“Plan limpiar todo”: el fiscal aseguró que hubo una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez antes del cambio de gobierno

2 de diciembre de 2015: el mensaje de Lázaro Báez que alude a la reunión que mantuvo con "la señora". Para el fiscal, se trata de Cristina Kirchner

El fiscal federal Diego Luciani mostró hoy en sus alegatos los mensajes de whatsapp del ex secretario de Obras Públicas José López que podrían probar reuniones que el entonces funcionario mantuvo con Cristina Kichner para coordinar el pago de todas las obras que se le debían al empresario Lázaro Báez.

También mostró un mensaje que Báez le envió al propio López en el que hablaría de un encuentro que mantuvo con la entonces Presidenta a fines de 2015, antes del cambio de Gobierno: “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”.

Se trata de una prueba que hasta ahora se desconocía y que para el fiscal es irrefutable de que Cristina Kirchner fue parte de la maniobra ilegal en las obras que recibió Báez para Santa Cruz y por las que está acusada de ser la jefa de una asociación ilítica.

Juicio a Cristina Kirchner por la obra pública

“Plan limpiar todo” fue el título que eligió el fiscal para mostrar la prueba. Se trata de una serie de mensajes en los que también quedó involucrado Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Luciani contó que los mensajes fueron encontrados en el celular Iphone que se le secuestró a López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos con nueve millones de dólares y por lo que está condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Los mensajes que mostró la Fiscalía empiezan el 24 de noviembre y llegan hasta el 4 de diciembre de 2015, los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner. El domingo 22 Mauricio Macri le había ganado el ballotage presidencial a Daniel Scioli.

“Esos mensajes permiten dilucidar de cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y de cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández” , dijo el fiscal.

El primer mensaje es del 24 de noviembre. López coordinó una reunión “de urgencia” con Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, empresa de Báez. Fue a las 16 horas en el Hotel Continental de la calle Diagonal Norte, en la ciudad de Buenos Aires.

Luego, el 27 de noviembre, López agendó para el día siguiente un encuentro con Cristina Kirchner en la quinta de Olivos. “Mañana 11:30 en olivos”, dice el mensaje que Mariano Cabral, secretario de la entonces presidenta, le envió a López. Luego de eso, López le confirma a Mendoza la reunión con la mandataria. “Ok. Hacerle fuerza el negro”, le respondió Mendoza.

Tras el encuentro en Olivos, López le manda un mensaje a Rocio García, entonces pareja de Máximo Kirchner. “Hola, me pidió Cristina que lo vea a Maxi hoy” , fue el mensaje que mandó el ex secretario de Obras Públicas. García le respondió que intentaba coordinarla. No se supo si ese encuentro se realizó ni hubo más referencias a Máximo Kichner.

En otro mensaje de López a Mendoza le pide “la nomina de personal con valores de quincena, liquidación final y fondo desempleo”. Y le explica el motivo: “lunes a primera hora para la sra nva y tome decisiones”. El fiscal dijo que el mensaje estaba mal escrito y que se entiende que es “que la señora vea y tome decisiones ”. La señora es Cristina Kirchner.

López y Mendoza tuvieron la siguiente conversación:

López: limpia todo. Ok. No dejar sensación nunca más retomar las obras

Mendoza: el lunes o martes limpiamos a todos

López: solo que no hay que dar sensación de fuga

Mendoza: ahora es final. Neutralización, despido, pago, después acomodamos lo que quieran

El 30 de noviembre Mendoza le mandó un mensaje a López: “Para redondear tu idea porque llega la señora a la tarde y L se junta con ella”. El fiscal sostuvo que la señora en Cristina Kichner y L es Lázaro Báez.

El 2 de diciembre el propio Báez le envía dos mensajes a López. “Jóse atendeme un minuto. Gracias”, dice el primero. Y el segundo: “es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”

“La reunión entre Lázaro y Cristina Kirchner se concretó y la presidenta de la nación le dio indicaciones de lo que debía seguir”, sostuvo Luciani. La vicepresidenta escuchó la exposición del fiscal porque estaba conectada a la videoconferencia de los alegatos.

El fiscal mostró que el 4 de diciembre llamó dos veces a López. Y luego López le envió a su secretario, Amilcar Fredes, un mensaje: “llamala a Agostina Vila para envió de fondos”. El fiscal explicó que en rigor es Agustina Vila y era la jefa de Gabinete de Kicillof.

“Ya hablé con Axel. Le dije que todos los temas lo hable con vos. Que vos sabes todos los temas de presupuesto y lo de SC.” . Fue otro mensaje de López a Fredes. El fiscal también reveló mensajes con Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, para reunirse con López.

“Todo esto posibilitó que a Báez sea el único al que no se le debía nada a diciembre de 2015″, dijo Luciani y sostuvo que el lunes 23 de noviembre de 2015 Julio De Vido, entonces ministro de Planificación Federal, y superior de López, emitió la resolución 670 por la que incrementó en 102 millones de pesos el presupuesto para obras por convenio y que tres días después -el 25 de noviembre- el presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, José Santibañez, -también acusado en el juicio- emitió resoluciones aprobando pagos por 537 millones de pesos a las empresas de Báez.

