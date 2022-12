Entre Ríos también adelantará las elecciones el año próximo

Gustavo Bordet, gobernador de la provincia de Entre Ríos, junto al presidente Alberto Fernández.

Entre Ríos se plegó al lote de provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Río Negro, que en 2023 desdoblarán los comicios para elegir autoridades propias de las elecciones nacionales.

La decisión comenzó a tomar forma en la tarde del último martes, cuando se trató sobre tablas un proyecto del oficialismo ingresado 24 horas antes que habilita la posibilidad de que el gobernador Gustavo Bordet pueda convocar a elecciones primarias el 30 de julio del próximo año, y a generales el 24 de septiembre.

En este esquema, el mandatario justicialista tendrá hasta el 27 de abril para elegir esta vía de cara a la renovación de autoridades. El cierre de listas se produciría recién el 10 de junio.

Estas definiciones llegaron después de un encuentro que el gobernador Bordet mantuvo con Alberto Fernández en Buenos Aires. Se espera que el Senado dé sanción definitiva al proyecto la próxima semana.

Bordet se guardó una salida de emergencia para hacer frente a cualquier coyuntura. Tanto la legislación vigente como el proyecto que recibió media sanción ayer lo habilitan también a que haga el llamado a elecciones en forma conjunta con las nacionales. Esto es: primarias en agosto y generales en octubre.

La novedad que introduce la modificación al calendario es que retrasa las fechas del desdoblamiento. La norma vigente, aprobada durante la primera gestión de Bordet, llevaba las primarias a abril y las generales a junio. Con la posibilidad de reelección en 2019 el camino era de continuidad. Pero ahora habrá un nuevo inquilino en el sillón de Urquiza, por lo que ser pato rengo durante 6 meses no es una opción viable políticamente.

Tiempo de descuento

El gobernador Bordet pretende sostener el poder hasta el último día posible, y mantener en marcha su administración para recuperar los casi dos años perdidos producto de la pandemia de Covid 19.

“Necesitamos recuperar gestión. Cada mes que se gana gestión significa mayores acciones de gobierno y no distraer tiempos en contiendas electorales adelantándonos en los cronogramas”, dijo Bordet a Infobae.

El gobernador Bordet sacó una amplia diferencia en los últimos comicios provinciales.

“Anteriormente el cronograma estaba distendido en el tiempo. Era abril y junio o concomitante. Ahora se acota para poder concentrar en dos o tres meses todos los períodos electorales y así tener más tiempo de gestión, que es lo que necesitamos después de salir de la pandemia”, explicó.

Los tres candidatos del peronismo anotados para sucederlo fueron consultados por este medio y coincidieron con esta línea de razonamiento.

“Nosotros tenemos bien en claro que nuestra responsabilidad es trabajar por la provincia y dar respuestas a los problemas de nuestra gente. Los entrerrianos nos evaluarán por nuestra tarea de gobierno”, aseveró la vicegobernadora María Laura Stratta. Y en la misma línea, agregó: “Los entrerrianos confían en Gustavo porque ha podido mantener una provincia ordenada en tiempos difíciles. Mientras, la oposición está de campaña hace dos años. Los entrerrianos sabrán evaluar esa conducta”.

Por último, dejó una advertencia: “Se equivocan los que creen que las elecciones provinciales van a tener el mismo resultado que las del año pasado”. En las legislativas de 2021, Juntos por el Cambio arrasó y obtuvo la mayor victoria sobre el PJ desde la recuperación de la democracia.

En tanto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, señaló: “A los que estamos en funciones nos da más tiempo para gestionar. Nos despeja el panorama y nos permite seguir concentrados en nuestra gestión. Le dedicamos un gran esfuerzo a eso y tenemos los resultados a la vista”.

“En la provincia hay una institucionalidad resguardada y eso es fruto de nuestras gestiones de gobierno. Hay quienes piensan que se ha cumplido un ciclo. A esos les digo que el peronismo y sus aliados están trabajando para generar propuestas. Tenemos muchos desafíos que cumplir todavía”, subrayó.

Por su parte, el intendente de Concordia Enrique Cresto destacó: “Lo importante, para quienes estamos en gestión es seguir trabajando en resolver los problemas de la gente. Nuestro compromiso es trabajar para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones”.

“El Gobernador es el presidente del Partido Justicialista en la provincia. Bordet es el conductor y nosotros confiamos en su buen criterio”, completó.

La otra vereda

En la oposición no hubo unanimidad sobre la modificación al calendario electoral. Como reflejo de la ruptura que se produjo hace unas semanas en el bloque de Juntos por el Cambio, las tres cuartas partes del espacio que están alineadas detrás del diputado nacional Rogelio Frigerio acompañaron el proyecto. Allí conviven el radicalismo y el PRO.

La fracción restante, un bloque de tres diputados radicales que se oponen a Frigerio y que impulsan al diputado nacional Pedro Galimberti como candidato a la gobernación, votó en contra.

Frigerio explicó a Infobae el porqué del apoyo opositor: “Esta definición es un paso adelante que brinda certidumbre al calendario electoral del año que viene. Ahora los entrerrianos sabemos que vamos a votar en julio y en septiembre”, primarias y generales respectivamente.

“De igual manera – aclaró – para todo eso falta mucho. Mientras tanto tenemos que ver cómo hacemos para que la gente pueda llegar a esa instancia con menos angustia y menos desesperanza”.

Más expeditiva, Gracia Jaroslavsky, presidenta del interbloque de Juntos, expresó ayer en el recinto: “A nosotros realmente no nos importa cuándo (se vote). Les vamos a ganar. Lo importante es que tengamos claridad en el proceso”.

Galimberti, en tanto, cuestionó que el texto en tratamiento en la Legislatura “sólo disipa dudas sobre el método electoral. Pero mantiene la ambigüedad sobre el cronograma”. La primera definición refiere a que en las últimas semanas el oficialismo echó a rodar versiones sobre la posible instalación del sistema de boleta única de papel y que podría apelarse al sistema de lemas.

“Lo que en realidad hace el Gobernador es dilatar una definición que debería haber tomado estos días. ¿Por qué pasa esto? Porque a Bordet no le gusta tomar decisiones, porque el peronismo no tiene un candidato competitivo y porque no quiere que se le erosione el poder”, completó.

