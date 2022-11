La oposición criticó el acto de Cristina Kirchner: “Para ellos su única esperanza es no ir presos”

Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Mario Negri, algunos de los dirigentes que se expresaron al respecto

Desde el PRO hasta el Frente de Izquierda, pasando por algunos integrantes del radicalismo y liberales, este jueves por la noche dirigentes de la oposición cuestionaron duramente el discurso que dio la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata por el Día de la Militancia.

A través de las redes sociales, los referentes de los distintos espacios políticos criticaron varios de los puntos de los que habló la ex mandataria nacional en ese evento, principalmente las referidas a la economía y a la lucha contra la inseguridad.

“¿Ahora dicen que son la fuerza de la esperanza? No me hagan reír. Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos su única esperanza es no ir presos”, escribió en su cuenta de Twitter la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El mensaje de la presidenta del PRO

Por su parte, el jefe del bloque de ese mismo partido en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, señaló que si Cristina Kirchner “dice estar preocupada por la seguridad en la Provincia”, podría “probar hablándolo con (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof, que es parte de su gobierno”.

Te puede interesar: La Asociación de Magistrados repudió los videos de Cristina Kirchner contra la jueza María Eugenia Capuchetti

“En solo un año, una familia bonaerense pasó a necesitar un 100,8 % más de ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria. No resolvieron ni la economía, ni la seguridad, ni la salud, ni la educación. ¿A qué se dedicaron todo este tiempo?”, agregó.

La también diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato explicó que en lo único en lo que coincidió con la ex jefa de Estado “es en que el cuarto gobierno kirchnerista (haciendo referencia al actual) es el peor de la historia”. “Pero es todo suyo, señora vicepresidenta. Háganse cargo”, completó.

En tanto, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, Mario Negri, enumeró los análisis que hizo del discurso de Cristina Kirchner: “1) Fue una invitación al pasado, no al futuro. 2) Cristina nunca se fue en estos tres años de gestión. Alberto hace lo que ella dispone y sus acólitos manejan todas las cajas y concentran poder. 3) Puro cinismo. Ayer arrimó fuego a las instituciones y hoy pidió diálogo”, comentó.

La opinión del jefe de bloque de la UCR en la Cámara de Diputados

El senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, calificó el discurso de Cristina Kirchner como “un montaje que cuando uno lo empieza a deshacer ve la falsedad absoluta”. Y consideró que “fue una señal hacia dentro del Frente de Todos”.

“Fue una puesta en escena con una señal contundente hacia adentro, hacia afuera nada. Cuando uno deshace y ve la manipulación del discurso, uno debería reírse, pero es grave. Están convencidos de cosas que no son”, enfatizó.

En declaraciones a TN, Lousteau remarcó que la Vicepresidenta le envió “un mensaje a su propio Presidente”: “Cristina alineó a todos detrás de ella”.

Asimismo, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, resumió: “No dijo nada nuevo porque no tiene nada para ofrecer. Fin de ciclo”.

Te puede interesar: JxC criticó al kirchnerismo por la disputa en el Consejo de la Magistratura: “No pueden actuar como delincuentes acorralados”

A su vez, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, criticó la parte en la que la ex presidenta recordó que durante su gestión se desplegaron “miles de gendarmes en la provincia de Buenos Aires”, y al respecto sostuvo que “sería bueno que lo hable con el Presidente y se lo proponga”.

“Los intendentes lo venimos pidiendo sin encontrar respuestas. Hace 3 años compartieron la boleta en las elecciones nacionales. No nos confundamos: Cristina es el gobierno nacional”, remarcó.

“4 de cada 10 argentinos son pobres, 100% de inflación, 1 de cada 4 chicos dejó de comer una comida por día. Hay más planes que trabajadores privados. Eso es el kirchnerismo, vicepresidenta. Y usted es enorme responsable. Tienen un problema con la verdad”, consideró Waldo Wolff.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, se hizo eco de un video en el que se la escucha a la ex mandataria nacional hablando sobre la economía argentina de los años ‘90 y lo comento con su habitual frase “la casta tiene miedo”.

Por último, su par del Frente de Izquierda Nicolás del Caño opinó que “lo que no dijo CFK es que ya existe un consenso entre el FDT y JxC”, que es el de “ajustar al pueblo para pagar la deuda fraudulenta que contrajo Macri con el FMI y los especuladores privados”. “Los recortes de su ministro Massa y el presupuesto 2023 (aprobado con gran acuerdo) son una muestra”, cuestionó.

Seguir leyendo: