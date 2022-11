Robos de motos: los accesos más calientes del AMBA

“Zonas liberadas”. Así definen los motociclistas los principales accesos del Área metropolitana (AMBA) en los que los robos de motos aumentaron y se volvieron cada vez más violentos. La modalidad que más creció es la del asalto a rodados de alta gama, cuyo valor va de los USD 20.000 a los USD 60.000. Para los amantes y usuarios de estas motos, salir a andar los fines de semana se volvió una situación de riesgo. La falta de policías en las autopistas del Gran Buenos Aires y las vías de salida hacia el interior de la Provincia fue señalada como el principal motivo de los episodios cada vez más reiterados de esta modalidad de asalto.

“Un día después de haber estado en la marcha (que hicieron motoqueros el sábado frente a la Facultad de Derecho en el barrio de Recoleta), me robaron la moto en el Acceso Oeste, a la altura de General Rodríguez. La bronca es que, después del reclamo que hicimos, había cero presencia policial en el Acceso Oeste, desde la General Paz hasta más allá de Luján”, le dijo Pablo Elsinger a Infobae.

Ayer a la tarde, le robaron su Yamaha Teneré 250 cuando volvía de almorzar con amigos en Mercedes. Unos 200 metros antes de la YPF, en dirección de Luján a Capital, había visto un grupo de jóvenes haciendo piruetas con sus motos al lado de autopista y tuvo un mal presagio. “Yo venía por el medio porque había mucho tránsito. A la altura del kilómetro 51, aproximadamente un kilómetro después de las dos YPF gemelas que hay sobre la ruta, se me acercó a gran velocidad una moto de alta cilindrada con dos personas. Me hago a la derecha para dejarla pasar, se me pega, y el que iba atrás, saca un arma y me apunta a la cara, en medio del tráfico. Me dijo ‘tirate a un costado’. No sabía si era real el arma o no, pero frené la moto, se las tiré, y con mi amiga, nos bajamos en medio de la autopista y salimos corriendo a protegernos. Se llevaron la moto pero, por suerte, no nos dispararon. La puedo contar”, recordó cómo fue el asalto que vivió ayer domingo a pleno sol.

En los grupos de WhatsApp de las distintas marcas de motos o grupos organizados para salir de “rodada” se repiten los testimonios: les apuntan con armas mientras circulan a velocidad en medio de la autopista, o directamente les disparan a las piernas para hacerlos caer; los empujan de sus rodados en movimiento; o les arrojan alguna sustancia para que pierdan el control del vehículo. Acelerar e intentar escaparse mientras son perseguidos es también un riesgo muy alto por la posibilidad de tener un accidente, generar un choque, o recibir un tiro mortal, como fue el caso de Andrés Blaquier.

En el último tiempo, muchos dejaron de salir por miedo. Ya no hacen escapadas a Luján, Carlos Keen, Uribelarrea, Lobos, Zárate o San Antonio de Areco. Este sábado, más de 10.000 motoqueros se sumaron a la marcha frente a la Facultad de Derecho de la UBA, en Recoleta, para pedir medidas concretas de prevención a la Policía, con mayor presencia de móviles y patrullaje en motos. También reclamaron por la inacción de la Justicia en este tipo de hechos. “Nos están cazando y los ladrones quedan impunes”, denunciaron.

El Acceso Oeste, entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján, es una de las zonas calientes para el robo de motos, pero no la única. Cuando Elsinger fue a la comisaría a hacer la denuncia, los propios policías le admitieron que solo había 5 móviles para cubrir desde ruta 6 y ruta 5, todo Luján hasta General Rodríguez. “Me dijeron que sabían que había un grupo de pibes en la YPF pero que, cuando iban con el móvil, les tiraban piedras, y que no podían hacer nada. No le podían disparar con balas de gomas porque, en sí, no están haciendo nada, que como policías estaban atados de pies y manos mientras no hicieran ningún ilícito”, contó Elsinger. En la hora y cuarto que estuvo en la comisaría haciendo la denuncia, se enteró que robaron tres motos más en la misma zona.

Pablo Elsinger (de remera blanca a la izq.) estuvo el sábado en la marcha por más seguridad, y ayer le robaron su moto en Acceso Oeste

“Hoy no zafás en ningún acceso, todos están completamente copados por motochorros. Hacés kilómetros y kilómetros y no te cruzás con ningún policía”, sostuvo Esteban Grimalt, especialista en motos, quien desde hace meses viene denunciando en su canal de Youtube (EGVideos) la violencia que ejercen los motochorros sobre los motociclistas para robarles en los principales acceso y autopistas.

En el AMBA, según datos oficiales de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a los que tuvo acceso Infobae, en 2021, se robaron 14.751 motos. Fue la zona con más robos del país: el 70,4% del total reportados por las aseguradoras el año pasado.

En el Gran Buenos Aires, las dos zonas con mayor cantidad de asaltos de motos denunciados en 2021 son el suroeste con 2.832, y el norte-centro con 2340. Representaron el 13,5% y 11,2 respectivamente del total de siniestros en el año.

La Panamericana, donde mataron el sábado 29 de octubre a Blaquier para darse a la fuga con su BMW SG 1200 es otra de las autopistas que se volvió peligrosa. Una pareja de motochorros interceptó al empresario en el km 50, a la altura de Pilar, una zona caliente, al igual que entre la ruta 202 y la 197. “Donde está el Unicenter, roban a punta de pistola. Y otro tramo muy complicado es la ruta 8, donde está la ruta 26 de Del Viso, a la altura del country Tortuguitas, donde los delincuentes se juntan en grupos para ver qué ‘presa’ pueden salir a ‘cazar’. Y más allá en la ruta 8, pasando el km 100, los chorros buscan al viajante que va solo y lo esperan en estaciones de servicios alejadas”, agregó Grimalt este youtuber quien, para salir a andar, carga su moto en una camioneta y hace 200 km antes de bajarla en la ruta.

Los delincuentes que le robaron la moto a Blaquier y lo asesinaron de un tiro, filmados por las cámaras de seguridad

En mayo pasado, se viralizó el caso de un motociclista que grabó el momento en el que dos ladrones lo emboscaron cuando estaba parado en la banquina de la Panamericana por un desperfecto mecánico, con dos amigos. Los ladrones hicieron un tramo en contramano y les apuntaron con un arma. Intentaron llevarse una BMW, y finalmente escaparon con una Bajaj Dominar 400 de las víctimas, a las que también les robaron guantes y cascos.

“Los que andan por la Panamericana con una moto de alta cilindrada saben que tienen el boleto picado”, coincidió Alejandro Spoltore, otro amante de las motos que sale en grupos de rodada. “Hoy la gente que puede elegir, no sale a andar con la moto en los accesos o autopistas de Gran Buenos Aires. La sube a una camioneta y se la lleva a la Costa para manejarla allá”, advirtió este broker de seguros.

El Acceso del Buen Ayre es también un acceso muy castigado por el delito. “Es muy complicado por los lugares que atraviesa, muy peligroso en todo su recorrido. Te tiran piedras desde las villas vecinas. Si te quedas ahí con un desperfecto, dejá la moto y andate”, advirtió otro motociclista que sufrió la inseguridad sobre dos ruedas.

La autopista Ezeiza-Cañuelas es otro objetivo de los ladrones, y muchos usuarios de motos de alta gama que iban con sus rodados de pista o fondeo a esa autopista para poder acelerar, dejaron de ir por la cantidad de robos. Hace menos de un mes, sobre esa autopista, un motociclista logró escapar de un robo tras maniobrar a más de 270 kilómetros por hora, después de haber sido acorralado a bordo de dos Ducati, un rodado de alta gama cuyo valor supera los USD 30.000. Logró huir por su experiencia como conductor, pero a un riesgo muy alto de tener un accidente o recibir un tiro de los delincuentes.

Los ladrones de motos de alta gamas las exhiben como "trofeos" en las redes

Otra de las autopistas más peligrosas para los motociclistas es la autopista Richieri a la altura del Mercado Central, y frente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Ciudad Evita. Allí suelen juntarse un grupo grande de motochorros, que llegan a superar el centenar, y están a la espera que pase por la autopistas “un objetivo interesante” para perseguirlo. Muchas de sus motos están “descachadas”, sin los plásticos para que no sean reconocidas o se les rompan al hacer piruetas, sin patentes y sin espejos. Pese a ser identificables, los usuarios de motos denuncian que “la Policía no hace nada”.

La ruta 9, especialmente en el tramo entre Zárate y Campana, también se volvió muy peligrosa. Días antes del crimen de Blaquier, en el centro de Campana robaron dos BMW SG similares a la que tenía el empresario.

Otras de las vías de alto riesgo para los motociclistas son la General Paz, la ruta nacional 3, entre Cañuelas y San Miguel del Monte; y las rutas provinciales 6 y 193.

Proyecto en el Senado

Cinco días antes del asesinato de Blaquier, el senador nacional de Juntos Pablo Daniel Blanco había presentado un proyecto para pedirle al Gobierno nacional que refuerce el patrullaje las fuerzas federales en rutas nacionales y autopistas en el ámbito del AMBA ante la escalada de aumento de robos de motos a mano armada. También le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación coordinar acciones coordinadas con la cartera de la provincia de Buenos Aires, a fin de establecer una estrategia común para combatir a los motochorros en territorio bonaerense.

La protesta de motoqueros el sábado último por más seguridad, frente a la Facultad de Derecho

“En los últimos tres meses ha recrudecido de manera dramática el robo de motovehículos a mano armada en las principales rutas de acceso y egreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en varias zonas donde, usualmente, los motociclistas suelen viajar para realizar escapadas de miniturismo”, fundamentó Blanco. El legislador fueguino sostuvo en su proyecto que “la comunidad motociclística argentina está conmovida, temerosa y harta. Lo peor es que existen motociclistas que están abandonando sus salidas y otros que comienzan a salir armados. Pronto va a suceder una desgracia mucho mayor que la que ocasiona un simple robo, si es que el Poder Ejecutivo Nacional y provincial no toman cartas con decisión en el asunto”.

El senador radical pidió “aumentar el patrullaje motorizado, generar puestos de retén en las vías mencionadas, detener y solicitarle documentación a todos los motociclistas que vayan de a dos, y poner a circular en moto a policías de civil (con apoyo a corta distancia) que sirvan de ‘anzuelo’ para capturar a estos criminales”.

