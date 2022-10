Las críticas del PRO a Manes impactan en la provincia de Buenos Aires, pero por ahora se mantiene la unidad

Roberto Almeida Aveledo

“A algunos solo se los conoce por lo que hablan, mientras que a otros, como a Mauricio Macri, se los respeta y admira por lo que han hecho. La Argentina que quiere la gente no es la del agravio o la difamación. Nuestros valores y convicciones están lejos del kirchnerismo”. Con esas palabras, el vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, Alex Campbell, cuestionó los dichos que el diputado nacional por la UCR y eventual precandidato presidencial, Facundo Manes, lanzó sobre Mauricio Macri, al que acusó de producir un “populismo institucional”. Dichos que, en Juntos, corrieron como reguero de pólvora y, también, tuvieron impacto en la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso político, y donde la oposición debe aún acomodar su propio escenario electoral.

Campbell no fue el único del PRO bonaerense que cruzó el posicionamiento de Manes. La tropa legislativa, que trabaja por la precandidatura de Cristian Ritondo dentro del Propuesta Republicana, siguieron sus pasos. ”Hay que cuidar la casa común que representa Juntos por el Cambio. La gente nos pide que trabajemos para reconstruir el país que rompió el kirchnerismo”, sostuvo el propio Ritondo replicando el mensaje de la UCR nacional, que salió a despegarse de los dichos del propio Manes. Algunos intendentes del PRO, como Julio Garro, también marcaron que “la unidad es un valor que hay que cuidar” y que “hay que sumar, siempre”.

Mauricio Macri junto a Cristian Ritondo y Alex Campbell

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la UCR instó a seguir el debate. Pidieron respetar la pluralidad y aclararon que “el valor estratégico de la coalición no significa uniformidad, ni complacencia, ni silencio”, sino que “significa caminar hacia un objetivo común, hacia un proyecto colectivo que está por encima de nuestras diferencias”. El comunicado lleva la firma de Maxi Abad, presidente de la UCR local, y otros dirigentes del radicalismo, como la diputada nacional, Karina Banfi; su par bonaerense, Alejandra Lordén o el presidente de la juventud radical bonaerense, Manuel Cisneros; entre otros. Abad es el presidente del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados de PBA y pese a las interferencias que se dan en el orden nacional, en estos dos años y medio ha logrado sostener la uniformidad de la bancada en la Cámara baja provincial. El bloque que conduce solo votó dividido cuando se modificó la ley que limita los mandatos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, a dos períodos consecutivos como máximo.

Entre el comunicado de la Convención nacional de la UCR y el Comité bonaerense asoman algunas diferencias. “Nosotros vamos a trabajar para la candidatura de Facundo. Es un candidato competitivo, eso molesta y algunos todavía no lo aceptan”, repiten las fuentes del radicalismo bonaerense, envalentonadas aún por el resultado electoral 2021. Ahí residen los matices entre los dos comunicados con el sello del partido centenario.

Buena parte de la estructura de Manes se apoya sobre el despliegue de la UCR en la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo gobierna en 32 de 135 municipios. Mientras que el presidente de la Convención Radical a nivel nacional es Gerardo Morales, que aseguró: “Facundo no habló de la gestión de Mauricio, hizo una imputación directa sobre Mauricio. No es que tenga las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar”. El gobernador de Jujuy también buscará una candidatura nacional en 2023.

Macri junto a Morales

Pero, más allá de las palabras y posiciones sentadas a través de redes sociales, la vida bonaerense de Juntos juega a otro ritmo. Ni en el PRO ni en la UCR imaginan una ruptura por este tema. “Se dobla, pero no se rompe”, suelta un legislador radical. Es que los bloques legislativos son la herramienta con la que cuenta la oposición para imponer su número en Diputados, pero sobre todo en el Senado provincial, donde la distribución de fuerzas con el oficialismo es equitativa: 23 bancas para cada bloque.

“Puede haber posiciones diferentes, pero a nadie le conviene romper”, advierte un senador del PRO. Hoy, ese diagnóstico es a mediano plazo. Sucede que para lo que resta del año la Legislatura debe tratar el Presupuesto bonaerense y la Ley Fiscal 2023 que el gobernador Axel Kicillof enviaría en el correr de este mes. En esa votación Juntos tratará de mantenerse unido.

Mientras, sobrevuelan las discusiones sobre una modificación a la ley PASO en la Provincia. En este punto, si se avanza, es el oficialismo quien intentará fragmentar los bloques de Juntos. En el PRO y la UCR aseguran que las PASO es el único camino que tienen para llegar ordenados al armado de listas y no van a votar la suspensión. Más aún, tras los dichos de Manes.

SEGUIR LEYENDO: