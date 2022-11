Cristina Kirchner habló en clave electoral, pero no dio indicios sobre su futuro: “Podemos volver a ser la Argentina que fuimos”

Cristina Kirchner en La Plata (REUTERS)

A pesar de toda la expectativa puesta en el gran acto organizado por Cristina Kirchner en La Plata por el Día de la Militancia, la Vicepresidenta terminó su largo discurso sin dar indicios sobre su futuro electoral, aunque dejó varias definiciones en ese sentido que seguro marquen el rumbo de una parte del Frente de Todos de cara a 2023.

Lo más explícito que dijo acerca de una posible candidatura fue cuando la militancia, conformada principalmente por La Cámpora, interrumpió la alocución al grito desaforado de “Cristina presidenta”. Allí, luego de dejarlos un rato vitorear, la ex mandataria citó una frase de Juan Domingo Perón y replicó: “Todo en su medida y armoniosamente”.

Además, la titular del Senado hizo referencia al atentado en su contra ocurrido a principios de septiembre y ratificó sus críticas contra el comportamiento de la oposición y la investigación judicial: “El pasado 1 de septiembre se quebró aquel pacto democrático: el de respetar la vida. Nada más ni nada menos. Creo que esta sí es obligación de todas las fuerzas políticas volver a reconstruir ese acuerdo, separando al lenguaje del odio. Ningún partido político puede volver a aceptar esto. Sería retroceder a etapas pre democráticas”.

En su discurso, la ex mandataria reivindicó sus dos mandatos basándose en la recuperación que tuvo el salario real y su participación en el producto bruto. “Dicen que mi segundo mandato fue malo. Fue malo para los angurrientos, para los que nada les alcanza, pero el salario permitía llegar a fin de mes, ahorrar y vacacionar. No me vengan a decir que hace 70 años que estamos mal”, detalló.

Cristina Kirchner habló frente a miles de militantes y dirigentes peronistas

También recordó el último acto que encabezó con Alberto Fernández en el 2020 en el mismo lugar: “Dije que no tenia dudas de que íbamos a crecer mucho pero que había que alinear precios, salarios y tarifa para que ese crecimiento no se lo llevaran cuatro vivos”.

“Cuando alguien ha dedicado toda su vida a la militancia y tuvo el honor de ser dos veces presidenta, cuando decimos las cosas no es por terquedad ni capricho, sino ayudar a que las cosas se hagan mejor, que de eso se trata. Y se pueden hacer mejor. Y también de explicarle a nuestro pueblo que muchas veces se han tenido que tomar decisiones por el condicionamiento brutal que recibimos después de retorno del FMI. Hay que explicarlos, no podemos decir que esta todo fantástico porque ahí es cuando la sociedad se empodera”, agregó.

Una de las frases que más resonaron en clave electoral, fue cuando la Vicepresidenta expresó: “Podemos volver a hacer esa Argentina porque ya la hicimos pero la gente tiene que decidir si quiere volver a esa Argentina”.

También le dedicó una parte importante en su alocución al problema de la inseguridad: “Es un tema complejo pero que hoy sufre el conjunto de la sociedad argentina. Hay que terminar con los debates absurdos porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vidas de los vecinos”.

“Ningún partido lo ha podido solucionar. Terminemos con el debate berreta de mano dura por un lado y garantistas por el toro. Muy berreta y muy cínico y mentiroso ese debate”, resaltó Fernández de Kirchner.

