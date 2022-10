Gerardo Morales apuntó contra Manes y profundizó la división en la UCR: “Su acusación fue infundada y un exceso”

Gerardo Morales, presidente de la UCR

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, volvió a apuntar contra Facundo Manes por sus críticas a Mauricio Macri, lo que desató una interna en el partido centenario con un cruce de comunicados entre el Comité nacional el bonaerense. Durante su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador de Jujuy denunció que las acusaciones del neurólogo al ex presidente son infundadas y un exceso.

“Facundo no habló de la gestión de Mauricio, hizo una imputación directa sobre Mauricio. No es que tenga las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar”, respondió Morales al ser consultado por las declaraciones de Manes contra Macri.

Además, reconoció que no conversó con Manes en los últimos días, pero le recordó que en la última Convención que se realizó en La Plata la UCR ratificó la pertenencia a Juntos por el Cambio: “Eso es indiscutible”. “No nos puede pasar lo que le pasa al Frente de Todos, hay que ordenar desde Juntos por el Cambio y apostar a la unidad, somos la única alternativa, tenemos que llegar con un plan, como no tenía en 2015, ahora sí tenemos un plan”, sentenció Morales.

Durante su discurso, reflexionó sobre el 2023 y envió un mensaje directo a Manes sobre uno de sus slogans de campaña: “El desafío no esta entre lo nuevo y lo viejo. Ojo con lo nuevo, que no sea un salto al vacío porque sino seguimos perdiendo tiempo”.

Gerardo Morales y Facundo Morales en un café en Barcelona

En la previa al acto que encabezó Morales en Córdoba, el propio Comité Nacional del radicalismo se desmarcó de los dichos de Manes y apuntó contra las expresiones que “lesionan” a Juntos por el Cambio. “Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio”, dice el título del comunicado y ratifica: “El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional”.

Después de esto, la UCR bonaerense, aliada de Manes y uno de los arquitectos de su proyecto presidencial, emitió un pronunciamiento propio para tomar distancia del Comité Nacional y de Morales, y respaldar al neurocirujano. “La unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo. Y precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional”, aseguró Abad en un comunicado que lleva las firmas de otras autoridades del partido centenario como Manuel Cisneros, Carlos Fernández y Daniel Bruna.

El pasado domingo Manes criticó a Macri en duros términos en un reportaje que le concedió al periodista Luis Majul en LN+. El diputado nacional aseguró que el ex jefe de Estado practicó “populismo institucional” durante su paso por la Casa Rosada. Lo acusó además de espiar a integrantes de la coalición opositora.

Los dichos del creador del Instituto de Neurología Cognitiva provocaron una reacción en cadena de integrantes del PRO y del resto de los partidos de Juntos por el Cambio. Tocó una fibra que exasperó los ánimos.

