ARA San Juan: buscan que el 15 de noviembre sea feriado

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan reclaman que el 15 de noviembre pase a ser feriado en honor a las víctimas. (Télam)

A pocos días para que se cumplan 5 años del hundimiento del submarino ARA San Juan, familiares de las víctimas refuerzan su pedido para que el 15 de noviembre sea declarado feriado en honor a los 44 tripulantes que fallecieron dentro del sumergible.

“Reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea Feriado Nacional, para que ese día, argentinos y argentinas, nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega”, expresó este martes Luis Tagliapietra, padre de uno de 44 los marinistas, durante una entrevista para Radio Casilda.

Al cumplirse cinco años de que el ARA San Juan zarpara del puerto de Mar del Plata, Tagliapietra se lamentó porque " fue la última vez que vimos físicamente a nuestros hijos”. Y con profundo dolor, agregó: “Cada día es más difícil, pero ciertas fechas se vuelven más duras. Yo no pude hacer el duelo, es muy difícil cuando no tenes certeza de nada, no tenés respuestas, no tenés apoyo y contención. Si encima te atacan y persiguen, te espían y maltratan, es todavía más complicado”.

Las declaraciones de Tagliapietra van de la mano con la petición que los familiares de las víctimas del ARA San Juan presentaron en 2020 para que se conmemore una fecha en homenaje a los 44 tripulantes del submarino perteneciente a las Fuerzas Armadas. “Como cada mes de noviembre, desde aquel fatídico 2017, la tristeza y la soledad nos invade. Por eso, le pedimos al Congreso Nacional que ese día sea decretado Feriado Nacional, para no darle paso al olvido, y sí a la memoria, para hacer honor a los 44 héroes del San Juan”, aseguraron al lanzar la campaña para juntar firmas en la plataforma Change.org.

Luis Tagliapietra, padre de una de las 44 víctimas del ARA San Juan, estuvo a bordo del buque Seabed Constructor en el momento en que fueron descubiertos los restos del submarino desparecido el 15 de noviembre de 2017.

Cabe recordar que el submarino ARA San Juan, con sus 44 tripulantes a bordo, naufragó en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 y sus restos fueron hallados más de un año después, durante la madrugada del 17 de noviembre de 2018 y a la altura del Golfo San Jorge, a 597 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Sobreseimiento al ex presidente Mauricio Macri

En el marco de la causa que investigaba un supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el ex presidente Mauricio Macri fue sobreseído en julio de este año, cuando la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento dictado en el juzgado federal de Dolores a fines de 2021.

En un fallo al que accedió Infobae, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que las diligencias guardaban relación con la seguridad del entonces mandatario y descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores, diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.

Además, el fallo implicó el sobreseimiento para los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.

“Existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas. Ello, en virtud de la regulación aplicable al caso, la asignación de funciones que se desprenden de los organigramas de las dependencias oficiales involucradas, así como de la prueba testimonial y documental reunidas”, sostuvo el fallo de casi 30 páginas.

Al conocer el veredicto final, el ex presidente Macri manifestó su satisfacción en redes sociales. “Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, reza el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

La acusación implicaba haber espiado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas, cuando ese grupo pedía ayuda para encontrar a sus seres queridos, perdidos en el fondo del mar. Para la Cámara Federal no existió delito.

