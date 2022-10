Elisa Carrió apuntó a la interna: “Hay algunos entretenidos con cuestiones electorales y a mí me da vergüenza”

Elisa Carrió pidió candidatos preparados en el ámbito internacional para poder asumir una presidencia

La líder de Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó sin dar nombres contra algunos representantes de su propio espacio, Juntos por el Cambio, y del oficialismo por “entretenerse con cuestiones electorales” en medio de la situación límite en la que se encuentra el país a nivel económico.

La dirigente, uno de los pilares de la principal coalición opositora en la Argentina, volvió a advertir sobre las dificultades graves que se vienen para los ciudadanos en los próximos cuatro meses y aseguró que gran parte de la esfera política parece estar más enfocada en el futuro electoral que en el delicado presente.

“Todo el mundo está entretenido con Qatar y además algunos están entretenidos con cuestiones electorales que la verdad, al punto de la situación en la que está la Nación, estoy hablando de las internas y las candidaturas, a mí me da vergüenza”, afirmó “Lilita” en una entrevista con la periodista María Laura Santillán en Radio CNN.

La dirigente opositora resaltó las enormes dificultades a las que se enfrentará la economía argentina en el último trimestre del 2022 y advirtió sobre las consecuencias que podrá traer la baja en la cosecha del trigo.

“Estamos ante problemas muy graves. La baja de la cosecha del trigo por la sequía va a impedir que entren los dólares que se piensan al Banco central en diciembre. Esto que se adelantó deja un agujero para los próximos cuatro meses y creo que estamos chocando en diciembre. Yo creo que habrá al menos un 60 por ciento menos del trigo”, analizó.

“La situación es muy difícil. El tema de las Leliq y el Banco Central, es una especie de mentira veraniega. Además, el problema de las clases medias con ingresos fijos es terrible porque por un lado tenés los ingresos y por otro el aumento enorme en los gastos básicos, generalmente de alimentación, y aún con las tarifas, sin aumentarlas, ya estás en problemas con el aumento de las prepagas, los colegios…”, añadió.

Carrió pidió más empatía entre los actores del propio espacio político, de cara al año electoral

Carrió también volvió a referirse a la disputa interna de los últimos días entre Facundo Manes y la plana principal del PRO, que obligó a la Unión Cívica Radical a intervenir y que pareció profundizar el conflicto interno dentro del principal espacio opositor.

“Hay sectores del radicalismo y el PRO que tienen que abuenarse porque sino no hay salida posible. Hay que restablecer las relaciones humanas. Yo pedí un almuerzo cordial entre todos, que lo hagamos entre todos con el gobernador de Corrientes, que estemos todos en Corrientes para poder mirarnos cara a cara, en serio, con un diálogo franco pero además alegre. Pero no lo pude conseguir porque están muy fragmentados. Creo que se va a solucionar en el próximo tiempo. Yo voy a seguir mediando y voy a trabajar por la unidad. La unidad de Juntos por el Cambio fue un logro personal mío porque los radicales no querían ir con Macri y Macri no quería. En estos momentos no pasa, pero el año que viene la cosa va a cambiar”, aseguró la ex diputada.

“Hay que acostumbrarse a que en un período de mucha violencia, como el que va a entrar en el país, hay que estar a la altura de las circunstancias. Eso significa bondad, amistad política, comprensión, no darle tanta relevancia al chismorreo”, agregó sobre la disputa entre Manes y el PRO.

Carrió calificó el Presupuesto 2023 presentado por Sergio Massa como "mentiroso"

En tanto, aseguró que en el transcurso del miércoles la Coalición Cívica presentará un documento donde detallará cuál debería ser el presupuesto real para debatir en el Congreso y volvió a calificar como mentiroso el presupuesto que maneja el oficialismo en su búsqueda de aprobación.

Además, Carrió advirtió que en este momento mundial de incertidumbre y de coqueteo con sistemas autoritarios en diferentes países del planeta, es trascendental que las candidaturas presidenciales sean conducidas por políticos preparados para saber llevar una nación adelante.

“Veo candidaturas presidenciales sin preparación en un mundo que está en turbulencia, que puede ir al fascismo en una guerra mundial que está desatada. Estamos en una guerra mundial, lo digan como lo digan. Y Argentina está fragmentada como están fragmentados en Brasil con lo de Lula y Bolsonaro (...) Los candidatos deben estar preparados en lo internacional, no veo así a ningún dirigente. Te diría que hay que estudiar más. No quiero descalificar porque yo hago de las relaciones humanas. Hay muchos equipos preparados, pero el o la que va a liderar ese proceso tiene que estar mucho más preparado que los demás”, analizó.

