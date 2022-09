Axel Kicillof habló sobre la presencia de Sabag Montiel a metros suyo: “Me afectó, no estábamos acostumbrados a esto”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el Encuentro de las Juventudes este miércoles

“Hasta ahora no le disparaban a los políticos o dirigentes del peronismo en la cabeza. Decían barbaridades, pero no le disparaban en la cabeza, entonces bueno…no estábamos listos para eso. Es muy impresionante pensar que en lugares por donde uno transitó se estaba gestando este atentado”, le dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof a Infobae sobre los movimientos previos que Fernando Sabag Montiel realizó antes de gatillar dos veces su pistola Bersa a centímetros de la cara de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el pasado 1 de septiembre. Es que antes del intento de magnicidio, Sabag Montiel estuvo a metros del gobernador bonaerense.

Fue el sábado 27 de agosto, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a Recoleta para sumarse a una manifestación en apoyo a Cristina Kirchner. En las imágenes, difundidas por el canal C5N, se puede ver a Sabag Montiel, con un barbijo blanco, cuando el mandatario bajaba de un auto y saludaba a la militancia que estaba frente a la casa de CFK. ”Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Ettios. Se fue, un quilombo”, admitió Sabag Montiel en un mensaje a Brenda Uliarte ese día.

Brenda Uliarte al ser detenida por su participación en el atentado a Cristina Kirchner

Este miércoles, tras encabezar el Encuentro de las Juventudes de la Provincia, que reunió a más de 3 mil jóvenes en Tecnópolis y donde se anunció la extensión del boleto universitario para el interior bonaerense, Kicillof se refirió al intento de magnicidio de la vicepresidenta y habló sobre los discursos del odio: “Estos días escuchamos con bastante espanto que la palabra que decían los que perpetraron el atentado, no eran hablando ellos, eran hablados por ciertos discursos. Es muy fácil, uno hace los recortes esos y compara con cosas que se están diciendo hoy por parte de algunos dirigentes políticos, por parte incluso de algunos medios de comunicación, se escuchan las mismas palabras que una persona que teóricamente es loca (Sabag Montiel o Brenda Ulliarte), pero que no decidió ponerse a avistar ovnis o cavar pozos, decidió justamente ir a atentar contra la vida de Cristina”.

Ante consulta de Infobae sobre la presencia de Sabag Montiel a metros suyo en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, días antes del intento de asesinato a la vicepresidenta, el gobernador reconoció que esa escena lo “afectó”. “Afectó a mi familia también porque se ve por la tele y lo anda diciendo como un hecho real que aconteció, que sí, que me tocó la espalda y después iría con un arma a ponérselo a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de la Nación”.

Sabag Montiel, muy cerca de Kicillof, antes de intentar asesinar a Cristina Kirchner

“No es lindo ni mucho menos, pero no me victimizo porque no estaban planificando un atentado contra mi vida”, admitió el gobernador. Además, como sostuvo inmediatamente después de la detención de Sabag Montiel, remarcó que el primer detenido no es “loco suelto, lobo solitario; todo lo contrario”. “Quiero que se encuentren todas las vinculaciones que hay, que a medida que se va investigando aparecen nuevas vinculaciones en las tapas de los diarios”, aseguró.

También se refirió sobre los discursos de odio y sostuvo que hay sectores que buscan minimizar lo sucedido con la vicepresidenta. Con fuerte vehemencia, el mandatario provincial apuntó a “los que quieren decir que estamos haciendo política con esto”.

“A mí este hombre -Sabag Montiel- me tocó la espalda. Nosotros ganamos un montón de elecciones sin esto, no necesitamos esto para ganar una elección. Escuché comunicadores decir que lo armaron. Mi repudio absoluto y tienen que pedir perdón porque es una vergüenza; lo primero que dijeron es que es un hecho armado porque les conviene políticamente. ¿Casi matan a Cristina y dicen eso? loco, pónganse las pilas. Piensen un poquito más”.

- Si bien circulan discursos de odio, ¿cómo se combaten?

- Habría que llamar a reflexionar. Me parece que es imposible no hacerlo. ¿Cómo se hace? No creo que sea con una ley. Esto lo para la política, esto lo para la sociedad misma, que no tolera más. Si uno ve una guillotina que tiene el nombre de un dirigente político, eso es violencia política. No es lo mismo que disparar un arma, pero justo eran los mismos grupos. No es lo mismo, pero hay que ser ciego para no ver que hay continuidad entre una y la otra, con diferentes niveles de responsabilidad, de gravedad.

Además, sobre los discursos que circulan y en un llamado a los medios, el gobernador advirtió que “vemos que hay gente que agarra un arma y dispara, entonces sabiendo que hay gente que agarra un arma y dispara pensemos qué estemos dispuestos a decir para no avalar esas conductas”.

La gestión

Pese a la conmoción generada por el ataque a CFK, la gestión retomó su cauce natural. Este miércoles, el gobernador anunció la ampliación de ampliación escalonada del boleto estudiantil para los y las alumnas de universidades del interior y la creación de foros de debate que permitan redactar una Ley Integral de Promoción y Protección de las y los Jóvenes de la provincia de Buenos Aires.

Fue en el marco del Encuentro de las Juventudes que reunió a más de 3 mil jóvenes en Tecnópolis, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Transporte, Jorge D’ Onofrio; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y la directora provincial de Juventudes, Ayelén López. “Nuestra agenda no es otra que la de las necesidades de nuestro pueblo, muchas de las cuales se han plasmado en una historia de luchas y resistencias. Conseguimos ya que el boleto estudiantil sea una realidad en todas las universidades del área metropolitana; ahora lo ampliaremos a universidades del interior de la Provincia”, dijo el gobernador sobre el escenario.

Ayelén López, Fernanda Raverta, Axel Kicillof, Andrés Larroque y Jorge D'Onofrio

El boleto estudiantil para universidades se implementará en las ciudades de Bahía Blanca, Balcarce, Coronel Rosales, General Pueyrredon, Junín, Necochea, Olavarría, Pergamino, San Nicolás y Tandil (donde SUBE está en proceso de implementación).

De la jornada participaron además, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; su par de Trabajo, Walter Correa; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout; las diputadas provinciales Micaela Olivetto y Natalia Sánchez Jáuregui; el legislador César Valicenti; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los intendentes de de San Martín, Fernando Moreira; de Hurlingham, Damián Selci; y de Morón, Lucas Ghi; la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt; funcionarios y funcionarias de la Provincia.

