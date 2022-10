La defensa de Lázaro Báez citó a Cristina Kirchner para contestarle a los fiscales: “Formalicen un partido político y ganen una elección”

Lázaro Báez en la audiencia de hoy

La defensa del empresario Lázaro Báez utilizó una frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner para contestarle a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola una parte de la acusación que hicieron en sus alegatos en el juicio oral por la obra pública. “Si quieren cambiar la ley tienen que formalizar un partido política, ganar una lección y canalizar las reformas como corresponde”, sostuvo Juan Villanueva, abogado de Baéz, en la segunda jornada de alegatos.

En 2015, cuando era presidenta, Cristina Kirchner dijo en un acto en Casa Rosada: “Si además quieren cambiar el modelo económico de país lo que deben hacer es organizar un partido político presentarse a elecciones y ganarlas”.

La defensa de Báez inició esta mañana su segunda jornada de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 que comenzó ayer. Lo inició respondiendo la acusación de la Fiscalía de las empresas no tenían la capacidad técnica para desarrollar las obras que se le adjudicaron. Villanueva sostuvo que la ley habla de una “capacidad referencial” y que eso no limita la posibilidad de participar en las licitaciones.

“La capacidad tiene carácter referencial, no es obligatorio para el estado respetar la capacidad que dice el registro”, sostuvo el abogado y agregó que el registro nacional de constructores emite dos certificados, el de capacidad anual para licitación y el de capacidad para adjudicación “En las 51 obras se presentó el certificado de capacidad anual de licitación y también los de adjudicación”, dijo Villanueva.

Allí explicó que la Fiscalía acusó a Báez de no tener capacidad técnica con una ley que no está en vigencia. “La ley no se cambia con un alegato. Para cambiar la ley deben formalizar un partido política, ganar una lección y canalizar las reformas como corresponde”, citó Villanueva a Cristina Kirchner.

El alegato se hace por videoconferencia en la que estuvo conectado Báez desde el domicilio donde cumple prisión domiciliaria en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el año pasado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión por lavado de dinero.

La defensa de Báez comenzó su alegato ayer. “Lázaro lo que hizo fue apostar al pías, la ganancia la reinvirtió en máquinas, en obradores, en acciones en otras empresas para sumar experiencia y apostó a la Patagonia y por su gente. Llegó a ser el primer empleador privado de Santa Cruz, le dio trabajo a miles de personas durante 15 años”, sostuvo Villanueva en su primera audiencia.

Juan Villanueva, abogado del empresario

Villanueva intentó refutar la acusación de que Báez pasó de ser cajero de banco y monotributista a dueño de una empresa constructora. La defensa relató que en 1974 Báez ingresó al Banco Nación como cajero, en 1986 pasó al Banco de Santa Cruz donde fue subinterventor y gerente general hasta que en 2000 se retiró y en octubre de ese año empezó en el ámbito de la construcción donde comenzó como director titular de Badial Construcciones.

“Nadie preveía en esa época que Néstor Kirchner podía ser presidente de la nación”, dijo Villanueva. La referencia es porque la acusación señaló que Báez llegó al mundo de la construcción el 8 de mayo de 2003 cuando fundó Austral Construcciones, su empresa insignia, pocos días antes que Kirchner asuma como presidente de la república.

La defensa dijo que Austral se constituyó el 8 de abril de 2003 cuando no se preveía que Néstor Kirchner podía ser presidente porque la elección presidencial se hizo el 27 de abril, en la que Kirchner salió segundo y tenía que ira a una segunda vuelta con Carlos Menem, que finalmente no se hizo porque el ex presidente se bajó.

La Fiscalía acusó a Báez de ser organizador de una asociación ilícita y de administración fraudulenta por lo que pidió que sea condenado a 12 años de prisión. La misma pena solicitó para Cristina Kirchner como jefa de esa asociación ilícita y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los acusados son 13. Además de la vicepresidenta y Báez también están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

El alegato de la defensa de Báez tendrá una tercera y última audiencia que será el próximo martes. Los alegatos es una de las últimas etapas del juicio previo al veredicto que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tienen previsto dar antes de fin de año.

