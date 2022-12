Axel Kicillof no descarta desdoblar las elecciones bonaerenses, pero debe negociar con la oposición en la Legislatura

Axel Kicillof junto a parte de su gabinete

La definición de Cristina Kirchner de no ser candidata el año que viene abrió un sinfín de opciones y especulaciones para el oficialismo en vistas a las elecciones 2023. El foco se posa en buena parte con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, ya que es el bastión electoral del peronismo K, y, en este sentido, la lupa también hace foco en el destino del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El mandatario dio a entender días atrás que irá por la reelección. Sin embargo, entre los intendentes y la dirigencia toda reconocen que el armado electoral pasará en definitiva por la estrategia que la propia Vicepresidenta plantee. En este contexto, y a modo de reaseguro territorial, también asoma una idea de desdoblamiento electoral como ya se planteó en otras provincias. “Estoy abierto a la discusión. He escuchado a sectores de un lado y del otro”, dijo el ex ministro de Economía.

En una entrevista brindada al diario La Capital de Mar del Plata, Kicillof no le cerró la puerta al tema y advirtió sobre un eventual desdoblamiento en la provincia que gobierna: “La discusión está vigente, pero no porque sea mi voluntad. Reflejo que hay una discusión en curso”.

En rigor, la discusión a la que se refiere Kicillof es que ya hay cuatro provincias que modificaron su calendario electoral para desenganchar los comicios nacionales de los provinciales. Se trata de Salta, Río Negro, Jujuy y San Juan. Un grupo al que se sumará Entre Ríos cuando el senado provincial termine de darle sanción definitiva al proyecto de ley impulsado por Gustavo Bordet y que ya fue aprobado en Diputados. “Observaba lo que ocurrió en varias provincias y la verdad que nosotros, para hacerlo, necesitamos una mayoría legislativa que no tenemos, porque es por ley (que hay que determinarlo). Por lo menos las PASO son simultáneas (con las nacionales). Así que necesitamos una mayoría, y en eso habría que encontrar un acuerdo con la oposición”, ahondó el gobernador bonaerense.

Te puede interesar: Luego del renunciamiento de CFK, los gobernadores y la CGT armaron una mesa política para reorganizar el peronismo

El escenario en la Legislatura provincial no es el más auspicioso para el oficialismo. Con un Senado polarizado con 23 bancas para cada fuerza, el Frente de Todos precisa siempre de Juntos hasta para darle inicio a las sesiones. En Diputados, con algunos bloques minoritarios haciendo de aliados podría avanzar, pero sin el Senado no hay ley posible.

El Senado bonaerense está repartido en partes iguales entre el oficialismo y la oposición

Sucede que la ley electoral de la provincia de Buenos Aires faculta al poder ejecutivo “a adherir la Provincia al régimen establecido por la ley Nacional 15.262 de simultaneidad de elecciones”. Misma secuencia se da en la ley de PASO provincial, que establece: “Cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día”. Así, primarias y generales son el mismo que día que la elección a presidente.

A diferencia de las provincias que ya avanzaron con el desdoblamiento electoral, Buenos Aires tiene un peso específico y es que reúne el 37% del padrón. Indefectiblemente lo que ocurra en el territorio que hoy gobierna Kicillof impactará en la gran elección hacia 2023 que tendrá, eventualmente, la particularidad de que Cristina Kirchner no será la candidata del oficialismo.

“No veo sencillo un desdoblamiento, pero sí tenemos que usar la mejor estrategia para ganar la elección del año que viene”, desliza un intendente de la Primera sección electoral ante la consulta de Infobae. El mismo jefe comunal asegura que más allá de que la ex mandataria no sea candidata, lo que decida será casi definitivo para el armado del Frente de Todos, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Por ahora, los intendentes siguen procesando la decisión del renunciamiento y evalúan con sigilo los pasos a seguir. Todo parece estar en modo deliberativo.

El antecedente del Plan V

La discusión sobre un desenganche de las elecciones nacionales para la provincia de Buenos Aires no es nueva. El último antecedente lo planteó el gobierno de María Eugenia Vidal. Bajo un argumento de reforma política integral, y para que los bonaerenses tengan la posibilidad de discutir y elegir un proyecto provincial en términos de gestión, la ex gobernadora y su núcleo duro habían maquetado un escenario posible que le permitiera despegarse de la figura del entonces presidente Mauricio Macri. Una idea que comenzó a tomar forma a finales de 2018 y cobró volumen durante enero y febrero del 2019 con la conformación de una comisión bicameral para estudiar la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires; que era coordinada por decisión de Vidal por el entonces presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca y que tuvo algunos encuentros itinerantes en los distritos de Mar del Plata y Azul.

María Eugenia Vidal durante su gestión en la gobernación bonaerense (Guille Llamos)

Por ese entonces, en el vidalismo reconocían que la figura de Macri llegaba desgastada a la elección del 2019 y la gobernadora corría el riesgo de correr con la misma suerte. Ante ese diagnóstico se exploró la posibilidad de un desdoblamiento, que luego Macri desautorizó y el tema quedó archivado. El resultado en aquella elección fue contundente.

A sabiendas de la discusión que puede asomar nuevamente, Kicillof -también en un mensaje a la oposición- advirtió: “Dije desde el día en que asumí que estaba en discusión este tema. Tanto el tema PASO como el desdoblamiento. En la provincia necesitamos pasarlo por la Legislatura y no hay una mayoría, así que evidentemente va a tener que ser de consenso si hay algún cambio. Vidal estaba por el desdoblamiento. Supongo que el Plan V no era por un tema de oportunismo. Es muy difícil discutir estas cosas, porque podría ser una discusión franca de qué es lo mejor para la provincia, pero es muy difícil con gente que está oscilando sobre lo que le conviene”.

Hace un mes atrás, el peronismo dio por cerrado el tema de la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Fue al no encontrar eco en la oposición, que se mostró unida en el rechazo a modificar el calendario electoral, pero sobre todo a sostener las Primarias como una herramienta de ordenamiento interno y que le funcionó en la elección legislativa del 2021 que terminó ganando el diputado nacional, Diego Santilli (PRO). La unidad en la Legislatura fue clave para Juntos en punto que es desde donde tensiona o habilita los planes del oficialismo, como ocurrirá en los próximos días con el Presupuesto bonaerense. Hasta marzo del año que viene habrá tiempo de negociaciones.

Seguir leyendo: