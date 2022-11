Cuáles son y cuánto cuestan las motos más robadas en Argentina

Foto de la BMW que manejaba Blaquier, incorporada al expediente judicial

El sábado de la semana pasada, Andrés Blaquier volvía con su esposa por la Panamericana hacia su casa en Pilar en su BMW modelo SG 1200, cuando a la altura del km 50 una moto conducida por dos jóvenes se le puso a la par. Instantes después, una bala le atravesó el pecho y cayó al piso mal herido. La mujer que manejaba la moto de los delincuentes, identificada como Brisa Villarreal, detuvo su marcha y Luciano González - señalado como el presunto autor del disparo - se bajó, se subió a la BMW y se dio a la fuga. Blaquier falleció horas después en un hospital de Pilar. Pero no era este ingeniero agrónomo el objetivo del asaltante, sino su moto de alta cilindrada, valuada en unos USD 45.000. Un matrimonio que venía detrás de los Blaquier en otra BMW similar de color naranja, había sido la anterior presa de la pareja de motochorros, pero lograron acelerar y escapar al escuchar el primer disparo de los asaltantes contra el asfalto.

La BMW modelo SG 1200 de Blaquier es una de las motos más robadas, así como la BMW SG 1250. Ambas pueden alcanzar una velocidad de 270 km por hora. La modalidad de asaltos a motocicletas de alta gama en autopistas y accesos en el Gran Buenos Aires viene creciendo en el último año y medio. Los delincuentes las buscan para exhibirlas como “trofeo” en las redes sociales y “alardear” con rodados de alto valor, inalcanzables para ellos por su precio, y para correr picadas. “Les sirven para ganar jerarquía en el mundo del delito”, le dijo Esteban Grimalt, experto en motos, a Infobae. En muchos casos, luego, los asaltantes las queman ante la imposibilidad de seguir usándolas sin exponerse a ser atrapados, como lo muestra este video que publicó este medio el viernes.

En el video se ve cómo un joven quema una roba una moto robada

Según datos oficiales de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a los que tuvo acceso Infobae, en 2021, se robaron 20.947 en todo el país, el doble que hace una década. Sin embargo, la información de que este organismo recoge a partir de los datos de las aseguradoras, no detalla el tipo de moto robada. Este medio reconstruyó los modelos más buscados por los delincuentes en base a distintas fuentes conocedoras del mundo de las motos.

La BMW GS 1200 que usaba Blaquier no es el único modelo codiciado por los motochorros en la franja de rodados de alta gama, cuyo valor comienza en los USD 20.000 y escala hasta los USD 60.000. “Entre las más buscadas por los ladrones están todas las que sean motos trails, concebidas para hacer largos viajes, y las deportivas o de pista”, precisó Grimlat. Por ejemplo, la Ducati Multistrada, que hoy tiene un precio de entre USD 30.000 y USD 40.000 en el mercado. “Es también trail y la buscan por la marca, es como la Ferrari de las dos ruedas, les genera status”, afirmó.

La Ducati Multistrada, cotizada por su status, puede costar hasta USD 40.000

Este especialista, quien en su canal de Youtube (EGvideos) denuncia la situación que están viviendo los motociclistas, advirtió que “pese a ser una moto de alta gama, no suelen robar Harley Davidson porque no son del estilo de los ladrones, y no hay mercado negro de esta marca”. Otra motocicleta que suele ser objetivo de los delincuentes, aunque más económica es la clásica italiana Benelli TRK 502, de 500 cilindradas, cuyo costo a nivel local supera los $3 millones.

Entre las de gama media, con un valor que ronda los $2 millones y una velocidad que alcanza los 180-200 km por hora, figura la Kawasaki Z400, el modelo de moto que manejaba la joven en la que iba el presunto asesino de Blaquier. Es buscada por ser deportiva y muy ágil. Su valor de mercado ronda los USD 10.000.

La Kawasaki usada por la pareja de motochorros que atacaron a Blaquier

Otros dos modelos requeridos por los asaltantes de esta franja media son la Yamaha MT 03 y la KTM Duke 390. “Las motos de gama media se suelen usar para hacer piruetas y, por el poco peso que tienen, los ladrones las usan mucho para robar”, señaló Grimlat.

La Yamaha MT 03, otra de las motos buscadas por los delincuentes por ser liviana

Las de baja cilindrada también están entre las que más persiguen en los asaltos, por la reventa ilegal de sus repuestos. Dos de los modelos en la mira son la Honda Tornado y la Honda Twister, ambas de 250 cilindradas. “Son muy usadas por los motochorros para salir a robar. La Tornado es una moto todo terreno, muy ágil; la Twister es una de las más vendidas en Argentina, muy común para mensajería y muy durable. Es un cheque al portador para quien la tiene”, detalló Grimalt. También, la Yamaha FZ 25 y la Bajaj NS200, muy comunes para mensajería o delivery, tienen gran demanda en el mercado negro.

La Honda Twister de 250 cilindradas es una de las más buscada por los motochorros

A estas se suman, todos los modelos de 110 cilindradas, muy utilizados por repartidores, y para hacer piruetas o stunt, como se conoce a la práctica de acrobacias de riesgo sobre ruedas.

Sin cobertura contra robo

Entre enero y septiembre de este año, en la Provincia de Buenos Aires, se robaron 18.938 motos, según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Y si bien desde esta cartera aseguraron que este delito “viene bajando desde 2019″, la proyección para el 2022 arroja un total de 25.310 robos, una cantidad similar a la del año pasado, cuando se registraron 25.371. Estos números equivalen a 70 motos robadas en promedio por día en la Provincia.

Por el aumento de este delito, muchas compañías de seguros ya no aseguran las motos de gama baja o media contra robo, o lo hacen con una prima muy alta respecto de su valor, que puede rondar los $15.000 por mes. “Ahora por el nivel de robos y la siniestralidad que tienen, solo aceptan asegurarlas con Responsabilidad Civil. Solo las toman las compañías poco serias y después no te las pagan nunca”, afirma Alejandro Spoltore, usuario de motos y broker de seguros. “Hoy la gente que puede elegir, no sale a andar con la moto en los accesos o autopistas de GranBuenos Aires. La sube a una camioneta y se la lleva a la Costa para manejarla allá”, agregó.

En ese sentido, Spoltore advirtió que “las compañías de primera línea, hoy, aseguran solo las motos de alta gama, que cuestan de USD 20.000 para arriba. Pero la gente que usa la moto para trabajar, que se compra una común y se la roban, después no la puede reponer”.

Motociclistas contra la inseguridad

Bajo la consigna “Rodamos para exigir”, cientos de motociclistas autoconvocados se concentraron ayer frente a la Facultad de Derecho de la UBA, sobre la avenida Figueroa Alcorta, para pedir “más seguridad para poder circular tranquilos”, ante el aumento de asaltos a motos de alta cilindradas, y justicia por el crimen de Blaquier y otras víctimas de este delito.

Protesta de motoqueros, este sábado, en la Facultad de Derecho contra la inseguridad

“La marcha la estamos haciendo como un petitorio de cuatro ítems. Estamos reclamando mayor prevención. Necesitamos mucha más presencia policial, motos patrullando los accesos, las salidas de la Ciudad, anillos de seguridad y garantías policiales por parte de las autoridades de gobierno”, le adelantó a Infobae Grimalt sobre la convocatoria.

La elección de la Facultad de Derecho para la protesta no fue casual. “La justicia es muy responsable en lo que está pasando, sino el responsable principal, porque tendría que actuar de oficio y enviarle las órdenes que necesita a la policía para realizar los allanamientos, las capturas y los cierres de grupos en las redes donde se venden motos y autopartes robadas”, reclamó. “Pedimos justicia para meter presos a los delincuentes y motochorros, y condenas ejemplares que se cumplan realmente. Que la policía capture a estas personas y la justicia garantista no los deje libres porque considerar que el delito es encubrimiento, y no robo”, agregó este experto en motocicletas, que trabaja como empleado de una empresa y es uno de los que viene trabajando para visibilizar la situación de inseguridad que atraviesan.

Los motoqueros se agruparon en un grupo en redes sociales llamado “motociclistas agrupados”. Allí intercambian información y denuncian la situación que viven día a día en las calles.

Motoqueros detallando sus reclamos de más policías en las calles y autopistas

Ayer, en la protesta, parado en la parte trasera de una camioneta 4x4, Fernando Rivera, referente de Kawa Club, una organización de motoqueros que nuclea conductores que comparte la misma pasión por las motos de esa marca, se refirió a etos reclamos frente a los motociclistas que se acercaron a la Facultad de Derecho. “Pedimos que cambien las leyes, no puede ser que roban motos y nadie haga nada. Queremos también que la Policía salga a las calles, a las rutas, como lo están haciendo ahora después del crimen de Blaquier. En 15 días vamos a ir a la gobernación en La Plata para pedir que nos escuchen. Esto no puede seguir así. Somos la punta de lanza de una situación que no se tolera más: la inseguridad”, le dijo luego a Infobae.

Para relevar la magnitud que alcanzó este delito, Grimalt también lanzó una encuesta online para que los motociclistas o personas que sufrieron algún tipo de robo de moto, puedan detallar dónde y cuándo sufrieron el asalto, la cilindrada del rodado y si fue a mano armada o no. El objetivo es recopilar esa información y armar un mapeo de la problemática ante “la falta de acción de las autoridades”.

