciamiento electoral de CFK es el gobernador Axel Kicillof, que buscará su reelección: todas las versiones apuntaban a que la ex presidenta podía encabezar la lista de candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires y esa decisión traccionaba un caudal alto de votos en el distrito electoral más decisivo del país.

Sin Cristina Kirchner en la boleta, según analizan en JxC, las elecciones en el territorio bonaerense se complicarán aún más para el oficialismo. Los referentes de la oposición consideran que Kicillof mide relativamente bien en las encuestas porque la crisis socioeconómica y el cuadro de inseguridad no lo afectan en forma proporcional a los estragos que causan entre la gente, que atribuye los problemas que tiene al gobierno nacional, pero la Vicepresidenta, aseguran, es la única que garantiza “un piso y un techo de votos” en el distrito. Del resto, ninguno mide como ella. ¿Se cae la hipótesis de que el kirchnerismo buscaría refugiarse en la provincia desde 2023?

Un dirigente muy experimentado de JxC se animó a una interpretación arriesgada: “¿Por qué Kicillof y la mayoría de los intendentes no hablaron hasta ahora sobre la condena contra Cristina? ¿Será que están consternados por la noticia de que los dejará solos en las próximas elecciones?”. En la provincia, el Frente de Todos perdió en las elecciones legislativas de 2021 con el 38,53% de los votos frente al 39,81% que obtuvo Juntos por el Cambio, que se impuso en 109 de los 135 municipios. Ahora, con una situación socioeconómica mucho peor y sin Cristina Kirchner en la boleta, ¿cómo hará para ganar?

Para los opositores más eufóricos, el verdadero desafío que afrontará el Frente de Todos en el distrito bonaerense será no bajar del 25% de los votos y, además, mantener la épica militante mientras la líder del espacio se queda a un costado y todos los indicios apuntan a una dura derrota electoral.

Claro que también existen los dirigentes de JxC que desconfían de que el renunciamiento de la Vicepresidenta sea definitivo: “Nada de lo que diga hoy CFK, en el estado en el que estaba, puede ser tomado como cierto o palabra final”, dijo un legislador opositor. Entre quienes sospechan que Cristina Kirchner podría revisar su decisión influye la sensación de que se podría gestar un “operativo clamor” desde el kirchnerismo para que la ex presidenta cambie de opinión y se presente en 2023.

Otros referentes de la coalición opositora, en cambio, creen que la Vicepresidenta ya se resignó a la idea de un regreso de JxC al poder y que se preparará desde el llano para rearmar al peronismo para disputar la Presidencia en 2027, siempre que el fallo de la Causa Vialidad no quede en firme. “Va a apostar al desgaste del próximo gobierno y a explotar políticamente su condición de única figura del Frente de Todos con un altísimo piso de votos propios”, interpretó un dirigente de peso.

En Juntos por el Cambio, de todas formas, inquieta un hecho grave que volvió a teñir la política en las últimas horas: la utilización por parte del kirchnerismo de supuestos chats obtenidos en un hackeo a Telegram, que involucran a jueces, funcionarios porteños y empresarios, se convirtió en un elemento perturbador porque la oposición da por hecho que el espionaje ilegal y la violación de los datos personales de los ciudadanos serán herramientas de la campaña electoral del oficialismo.

Mientras los asesores de los principales precandidatos de JxC encargan nuevas encuestas para medir los escenarios electorales de 2023 sin Cristina Kirchner como postulante, un referente opositor que se prepara para competir en los próximos comicios fue muy sincero al hablar sobre el impacto del renunciamiento de la Vicepresidenta: “Nuestro desafío más grande es gobernar bien”.

