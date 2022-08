“¿Y saben quién lo sobresee? ¡El arquero del Liverpool!”: Cristina Kirchner vinculó al fiscal Luciani con Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri, durante un partido del Liverpool, equipo de fútbol que compartía con el fiscal Diego Luciani.

Tras el pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos presentado ayer por el fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad, Cristina Kirchner brindó un fuerte descargo durante el cual volvió a sugerir una supuesta parcialidad del miembro del Ministerio Público Fiscal (MPF), al recordar que integraba un equipo de fútbol amateur, junto al juez Rodrigo Giménez Uriburu, que jugaba en la quinta “Los Abrojos”, propiedad del ex presidente Mauricio Macri. “Está probado con videos, con fotografías, con todo, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? ¡El arquero del Liverpool! ”, exclamó la vicepresidenta, en relación a la investigación en la que el ex mandatario estuvo involucrado por el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

“Este poder judicial no sólo va a estigmatizar a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos. ¡Porque los está protegiendo! Porque no sabemos dónde están los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada”, subrayó la vicepresidenta, pocos minutos antes de finalizar su descargo.

En la misma línea, continuó: “Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está probado con videos, con fotografías, con todo, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, del mismo equipo que juega en Los Abrojos con el presidente de este tribunal, que es Giménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son y a ellos los protegen y no les va a pasar nada. ¿Pero saben qué? A los que sí les pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que hace 12 años pudimos construir”.

Cristina Kirchner en su despacho del Senado donde hizo su descargo de hora y media

Cabe recordar que, 10 días antes de que Luciani presentara su solicitud de prisión contra Cristina Kirchner, la propia vicepresidenta había presentado un pedido de recusación para el fiscal Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, debido a su supuesta amistad al integrar un equipo de fútbol que jugó torneos en la quinta “Los Abrojos” del ex presidente Mauricio Macri. Por su parte, el fiscal Mola fue recusado por la ex presidenta bajo el argumento de que en 2016 se reunió en la Casa de Gobierno con el entonces secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y porque a su jura como fiscal asistieron Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Julio Conte Grand, procurador General de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó la presentación de la presidenta del Senado. “Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”, señalaron los jueces Gorini y Andres Basso en su resolución de 19 páginas a la que accedió Infobae. Los camaristas hablaron de “la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas”.

Previamente, el diario Pagina/12 había publicado fotos de Luciani y Giménez Uriburu como integrantes del equipo de fútbol Liverpool que jugó partidos en la quinta de Macri. En consecuencia, la defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, los recusó porque señaló que esa amistad manifiesta debió haber sido informada y así se encontraban lesionadas la garantía del juez imparcial y el principio de objetividad del fiscal.

En la audiencia de juicio posterior a la publicación del mencionado periódico, Luciani y Giménez Uriburu señalaron por escrito que no son amigos. Que se conocen hace muchos años de tribunales, que trabajaron juntos, que integran el equipo Liverpool pero que no tienen una relación de amistad. El fiscal también señaló que no tiene relación con Macri ni con ningún funcionario de su gobierno y que así como comparte una actividad deportiva con el juez Giménez Uriburu también tuvo actividades académicas con funcionarios de este gobierno, como es el caso del viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

