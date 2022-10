Interna radical: el entorno de Manes habla de sobrerreacción y Morales pide mantener la unidad de Juntos por el Cambio

Gerardo Morales y Facundo Manes en la última Convención Nacional de La Plata (Gustavo Gavotti)

La interna que se desató dentro de la UCR había tenido su último pico de conflicto en la Convención Nacional que se realizó en La Plata en mayo. El problema había sido el mismo: qué hacer con el PRO. Pese a haber firmado un documento en el que ratificaron la permanencia en Juntos por el Cambio y trabajar para ampliar el espacio, ambos puntos siguen generando polémica. En el entorno de Facundo Manes reconocen que inició un camino de diferenciación más profundo respecto de Mauricio Macri, pero aseguran que hubo una “sobrerreacción” en la coalición opositora por sus críticas al ex presidente. En paralelo, Gerardo Morales volvió a cuestionar al neurólogo y llamó a mantener la unidad.

“Facundo no se va a ir de la coalición”, aclaran con vehemencia los armadores de Manes, en diálogo con Infobae. De hecho, responsabilizan al partido amarillo de tensionar el espacio opositor con su propia interna. Se debe a que, luego de acusar a Macri de haber instalado el “populismo institucional” y relacionarlo con prácticas de espionaje, el neurólogo recibió duras críticas de los referentes del PRO y el propio Comité Nacional de la UCR, quienes los acusaron de querer romper Juntos por el Cambio.

En la mesa chica del diputado radical hacen un repaso de los conflictos que protagonizó la oposición en los últimos meses: las denuncias de Elisa Carrió a Macri por espionaje, el enfrentamiento de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich por el manejo de la Policía en la casa de Cristina Kirchner, el día que el líder del PRO acusó a Hipólito Yrigoyen de haber sido populista, la difusión de chats entre Carrió y Morales, y la ruptura del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados por decisión de Martín Lousteau. “Ahora, cuando Facundo decide no firmar el juicio político a Alberto Fernández lo acusan de querer romper”, protestan.

En el fondo, según explican, “el problema es la existencia de Manes”. “Está en el top 5 de las encuestas y eso es un problema”, insisten desde su entorno y apuntan contra aquellos radicales que buscan “arreglar con el PRO” su futuro político, como por ejemplo, con un lugar en la lista para diputados o en alguna fórmula cruzada para las elecciones del 2023.

“Si Manes se cae, la UCR vale un 20% menos de lo que vale hoy, sería casi volver a lo que era el partido en 2015″, cuando nació Cambiemos y el PRO era el espacio más competitivo. Es por eso que, según analizan, la “sobre reacción” que tuvieron los referentes del espacio que lidera Macri no tiene que ver con las críticas por el supuesto espionaje y las políticas populista sino con “verlo cae a Facundo”.

Diego Santilli fue quien propuso las fórmulas cruzadas con el radicalismo para poder competir contra el Frente de Todos. Esa idea, desde un comienzo, fue rechazada de plano por algunos correligionarios y aceptada por otros. “El ingreso de Manes a la política le dio musculatura a la UCR pero si él se cae pierden fuerza y nadie los va a buscar para que sean vice de nadie”, expresaron a este medio.

Además de la permanencia a Juntos por el Cambio, en la última Convención Nacional de La Plata se firmó la ampliación de la coalición. Desde entonces, el neurólogo propone buscar referentes del peronismo no kirchnerista, algo que hasta hace poco era apoyado por Morales. Sin embargo, este martes el gobernador de Jujuy encabezó el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba donde descartó esa posibilidad: “Con los que estamos, estamos. Y ya bastante lío tenemos los que estamos”.

“No nos puede pasar lo que le pasa al Frente de Todos, hay que ordenar desde Juntos por el Cambio y apostar a la unidad, somos la única alternativa, tenemos que llegar con un plan, como no tenía en 2015, ahora sí tenemos un plan”, agregó Morales.

Consultado por las declaraciones de Manes respondió: “Facundo no habló de la gestión de Mauricio, hizo una imputación directa sobre Mauricio. No es que tenga las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar”.

En la previa al acto que encabezó Morales en Córdoba, el Comité Nacional del radicalismo emitió un comunicado en el que se desmarcó de los dichos de Manes y apuntó contra las expresiones que “lesionan” a Juntos por el Cambio. “Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio”, dice el título del comunicado y ratifica: “El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional”.

A las pocas horas, la UCR bonaerense que preside Maximiliano Abad, aliada de Manes y uno de los arquitectos de su proyecto presidencial, emitió un pronunciamiento propio para tomar distancia del Comité Nacional y de Morales, y respaldar al neurocirujano. “La unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo. Y precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional.

