Política

El PRO en el Senado se opondrá al retiro del pliego de Michelli: “Es injustificado y no hubo objeciones”

La decisión de Milei sobre el pliego de Michelli tensó la interna oficialista y sumó críticas en el Senado. En Infobae al Regreso, Goerling reveló por qué el PRO no acompañará el pedido presidencial

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Martín Goerling afirmó que la decisión de Javier Milei sobre el pliego de Michelli es injustificada y carece de objeciones formales

El presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, aseguró en Infobae al Regreso que la decisión del presidente de retirar el pliego de María Verónica Michelli como candidata al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata carece de justificación formal, y advirtió que el PRO no acompañará la maniobra oficialista.

En la entrevista, Goerling sostuvo que el bloque del PRO definió desde el inicio votar en contra del pedido de retiro del pliego y remarcó que el proceso judicial fue “intachable”. El legislador repasó las irregularidades del caso y cuestionó la transparencia de la decisión presidencial.

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El proceso judicial y el giro político del oficialismo

“El pedido de retiro del pliego es muy desprolijo. Nosotros desde el PRO manifestamos públicamente que íbamos a votar en contra del retiro”, afirmó Goerling al referirse a la resolución del Poder Ejecutivo. Para el senador, el procedimiento para llegar a juez “es muy largo”, y resaltó: “La jueza tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable”.

(Infobae en Vivo)
Goerling sostuvo que el proceso judicial de Michelli fue intachable y que la candidata superó todas las etapas del concurso (Infobae en Vivo)

El dirigente remarcó que la postulación de Michelli atravesó todas las etapas del concurso: “No hubo una sola pregunta, no hubo una objeción, no hubo una impugnación”. El único argumento que circuló en torno al rechazo es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, “que investiga al poder, como a este y a los anteriores”, aclaró Goerling.

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“El periodismo incomoda al poder y es su labor”, enfatizó el senador, quien insistió en que “no estamos de acuerdo ni vamos a acompañar” el retiro del pliego. Además, celebró que Patricia Bullrich, referente del espacio, se manifestara en la misma línea y consideró que “el Ejecutivo debe aceptar divergencias internas dentro de su propia composición”.

El límite institucional y la división de poderes

Goerling fue tajante al plantear el límite ético de su bloque: “Siempre nos va a encontrar defendiendo las instituciones, la división de poderes, el republicanismo. Este es un límite para nosotros”. El senador insistió en que la decisión sobre el pliego “es potestad de los senadores, ya no del presidente”.

Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
El PRO advirtió que defenderá la división de poderes y remarcó que el futuro del pliego de Michelli ya es potestad del Senado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que, tras una reunión de labor parlamentaria, el Senado acordó que el rechazo del pliego solicitado por el presidente no se tratará de inmediato: “A este le faltan siete días reglamentarios para poder ser tratado. Mañana solo vamos a darle entrada al mensaje del presidente pidiendo el retiro, pero no se va a tratar”, detalló.

Goerling subrayó que “hay muchas posibilidades de que la semana que viene Michelli obtenga la aprobación del pliego”. Sin embargo, advirtió: “Es probable que tenga el acuerdo del Senado, vuelva al Ejecutivo y nunca sea jueza mientras Milei esté en el Ejecutivo. Para que acceda al cargo, se necesita un decreto del presidente”.

El impacto político y el futuro de la alianza

El senador cuestionó la falta de argumentos oficiales para el retiro del pliego: “No hubo un motivo. Lo único que tenemos es el trascendido por la condición de cuñada”. Afirmó que el PRO rechaza “el capricho” como método de gobierno: “Por un capricho no podemos permitir que suceda esto”.

(Infobae en Vivo)
Goerling alertó que, si Milei no firma el decreto tras una eventual aprobación del Senado, la vacancia judicial seguirá en la Argentina (Infobae en Vivo)

Goerling recordó que, si el presidente no firma el decreto tras la aprobación del Senado, “el juzgado queda vacante”, agravando la crisis de vacancia judicial en la Argentina: “No puede funcionar con tantas subrogaciones”.

En cuanto al vínculo con La Libertad Avanza, el senador diferenció dos etapas: “Al principio acompañamos para garantizar la gobernabilidad, pero ahora la responsabilidad de gobernar es del oficialismo”. Reconoció que el PRO coincide con el rumbo económico, pero advirtió que “el tema institucional empieza a hacer mella” en la relación.

“No existe desarrollo posible de ningún país sin instituciones fuertes. Las tenemos que defender y fortalecer”, remarcó Goerling, y cerró: “Se está castigando a una jueza idónea para el cargo porque es cuñada de un periodista que incomoda al poder”.

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